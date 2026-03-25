Radu Constantin Publicat: 25 martie 2026, 21:30

Mihai Stoica îşi pune speranţele cu Turcia în tricolorul despre care spunea că face figuraţie

Mihai Stoica / Profimedia

Mihai Stoica şi-a schimbat opinia înainte de Turcia despre Andrei Rațiu. Fundașul de la Rayo Vallecano era atacat de managerul FCSB după meciul cu Bosnia (1-3) că “face figurație la echipa națională” și că “a făcut o partidă execrabilă” cu Cipru (2-2).

Acum, Mihai Stoica spune că fundaşul celor de la Rayo a ajuns la alt nivel.

“Eu l-am văzut pe Rațiu anul ăsta și mi s-a părut alt jucător. E mult mai responsabil defensiv, parcă mai matur. Am fost unul dintre criticii lui pentru că aveam senzația că joacă într-un fel la echipa de club și într-un alt fel la echipa națională. Am spus și o repet: la națională părea că e un decar obligat să joace fundaș dreapta.

Acum, am mari speranțe că va fi foarte bine mâine și defensiv. Împotriva adversarilor de calibru el a jucat mereu bine”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport, cu o zi înainte de Turcia – România.

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00.

Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Trucul prin care poţi reduce consumul de combustibil cu 20%
Observator
Edi Iordănescu rupe tăcerea! Cu cine ar juca în Turcia – Romania fostul selecționer de la EURO
Fanatik.ro
21:02

VideoÎn drumul spre Mondial, jucătorii lui Mircea Lucescu au pus în bagaje și obiectele norocoase
20:47

VideoJurnal Antena Sport| Barajul e lucrare grea
20:43

VideoJurnal Antena Sport| Turcu-i frate cu românul
20:39

VideoJurnal Antena Sport| O calificare e de aur
20:36

VideoJurnal Antena Sport| Spirit de învingător
20:35

Ionuț Radu s-a decis! Ce se întâmplă cu portarul României la barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială
1 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 2 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 3 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 4 Dinamo, anunţ decisiv despre transferul lui Vladislav Blănuță 5 Decizia de ultim moment luată de Mircea Lucescu, după ce Ionuț Radu a aterizat în România 6 Mihai Rotaru îşi face o nouă echipă la Craiova. A început selecţia
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav