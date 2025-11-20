Miodrag Belodedici, cel mai optimist român după ce am picat cu Turcia: "Le dăm o bătaie de o să ne ţină minte" - Antena Sport

Miodrag Belodedici se numără printre românii fericiţi după tragerea la sorţi. România va juca împotriva Turciei pe 26 martie, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. Tricolorii au ajuns în această fază graţie grupei câştigate în urmă cu un an, în Nations League.

Pentru mulţi, Turcia era cel mai dificil adversar dintre cele patru echipe din urna 1. Nu şi pentru Miodrag Belodedici, dublul câştigător al Cupei Campionilor Europeni fiind încrezător că echipa lui Mircea Lucescu poate ajunge la turneul final care va fi transmis exclusiv în Universul Antena.

Miodrag Belodedici, după ce România a picat cu Turcia la barajul World Cup 2026: “Autostradă până la Mondial”

Miodrag Belodedici este conştient că jucătorii Turciei sunt foarte valoroşi şi că fanii pun o presiune deosebită pe adversari, dar este convins că naţionala României are resursele necesare de a merge la turneul organizat de Statele Unite, Canada şi Mexic.

Mai mult, el consideră că România are un avantaj cu Mircea Lucescu, cel care cunoaşte foarte bine fotbalul din Turcia şi care a condus în trecut naţionala “Semilunei”:

“Ce drum drept avem… autostradă până la Mondial! Turcia a cucerit aproape tot estul Europei, cu toți conducătorii lor. Acum, nu prea mai poate să ajungă. Traseul e accesibil, normal, doar dacă nu picăm cu Italia sau altcineva de calibrul ăsta. Au și ei jucători buni, care evoluează la echipe mari, nu se compară cu Bosnia, sunt mai puternici, zic eu.