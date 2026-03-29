Mihai Stoica: “Ce e aia Generația de suflet?!” Critică naţionala şi anunţă cine vine selecţioner

Radu Constantin Publicat: 29 martie 2026, 22:07

Mihai Stoica, la un meci / Profimedia Images

Sintagma “Generaţie de suflet” oferită actualei echipe a României nu este pe placul lui Mihai Stoica. Mai mult, managrul de la FCSB crede că “Gică Hagi o să aibă o misiune grea când va veni la echipa națională”.

“A fost puțin cam forțată sintagma ‘Generația de suflet’, a fost cam corporatistă. Ce ‘Generație de suflet’? Ce este asta? Generația de Aur a intrat în istorie, îi venerez pe mulți dintre ei. ‘Aurul’ a fost luat de Steaua, în 1986, iar acolo ne-am oprit. Cea mai bună generație din istoria fotbalului românesc a fost cea a lui Hagi, din 1994”, a declarat Mihai Stoica.

“Mi s-a părut un slogan corporatist cel cu „Generația de suflet”. Așa se manifestă bătrânețea la mine: mă lasă fizicul să urc scările până la tine, dar îmi dă la căpățână cu lucrurile acestea. Limbajul acesta corporatist… Mi s-a părut o chestie melodramatică cea cu ‘Generația de suflet’. Sintagma ‘Generația de suflet’ îmi sună lacrimogen”, a mai spus oficialul FCSB, pentru Fanatik.ro.

Mihai Stoia crede că doar Gică Hagi poate redresa echipa naţională.

“Oricine va veni la echipa națională va avea o misiune dificilă. Dacă cineva poate scoate mai mult și poate oferi, cel puțin, un discurs motivațional înainte de meciuri, această persoană este Gică Hagi. Doar el poate salva ce ar mai fi de salvat”, a mai declarat managerul de la FCSB.

