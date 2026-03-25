Mihai Stoichiţă, înainte de Turcia – România: “E pământ românesc”. Încredere totală în Lucescu: “Ştie foarte bine”

Publicat: 25 martie 2026, 14:37

Mihai Stoichiţă, înainte de Turcia – România: E pământ românesc. Încredere totală în Lucescu: Ştie foarte bine

Mihai Stoichiţă, în timpul unui interviu / Antena Sport

Mihai Stoichiţă (71 de ani) a declarat, marţi, la Istanbul, înaintea partidei Turcia – România, din barajul de calificare la Cupa Mondială, că selecţionerul Mircea Lucescu, prin experienţa acumulată de-a lungul timpului, ştie foarte bine cum vor putea fi surprinşi adversarii.

Oficialul FRF a dat ca exemplu meciul împotriva Ucrainei, de la EURO 2024, atunci când tricolorii, conduşi la vremea respectivă de Edi Iordănescu, s-au impus cu 3-0, în meciul de debut al turneului final din Germania.

Mihai Stoichiţă, înainte de Turcia – România: “E pământ românesc”

“Totul depinde de ce zi prindem, sper că noi să fim într-o zi fastă şi ei într-o zi nefastă. Atunci va fi mult mai uşor, pentru că dacă vezi un tabel cu valorile estimate ale jucătorilor sunt disproporţionate la prima vedere. Dar îmi aduc aminte, când am jucat împotriva Ucrainei, aveau jucători pe la echipe mari, pe la Chelsea, şi am reuşit totuşi să spargem banca şi să infirmăm orice fel de pronostic.

La fotbal se poate întâmpla orice, dar numai dacă te dăruieşti şi îţi doreşti foarte, foarte mult. Bine că avem şi acest baraj, pentru că n-am avut o evoluţie extraordinară în grupa de calificare. Trebuie să fim realişti, dar acea Ligă a Naţiunilor de care toată lumea râdea ne-a dat posibilitatea să fim aici şi să avem speranţe pentru un eventual meci doi.

Ţinând cont de faptul că Mircea Lucescu a antrenat foarte mulţi ani aici, cred că ştie foarte bine cum pot fi surprinşi turcii. Eu am fost martor la toate analizele şi şi-a pus la punct foarte bine toată strategia. Ştie ce trebuie să facă în orice caz. Se cam ştie cum reacţionează şi ei, şi publicul. Aici nu se prea pot abţine din reacţiile extreme”, a declarat Stoichiţă.

Acesta a afirmat totodată că există posibilitatea ca portarul Ionuţ Radu, accidentat în timpul meciului Celta Vigo – Alaves, din campionatul spaniol, să fi folosit de selecţionerul Mircea Lucescu.

“E o stare de spirit foarte bună, există optimism, au pregătit foarte bine meciul de mâine, atât atacul, cât şi anumite faze pe care trebuie să le joace. Rămâne de stabilit formula de start şi să-l vadă şi pe Ionuţ Radu, pentru că aseară a stat doar 20 de minute pe teren, ceea ce este neconcludent. Nici nu puteai să forţezi, pentru că nu ştii ce are. Investigaţiile sunt făcute şi citite de doctori. Am mai avut debutanţi sau portari care nu au mai apărat luni întregi anterioare şi au jucat foarte bine, au fost printre cei mai buni”, a spus Stoichiţă.

Oficialul FRF consideră că pentru mulţi jucători şi antrenori români Turcia este pământ românesc.

“Am fost bine primiţi, toţi cei din aeroport se repezeau să se filmeze şi să se pozeze cu Lucescu. A scris istorie aici. Bravo tuturor celor care au reuşit, aici este pământ românesc pentru Hagi, Popescu, Lucescu… nu mai zic Adrian Ilie, Filipescu şi toţi cei care au fost în zona asta. Au fost foarte mulţi jucători de valoare aici”, a mai spus Stoichiţă.

Echipa naţională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcţie de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naţionala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo.

