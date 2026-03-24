Mihai Stoica, categoric după revenirea lui Ionuț Radu în România, pentru barajul cu Turcia: „Nu s-a victimizat, dar…”

Viviana Moraru Publicat: 24 martie 2026, 23:20

Mihai Stoica (60 de ani) a oferit declarații despre Ionuț Radu (28 de ani). Portarul român a venit în România marți, după ce s-a accidentat în ultimul meci disputat la Celta Vigo, înfrângerea cu Alaves din La Liga, scor 3-4.

Ionuț Radu a suferit doar o contuzie și a putut veni sub comanda lui Mircea Lucescu. El va călători alături de „tricolori” la Istanbul miercuri dimineața, în vederea semifinalei play-off-ului de World Cup 2026 cu Turcia.

Mihai Stoica nu a fost surprins de faptul că accidentarea lui Ionuț Radu s-a dovedit a nu fi una gravă. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a transmis că dacă ar fi suferit o leziune musculară, după cum se zvonise inițial, portarul român nu ar fi putut încheia pe teren meciul cu Alaves.

De asemenea, Mihai Stoica a declarat că Ionuț Radu „s-a speriat”, însă este convins că acesta va fi titular în poarta României la meciul cu Turcia.

„Eu am spus de atunci, de când l-am văzut, că e ceva în neregulă. Tu nu poți să aperi cu o leziune musculară care te împiedică să mergi, nu s-a accidentat în minutul 90+4, n-a avut probleme la final.

E clar că n-are nimic, va apăra. S-a speriat. Nu că s-a victimizat, probabil s-a speriat, dar îmi aduc aminte cum s-a explicat că Mihăilă a dat cu ruptură gol cu Elveția. El dă golul doi, sare și cade cu piciorul în plasa aia și au zis că a jucat cu ruptură, cu ruptură doar poți să stai excelent, nu poți să fugi”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Ce a declarat Ionuț Radu, la sosirea în țară

Ionuț Radu a recunoscut că vestea unei posibile accidentări grave a fost una teribilă pentru el. El a subliniat că la finalul meciului cu Alaves, nu mai putea să meargă, însă starea piciorului său s-a îmbunătățit a doua zi.

„Trebuie să mă grăbesc să ajung la antrenament. Este bine piciorul, vedem acum, sunt cel mai pregătit de meci, ca întotdeauna.

Boala care face ravagii în România şi ne plasează pe primul loc în EuropaBoala care face ravagii în România şi ne plasează pe primul loc în Europa
Mi-am dorit foarte mult să fiu aici. A fost o veste destul de proastă, am simțit durerea din ce în ce mai rău, progresiv, ați văzut că la final nu mai puteam merge. Dar ziua următoare a fost mult mai ok. Acum aștept rezultatul complet, să vedem ce este.

Fanii să aibă foarte mare încredere în noi, că nu îi vom dezamăgi. Clar este meciul unei generații. Vă salut! Mulțumesc că ați venit”, a declarat Ionuț Radu, la aeroport.

Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Loading ... Loading ...
Citește și:
O ţară vecină cu România are 7,34 lei litrul de benzină. Ajutor pentru familii, de 20 de euro pe lună
Observator
O ţară vecină cu România are 7,34 lei litrul de benzină. Ajutor pentru familii, de 20 de euro pe lună
„Trei luni am fost în depresie totală!” Simona Halep, dezvăluire cutremurătoare
Fanatik.ro
„Trei luni am fost în depresie totală!” Simona Halep, dezvăluire cutremurătoare
23:48

“Nimic” Piţurcă a dat verdictul după ce l-a văzut pe Rădoi pe banca FCSB-ului! Un alt antrenor, jenat: “Păi ce?”
23:26

Ioan Andone “i-a făcut echipa” lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia! Ce prim 11 ar trimite în teren
23:02

Veste “bombă” înainte de Turcia – România! Hakan Calhanoglu ar putea pleca de la Inter: “Contract dublu”
22:48

Mohamed Salah nu duce lipsă de oferte! Cluburile dispuse să arunce cu bani pentru legenda lui Liverpool
22:33

Ilie Dumitrescu i-a „citit” pe turci și anunță o surpriză în echipa de start a României: „Eu așa aș juca”
22:14

Mohamed Salah, mesaj emoţionant după anunţul plecării sale de la Liverpool: “Acest club va fi mereu casa mea”
1 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 2 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 3 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 4 Dinamo, anunţ decisiv despre transferul lui Vladislav Blănuță 5 Decizia de ultim moment luată de Mircea Lucescu, după ce Ionuț Radu a aterizat în România 6 Gazzetta dello Sport a dat verdictul: cu ce scor se termină Turcia – România
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav
Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajatăNoua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț