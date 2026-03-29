Mihai Pintilii a dat verdictul! Cei patru jucători U-21 care pot reprezenta viitorul României

Mihai Pintilii a vorbit în cadrul unei emisiuni despre potențialul actualei generații de jucători U-21 din Liga 1 și a ales patru jucători pe care îi vede capabili să facă pasul la naționala mare și să devină oameni de bază. Fostul secund de la FCSB i-a numit în acest sens pe Andrei Borza, Cătălin Vulturar, David Matei și pe Lorenzo Biliboc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România a ratat o nouă calificare la Campionatul Mondial, a șaptea la rând, după ce a pierdut joi seara semifinala barajului cu Turcia, scor 1-0. După un nou eșec și cu Gică Hagi la orizont, atenția începe să se mute pe generațiile mai tinere, care pot contura viitorul României în vederea unei calificări la următoarele turnee finale.

Mihai Pintilii a numit patru fotbaliști care pot ajunge la naționala mare

Situația de viitor a naționalei a fost analizată recent și de Mihai Pintilii, care a discutat pe seama unei liste cu toți jucătorii U-21 din acest sezon din Liga 1. Dintre toți fotbaliștii, tehnicianul de 41 de ani a ales patru pe care îi vede capabil să ajungă și la naționala mare.

Este vorba despre doi fotbaliști de la Rapid, Borza și Vulturar, cărora li se alătură David Matei de la Universitatea Craiova și Lorenzo Biliboc, care a “explodat” în ultimele meciuri pentru CFR Cluj.

“Eu zic Borza, Vulturar de la Rapid. David Matei ar putea, dar e încă mic. Borza ar putea face faţă. A demonstrat. Vulturar e într-un urcuş, creşte frumos. Dacă îşi menţine ritmul ăsta, eu cred că va deveni un jucător important. Biliboc poate să fie“, a spus fostul secund de la FCSB, potrivit primasport.ro.