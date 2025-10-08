Mircea Lucescu, acid cu jurnaliștii: "Gata, la revedere". S-a ridicat și a plecat de la conferința de presă - Antena Sport

Mircea Lucescu a oferit din nou un moment sfidător la adresa jurnaliștilor la conferința de presă premergătoare partidei amicale cu Moldova. În mijlocul evenimentului, selecționerul s-a ridicat de pe scaun și a dat să plece, transmițând și un mesaj pentru cei prezenți în sală.

Antrenorul de 80 de ani a oferit din nou un moment controversat, în contextul în care nu este prima oară când pleacă subit din fața jurnaliștilor, deși mai avea întrebări de primit. Până să plece de tot de la conferință, Lucescu a mai oferit câteva informații, stând în pragul ușii.

Mircea Lucescu și-a încheiat prematur conferința de presă

Încă de la începutul discursului său de la conferința de presă, “Il Luce” a fost tăios. După ce Ianis Hagi, jucătorul adus în fața jurnaliștilor, a terminat de răspuns la întrebări, a urmat un monolog lung al lui Lucescu, care a dat să plece ulterior.

Selecționerul le-a transmis jurnaliștilor că nu are ce să le transmită, după care a fost convins în cele din urmă să mai răspundă la întrebări. După alte cinci minute în care a mai abordat alte subiecte, Lucescu s-a ridicat de pe scaun și s-a pregătit să plece, în ciuda insistențelor jurnaliștilor de a-și continua conferința. Atunci, antrenorul de 80 de ani le-a transmis jurnaliștilor, tot pe un ton ironic, următoarele:

“Gata, la revedere! Știți de ce mă ridic? Ca să mă mai înjure ăia că nu vreau să răspund la întrebări! Zi bună! Distrați-vă, e plăcut afară. Dacă știam, trimiteam ceva bere, pizza, îmi pare rău“.