Ianis Hagi, mesaj de luptă înainte de partidele cu Moldova și Austria: "Luptăm până la capăt" - Antena Sport

Ianis Hagi a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă prilejuită de partida amicală cu selecţionata Moldovei, că echipa naţională de fotbal a României nu şi-a arătat potenţialul maxim după participarea la EURO 2024. Jucătorul lui Alanyaspor a vorbit și despre șansele de calificare la Campionatul Mondial din 2026.

În cadrul aceleiași conferințe, Mircea Lucescu a vorbit și el despre mai multe subiecte, inclusiv numirea lui Ianis drept căpitan la partida cu Moldova.

Ianis Hagi: “După”

“Îmi doresc să vină lumea la stadion, dar sunt conştient că e în timpul săptămânii. Mai este şi vremea nepotrivită, dar atunci când suntem cu suporterii lângă noi, suntem mai puternici. Suporterii trebuie să fie siguri că vom aborda meciul cu responsabilitate, apoi vom vedea câte goluri vom marca.

Meciul cu Moldova este unul important pentru noi, pentru tot ceea ce am lucrat săptămâna asta. Eu încă sunt convins că după Campionatul European acest grup nu şi-a arătat potenţialul maxim. Acum avem posibilitatea să ne arătăm potenţialul. În ultimul an am avut jucători care au lipsit de la echipa naţională, dar asta a fost situaţia“, a declarat Hagi.

Referitor la campania de calificare la Cupa Mondială din 2026, Hagi s-a arătat încrezător în şansele pe care România le mai are, deşi a acumulat doar 7 puncte în primele cinci partide din grupă.