Ionuț Radu a ajuns în România. Prima reacție despre accidentare, înaintea barajului cu Turcia

Viviana Moraru Publicat: 24 martie 2026, 19:00

Ionuț Radu, la aeroport, înainte de Turcia - România

Ionuț Radu (28 de ani) a ajuns în România pentru a se alătura lotului condus de Mircea Lucescu, în cantonamentul de la Mogoșoaia. Portarul român va începe pregătirile pentru semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026 cu Turcia, care se va disputa joi, de la ora 19:00.

Ionuț Radu a ieșit accidentat din ultimul meci disputat la Celta Vigo, înfrângerea cu Alaves din La Liga, scor 3-4. Deși inițial părea că acesta nu va fi în lotul României, accidentarea sa nu a fost una gravă.

Ionuț Radu a recunoscut că vestea unei posibile accidentări grave a fost una teribilă pentru el. El a subliniat că la finalul meciului cu Alaves, nu mai putea să meargă, însă starea piciorului său s-a îmbunătățit a doua zi.

Cu toate acestea, portarul român le-a transmis un mesaj direct fanilor români, înaintea barajului cu Turcia. Radu le-a cerut suporterilor să aibă încredere deplină în „tricolori”, pentru că aceștia nu-i vor dezamăgi la Istanbul.

Trebuie să mă grăbesc să ajung la antrenament. Este bine piciorul, vedem acum, sunt cel mai pregătit de meci, ca întotdeauna.

Mi-am dorit foarte mult să fiu aici. A fost o veste destul de proastă, am simțit durerea din ce în ce mai rău, progresiv, ați văzut că la final nu mai puteam merge. Dar ziua următoare a fost mult mai ok. Acum aștept rezultatul complet, să vedem ce este.

Fanii să aibă foarte mare încredere în noi, că nu îi vom dezamăgi. Clar este meciul unei generații. Vă salut! Mulțumesc că ați venit”, a declarat Ionuț Radu, la aeroport.

Celta Vigo a făcut azi anunțul privind starea lui Ionuț Radu. Portarul român a suferit doar o contuzie, ceea ce-l face apt pentru duelul „de foc” cu Turcia. În lotul naționalei se mai regăsesc alți trei portari, Marian Aioani, Laurențiu Popescu și Cătălin Căbuz.

Boala care face ravagii în România şi ne plasează pe primul loc în EuropaBoala care face ravagii în România şi ne plasează pe primul loc în Europa
“Raport medical: Andrei Radu. Portarul echipei noastre prezintă o contuzie la nivelul gambei, FĂRĂ semne de leziune musculară.

Orice afectare structurală a fost exclusă, iar el va călători alături de echipa națională a României. Mult succes, Radu!“, a fost mesajul transmis de Celta Vigo.

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Citește și:
O ţară vecină cu România are 7,34 lei litrul de benzină. Ajutor pentru familii, de 20 de euro pe lună
Cine e Alin Alexuc Ciurariu, colegul lui Gabi Torje de la Asia Express. A participat la 4 ediții ale Jocurilor Olimpice
Victor Pițurcă nu se teme înainte de Turcia – România. Reacție categorică: „Nu e niciun infern”
Mohamed Salah a distrus concurența în Premier League! Cifre uluitoare reușite de la sosirea la Liverpool
VideoTricolorii U20 vor vedea împreună meciul crucial Turcia – România. Ce le transmit jucătorilor lui Mircea Lucescu
Eugean Neagoe, aproape de plecarea de la Petrolul. Cine e favorit să-l înlocuiască
Alex Maxim știe cum poate România să producă surpriza la Istanbul: „E foarte dificil să reziști 90 sau 120 de minute”
Mihai Stoica a aflat ce decizie a luat Gică Hagi înainte de Turcia – România și a reacționat: „Se uită toate astea”
1 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 2 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 3 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 4 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 5 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!” 6 Dinamo, anunţ decisiv despre transferul lui Vladislav Blănuță
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav