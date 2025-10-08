Ianis Hagi, mesaj de luptă înainte de partidele cu Moldova și Austria: "Luptăm până la capăt" - Antena Sport

Ianis Hagi a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă prilejuită de partida amicală cu selecţionata Moldovei, că echipa naţională de fotbal a României nu şi-a arătat potenţialul maxim după participarea la EURO 2024. Jucătorul lui Alanyaspor a vorbit și despre șansele de calificare la Campionatul Mondial din 2026.
În cadrul aceleiași conferințe, Mircea Lucescu a vorbit și el despre mai multe subiecte, inclusiv numirea lui Ianis drept căpitan la partida cu Moldova.
Ianis Hagi: “După”
“Îmi doresc să vină lumea la stadion, dar sunt conştient că e în timpul săptămânii. Mai este şi vremea nepotrivită, dar atunci când suntem cu suporterii lângă noi, suntem mai puternici. Suporterii trebuie să fie siguri că vom aborda meciul cu responsabilitate, apoi vom vedea câte goluri vom marca.
Meciul cu Moldova este unul important pentru noi, pentru tot ceea ce am lucrat săptămâna asta. Eu încă sunt convins că după Campionatul European acest grup nu şi-a arătat potenţialul maxim. Acum avem posibilitatea să ne arătăm potenţialul. În ultimul an am avut jucători care au lipsit de la echipa naţională, dar asta a fost situaţia“, a declarat Hagi.
Referitor la campania de calificare la Cupa Mondială din 2026, Hagi s-a arătat încrezător în şansele pe care România le mai are, deşi a acumulat doar 7 puncte în primele cinci partide din grupă.
“Privesc cu încredere şi responsabilitate, mai sunt patru meciuri în acest an. Trebuie să le câştigăm şi apoi vedem unde ne vom clasa la sfârşitul lui noiembrie. Apoi urmărim obiectivul şi sper să îl îndeplinim.
La naţională vin mereu cu moralul bun, e un motiv de mândrie, de responsabilitate. Convocarea în sine trebuie să-ţi aducă o încredere mare, indiferent de situaţie. Întotdeauna îţi doreşti performanţe, însă fotbalul este imprevizibil. Important pentru grup este să credem în această calificare, indiferent de situaţia în care ne aflăm.
Atâta timp cât sunt şanse reale, prin performanţa noastră în Liga Naţiunilor avem acea şansă, dar mai sunt şanse şi în această grupă să terminăm pe locul doi şi ne luptăm pentru asta până la capăt“, a mai spus Ianis Hagi, potrivit agerpres.ro.
Meciul României contra Moldovei se joacă mâine de la ora 21:00, iar adevăratul test, duelul cu Austria din preliminariile pentru World Cup 2026, are loc pe 12 octombrie, de la ora 21:45. Partida de pe Arena Națională se vede pe Antena 1 și AntenaPLAY.
- Mircea Lucescu, acid cu jurnaliștii: “Gata, la revedere”. S-a ridicat și a plecat de la conferința de presă
- Mircea Lucescu pregătește o surpriză pentru meciul cu Moldova. Convocat în premieră, va fi titular
- Mircea Lucescu a făcut praf un tricolor, înainte de România – Moldova: “Nu s-a gândit la consecinţe! Inacceptabil”
- Ianis Hagi va fi căpitanul României la meciul cu Moldova! Mircea Lucescu: “Are cea mai multă experienţă”
- Cod roșu de fotbal la Mogoșoaia! “Tricolorii”, antrenament în ploaie înainte de meciurile cu Moldova și Austria