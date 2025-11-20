Miodrag Belodedici, cel mai optimist român după ce am picat cu Turcia: "Le dăm o bătaie de o să ne ţină minte" - Antena Sport

Miodrag Belodedici se numără printre românii fericiţi după tragerea la sorţi. România va juca împotriva Turciei pe 26 martie, în semifinala barajului de calificare la World Cup 2026. Tricolorii au ajuns în această fază graţie grupei câştigate în urmă cu un an, în Nations League.
Pentru mulţi, Turcia era cel mai dificil adversar dintre cele patru echipe din urna 1. Nu şi pentru Miodrag Belodedici, dublul câştigător al Cupei Campionilor Europeni fiind încrezător că echipa lui Mircea Lucescu poate ajunge la turneul final care va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
Miodrag Belodedici, după ce România a picat cu Turcia la barajul World Cup 2026: “Autostradă până la Mondial”
Miodrag Belodedici este conştient că jucătorii Turciei sunt foarte valoroşi şi că fanii pun o presiune deosebită pe adversari, dar este convins că naţionala României are resursele necesare de a merge la turneul organizat de Statele Unite, Canada şi Mexic.
Mai mult, el consideră că România are un avantaj cu Mircea Lucescu, cel care cunoaşte foarte bine fotbalul din Turcia şi care a condus în trecut naţionala “Semilunei”:
“Ce drum drept avem… autostradă până la Mondial! Turcia a cucerit aproape tot estul Europei, cu toți conducătorii lor. Acum, nu prea mai poate să ajungă. Traseul e accesibil, normal, doar dacă nu picăm cu Italia sau altcineva de calibrul ăsta. Au și ei jucători buni, care evoluează la echipe mari, nu se compară cu Bosnia, sunt mai puternici, zic eu.
Atmosfera de acolo va conta. Când ieși pe stadion și auzi 80.000 de oameni cântând, îți mai tremură puțin piciorușele, pulsul bate mai repede și nu mai poți să-ți oxigenezi plămânii și creierul cum ar trebui. Te gândești la altceva, nu la meci, când vezi toată lumea aia urlând.
Au spectatori gălăgioși, foarte gălăgioși. Poate ne vedem la Mondiale, totuși. O să le dăm o bătaie de o să ne țină minte. Nea Mircea știe, a trecut și el pe acolo ca selecționer, ăsta deja e un avantaj”, a declarat Miodrag Belodedici, potrivit gsp.ro.
Dacă vor trece de naționala lui Vincenzo Montella, atunci vor avea de înfruntat câștigătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare. Partida cu Turcia va avea loc pe 26 martie, urmând ca finala barajului pentru World Cup 2026 să se dispute pe 31 martie.
Duelurile de pe urnele 2 și 3
- Țara Galilor – Bosnia
- Polonia – Albania
- Slovacia – Kosovo
- Cehia – Irlanda
Duelurile de pe urnele 1 și 4
- Italia – Irlanda de Nord
- Ucraina – Suedia
- Turcia – România
- Danemarca – Macedonia de Nord
Împerecherile pentru finala barajului:
- Țara Galilor sau Bosnia – Italia sau Irlanda de Nord
- Ucraina sau Suedia – Polonia sau Albania
- Slovacia sau Kosovo – Turcia sau România
- Cehia sau Irlanda – Danemarca sau Macedonia de Nord
