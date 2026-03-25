Mihai Stoica îşi pune speranţele cu Turcia în “tricolorul” despre care spunea că “face figuraţie”

Mihai Stoica şi-a schimbat opinia înainte de Turcia despre Andrei Rațiu. Fundașul de la Rayo Vallecano era atacat de managerul FCSB după meciul cu Bosnia (1-3) că “face figurație la echipa națională” și că “a făcut o partidă execrabilă” cu Cipru (2-2).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum, Mihai Stoica spune că fundaşul celor de la Rayo a ajuns la alt nivel.

“Eu l-am văzut pe Rațiu anul ăsta și mi s-a părut alt jucător. E mult mai responsabil defensiv, parcă mai matur. Am fost unul dintre criticii lui pentru că aveam senzația că joacă într-un fel la echipa de club și într-un alt fel la echipa națională. Am spus și o repet: la națională părea că e un decar obligat să joace fundaș dreapta.

Acum, am mari speranțe că va fi foarte bine mâine și defensiv. Împotriva adversarilor de calibru el a jucat mereu bine”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport, cu o zi înainte de Turcia – România.

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00.