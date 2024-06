Mihai Stoica nu a mai rezistat şi a răbufnit: "Nu te obligă nimeni să joci cu Puşcaş! Am zis că poate am eu o problemă cu el!" - Antena Sport

Mihai Stoica nu a mai rezistat şi a răbufnit la adresa lui George Puşcaş. Atacantul român a avut o prestaţie modestă în amicalul cu Liechtenstein, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Mihai Stoica e de părere că Denis Alibec şi Drăguş sunt soluţii mai bune pentru atacul României. Oficialul de la FCSB a dat exemplu şi evoluţia atacantului român de la Bari.

Mihai Stoica nu a mai rezistat şi a răbufnit

”E o mare problemă… că eu am zis că poate am eu ceva cu Puşcaş, dar după am văzut că toţi… Bun, a dat golul care ne a dus la EURO, dar nu joacă la Bari, o echipa slabă din Serie B, erau şanse mari să se ducă în Serie C. Acum chiar nu te obligă nimeni să joci cu el. Probabil o să joace Draguş şi Alibec. Dacă noi trebuie să stăm în Puşcaş atunci e ok”, a spus Mihai Stoica la orangesport.ro.

George Puşcaş, mesaj războinic după România – Liechtenstein 0-0

George Puşcaş a avut un mesaj războinic după România – Liechtenstein 0-0. Atacantul naţionalei României a spus că naţionala României se poate califica din grupe. George Puşcaş a mai spus că, personal, se simte pregătit pentru marile meciuri de la EURO 2024. Atacantul român a mai vorbit şi despre motivul pentru care România nu a putut să învingă Liechtenstein.

„În aceste meciuri e greu când adversarul se apără, se dublează în apărare. Am încercat că să dăm gol, nu ne-a intrat. Nu avem ce să facem decât să îmbunătăţim lucrul acesta şi să mergem mai departe. Nu cred că ar trebui să ne afecteze, pentru că la EURO va fi altceva, vor fi meciuri oficiale. Depinde mult de fiecare jucător. Trebuie să ţinem capul sus pentru că ne aşteaptă 3 meciuri de foc la EURO. Eu sunt pregătit, mă simt bine şi important e că am ieşit sănătoşi de pe teren.