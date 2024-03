Mihai Stoica l-a sfătuit pe Denis Alibec să revină în țară! Mesaj clar despre atacul naționalei: „Sunt trei pe două posturi!” - Antena Sport

Reclamă

În acest context, Mihai Stoica l-a sfătuit pe Denis Alibec să vină în România pentru a se antrena, deoarece dacă se va pregăti suplimentar, cu siguranță nu va rata prezența la EURO 2024.

„Nu am fost noi foarte slabi, au fost ei foarte buni. Nu am văzut echipă care să joace atât de Rapid. Vârful ăsta de la Krasnodar e atât de bun. Noi jucăm cu Belgia. Nu mai sunt ce au fost, dar tot joacă la nişte echipe… iar de la mijloc în sus… Noi am fost slabi în Elveţia. Nu puteam să ne uităm la meci. Aici, cu Columbia, nu am fost slabi.

Am văzut ce a declarat Edi. Depinde foarte mult la Alibec cum va fi din punct de vedere fizic, dar dacă el va lucra suplimentar, nu riscă (n.r. să nu fie la EURO). Să vină în România, să se antreneze, să descarce datele din GPS şi să i le trimită lui Edi. El la chestiile astea e foarte minuţios.

Sunt trei jucători pe două posturi: Puşcaş, Alibec şi Drăguş. Nu cred că Mihăilă şi Coman vor lipsi. E posibil ca Edi să fi avut o discuţie particulară cu Drăguş, că el joacă la echipă de club şi poate a vrut să le dea mai multe minute celorlalţi atacanţi”, a declarat Mihai Stoica, la orangesport.ro.

Mihai Stoica, laude la scenă deschisă pentru un „tricolor”

Laude la scenă deschisă din partea lui Mihai Stoica pentru un „tricolor”, după Columbia – România 3-2. Managerul general de la FCSB s-a declarat cucerit de Dennis Man, pe care îl consideră cel mai bun jucător român, la ora actuală.

Mihai Stoica îl consideră pe Dennis Man ca fiind un titular indiscutabil la echipa naţională. Acesta a subliniat faptul că în partida cu Columbia, internaţionalul român şi-a pus imediat amprenta asupra jocului. „Ianis Hagi a intrat bine ieri, a făcut deposedare, a dat gol. Tănase, la fel, a marcat. A intrat bine și Man. A dat pasă și a mai făcut două faze excepționale. Nu poate niciodată ca primul 11 al României să fie fără Man! E cel mai bun fotbalist român la ora actuală, de departe! Dennis Man parcă este din altă categorie. Este prea bun la momentul ăsta”, a declarat Mihai Stoica, conform orangesport.ro.

