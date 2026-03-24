Mihai Stoica, categoric după revenirea lui Ionuț Radu în România, pentru barajul cu Turcia: „Nu s-a victimizat, dar…”

Mihai Stoica (60 de ani) a oferit declarații despre Ionuț Radu (28 de ani). Portarul român a venit în România marți, după ce s-a accidentat în ultimul meci disputat la Celta Vigo, înfrângerea cu Alaves din La Liga, scor 3-4.

Ionuț Radu a suferit doar o contuzie și a putut veni sub comanda lui Mircea Lucescu. El va călători alături de „tricolori” la Istanbul miercuri dimineața, în vederea semifinalei play-off-ului de World Cup 2026 cu Turcia.

Mihai Stoica, categoric după revenirea lui Ionuț Radu în România

Mihai Stoica nu a fost surprins de faptul că accidentarea lui Ionuț Radu s-a dovedit a nu fi una gravă. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a transmis că dacă ar fi suferit o leziune musculară, după cum se zvonise inițial, portarul român nu ar fi putut încheia pe teren meciul cu Alaves.

De asemenea, Mihai Stoica a declarat că Ionuț Radu „s-a speriat”, însă este convins că acesta va fi titular în poarta României la meciul cu Turcia.

„Eu am spus de atunci, de când l-am văzut, că e ceva în neregulă. Tu nu poți să aperi cu o leziune musculară care te împiedică să mergi, nu s-a accidentat în minutul 90+4, n-a avut probleme la final.