Ionuț Radu a ajuns în România. Prima reacție despre accidentare, înaintea barajului cu Turcia

Ionuț Radu (28 de ani) a ajuns în România pentru a se alătura lotului condus de Mircea Lucescu, în cantonamentul de la Mogoșoaia. Portarul român va începe pregătirile pentru semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026 cu Turcia, care se va disputa joi, de la ora 19:00.

Ionuț Radu a ieșit accidentat din ultimul meci disputat la Celta Vigo, înfrângerea cu Alaves din La Liga, scor 3-4. Deși inițial părea că acesta nu va fi în lotul României, accidentarea sa nu a fost una gravă.

Ionuț Radu a sosit în România și a avut un mesaj pentru fani, înaintea barajului cu Turcia

Ionuț Radu a recunoscut că vestea unei posibile accidentări grave a fost una teribilă pentru el. El a subliniat că la finalul meciului cu Alaves, nu mai putea să meargă, însă starea piciorului său s-a îmbunătățit a doua zi.

Cu toate acestea, portarul român le-a transmis un mesaj direct fanilor români, înaintea barajului cu Turcia. Radu le-a cerut suporterilor să aibă încredere deplină în „tricolori”, pentru că aceștia nu-i vor dezamăgi la Istanbul.

„Trebuie să mă grăbesc să ajung la antrenament. Este bine piciorul, vedem acum, sunt cel mai pregătit de meci, ca întotdeauna.