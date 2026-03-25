Mihai Stoichiţă, înainte de Turcia – România: “E pământ românesc”. Încredere totală în Lucescu: “Ştie foarte bine”

Mihai Stoichiţă (71 de ani) a declarat, marţi, la Istanbul, înaintea partidei Turcia – România, din barajul de calificare la Cupa Mondială, că selecţionerul Mircea Lucescu, prin experienţa acumulată de-a lungul timpului, ştie foarte bine cum vor putea fi surprinşi adversarii.

Oficialul FRF a dat ca exemplu meciul împotriva Ucrainei, de la EURO 2024, atunci când tricolorii, conduşi la vremea respectivă de Edi Iordănescu, s-au impus cu 3-0, în meciul de debut al turneului final din Germania.

World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena

Mihai Stoichiţă, înainte de Turcia – România: “E pământ românesc”

“Totul depinde de ce zi prindem, sper că noi să fim într-o zi fastă şi ei într-o zi nefastă. Atunci va fi mult mai uşor, pentru că dacă vezi un tabel cu valorile estimate ale jucătorilor sunt disproporţionate la prima vedere. Dar îmi aduc aminte, când am jucat împotriva Ucrainei, aveau jucători pe la echipe mari, pe la Chelsea, şi am reuşit totuşi să spargem banca şi să infirmăm orice fel de pronostic.

La fotbal se poate întâmpla orice, dar numai dacă te dăruieşti şi îţi doreşti foarte, foarte mult. Bine că avem şi acest baraj, pentru că n-am avut o evoluţie extraordinară în grupa de calificare. Trebuie să fim realişti, dar acea Ligă a Naţiunilor de care toată lumea râdea ne-a dat posibilitatea să fim aici şi să avem speranţe pentru un eventual meci doi.

Ţinând cont de faptul că Mircea Lucescu a antrenat foarte mulţi ani aici, cred că ştie foarte bine cum pot fi surprinşi turcii. Eu am fost martor la toate analizele şi şi-a pus la punct foarte bine toată strategia. Ştie ce trebuie să facă în orice caz. Se cam ştie cum reacţionează şi ei, şi publicul. Aici nu se prea pot abţine din reacţiile extreme”, a declarat Stoichiţă.