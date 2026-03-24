Ionuț Radu a ajuns în România. Prima reacție despre accidentare, înaintea barajului cu Turcia

Ionuț Radu (28 de ani) a ajuns în România pentru a se alătura lotului condus de Mircea Lucescu, în cantonamentul de la Mogoșoaia. Portarul român va începe pregătirile pentru semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026 cu Turcia, care se va disputa joi, de la ora 19:00.
Ionuț Radu a ieșit accidentat din ultimul meci disputat la Celta Vigo, înfrângerea cu Alaves din La Liga, scor 3-4. Deși inițial părea că acesta nu va fi în lotul României, accidentarea sa nu a fost una gravă.
Ionuț Radu a sosit în România și a avut un mesaj pentru fani, înaintea barajului cu Turcia
Ionuț Radu a recunoscut că vestea unei posibile accidentări grave a fost una teribilă pentru el. El a subliniat că la finalul meciului cu Alaves, nu mai putea să meargă, însă starea piciorului său s-a îmbunătățit a doua zi.
Cu toate acestea, portarul român le-a transmis un mesaj direct fanilor români, înaintea barajului cu Turcia. Radu le-a cerut suporterilor să aibă încredere deplină în „tricolori”, pentru că aceștia nu-i vor dezamăgi la Istanbul.
„Trebuie să mă grăbesc să ajung la antrenament. Este bine piciorul, vedem acum, sunt cel mai pregătit de meci, ca întotdeauna.
Mi-am dorit foarte mult să fiu aici. A fost o veste destul de proastă, am simțit durerea din ce în ce mai rău, progresiv, ați văzut că la final nu mai puteam merge. Dar ziua următoare a fost mult mai ok. Acum aștept rezultatul complet, să vedem ce este.
Fanii să aibă foarte mare încredere în noi, că nu îi vom dezamăgi. Clar este meciul unei generații. Vă salut! Mulțumesc că ați venit”, a declarat Ionuț Radu, la aeroport.
Celta Vigo a făcut azi anunțul privind starea lui Ionuț Radu. Portarul român a suferit doar o contuzie, ceea ce-l face apt pentru duelul „de foc” cu Turcia. În lotul naționalei se mai regăsesc alți trei portari, Marian Aioani, Laurențiu Popescu și Cătălin Căbuz.
“Raport medical: Andrei Radu. Portarul echipei noastre prezintă o contuzie la nivelul gambei, FĂRĂ semne de leziune musculară.
Orice afectare structurală a fost exclusă, iar el va călători alături de echipa națională a României. Mult succes, Radu!“, a fost mesajul transmis de Celta Vigo.
