Mihai Stoica, categoric după revenirea lui Ionuț Radu în România, pentru barajul cu Turcia: „Nu s-a victimizat, dar…”

Mihai Stoica (60 de ani) a oferit declarații despre Ionuț Radu (28 de ani). Portarul român a venit în România marți, după ce s-a accidentat în ultimul meci disputat la Celta Vigo, înfrângerea cu Alaves din La Liga, scor 3-4.
Ionuț Radu a suferit doar o contuzie și a putut veni sub comanda lui Mircea Lucescu. El va călători alături de „tricolori” la Istanbul miercuri dimineața, în vederea semifinalei play-off-ului de World Cup 2026 cu Turcia.
Mihai Stoica, categoric după revenirea lui Ionuț Radu în România
Mihai Stoica nu a fost surprins de faptul că accidentarea lui Ionuț Radu s-a dovedit a nu fi una gravă. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a transmis că dacă ar fi suferit o leziune musculară, după cum se zvonise inițial, portarul român nu ar fi putut încheia pe teren meciul cu Alaves.
De asemenea, Mihai Stoica a declarat că Ionuț Radu „s-a speriat”, însă este convins că acesta va fi titular în poarta României la meciul cu Turcia.
„Eu am spus de atunci, de când l-am văzut, că e ceva în neregulă. Tu nu poți să aperi cu o leziune musculară care te împiedică să mergi, nu s-a accidentat în minutul 90+4, n-a avut probleme la final.
E clar că n-are nimic, va apăra. S-a speriat. Nu că s-a victimizat, probabil s-a speriat, dar îmi aduc aminte cum s-a explicat că Mihăilă a dat cu ruptură gol cu Elveția. El dă golul doi, sare și cade cu piciorul în plasa aia și au zis că a jucat cu ruptură, cu ruptură doar poți să stai excelent, nu poți să fugi”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Ce a declarat Ionuț Radu, la sosirea în țară
Ionuț Radu a recunoscut că vestea unei posibile accidentări grave a fost una teribilă pentru el. El a subliniat că la finalul meciului cu Alaves, nu mai putea să meargă, însă starea piciorului său s-a îmbunătățit a doua zi.
„Trebuie să mă grăbesc să ajung la antrenament. Este bine piciorul, vedem acum, sunt cel mai pregătit de meci, ca întotdeauna.
Mi-am dorit foarte mult să fiu aici. A fost o veste destul de proastă, am simțit durerea din ce în ce mai rău, progresiv, ați văzut că la final nu mai puteam merge. Dar ziua următoare a fost mult mai ok. Acum aștept rezultatul complet, să vedem ce este.
Fanii să aibă foarte mare încredere în noi, că nu îi vom dezamăgi. Clar este meciul unei generații. Vă salut! Mulțumesc că ați venit”, a declarat Ionuț Radu, la aeroport.
