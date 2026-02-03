Ce lovitură ar fi în NBA! James Harden își negociază plecarea de la Los Angeles Clippers. Unde poate ajunge - Antena Sport

James Harden și Los Angeles Clippers au intrat în discuții legate de oferirea la schimb a superstarului din NBA către o altă echipă. Indiferent de cine va intra pe fir pentru această mutare, trebuie să se miște rapid, deoarece termenul limită pentru perioada în care cluburile pot face schimb de jucători între ele este pe data de 5 februarie.

Sezonul din NBA a trecut de jumătatea sezonului regular, iar în momentul de față se apropie două evenimente extrem de importante: termenul limită al perioadei de schimb sau trade, cum îl numesc americanii, plus All-Star Weekend-ul care va avea loc între 13 și 15 februarie. În ceea ce privește posibilele plecări în plin sezon, toți ochii erau pe Giannis Antetokounmpo, însă se pare că lovitura vine din California.

James Harden a cerut să plece la schimb de la Clippers

Potrivit lui Shams Charania, cel mai cunoscut jurnalist de baschet din SUA, a anunțat că James Harden, shooting guard-ul celor de la Los Angeles Clippers, discută cu echipa sa metode prin care să fie dat la schimb până la termenul limită. Sursa citată notează că ambele tabere sunt pe aceeași lungime de undă și că există și echipe interesate în acest sens.

Tot Charania a anunțat în cadrul unei emisiuni că echipa care a intrat pe fir pentru transferul lui James Harden este Cleveland Cavaliers, care sezonul trecut a încheiat pe primul loc în Conferința de Est. Formația din Ohio vrea să aducă un star în echipa sa pentru a se putea bate la titlu pe termen scurt, iar superstarul Harden pare să fie soluția aleasă.

Just into @SportsCenter — Clippers and James Harden working on finding a trade by Thursday’s deadline, with the Cleveland Cavaliers as one of the teams expressing serious interest: pic.twitter.com/Bx6qj11SOX

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026