Ce lovitură ar fi în NBA! James Harden își negociază plecarea de la Los Angeles Clippers. Unde poate ajunge - Antena Sport

James Harden și Los Angeles Clippers au intrat în discuții legate de oferirea la schimb a superstarului din NBA către o altă echipă. Indiferent de cine va intra pe fir pentru această mutare, trebuie să se miște rapid, deoarece termenul limită pentru perioada în care cluburile pot face schimb de jucători între ele este pe data de 5 februarie.
Sezonul din NBA a trecut de jumătatea sezonului regular, iar în momentul de față se apropie două evenimente extrem de importante: termenul limită al perioadei de schimb sau trade, cum îl numesc americanii, plus All-Star Weekend-ul care va avea loc între 13 și 15 februarie. În ceea ce privește posibilele plecări în plin sezon, toți ochii erau pe Giannis Antetokounmpo, însă se pare că lovitura vine din California.
James Harden a cerut să plece la schimb de la Clippers
Potrivit lui Shams Charania, cel mai cunoscut jurnalist de baschet din SUA, a anunțat că James Harden, shooting guard-ul celor de la Los Angeles Clippers, discută cu echipa sa metode prin care să fie dat la schimb până la termenul limită. Sursa citată notează că ambele tabere sunt pe aceeași lungime de undă și că există și echipe interesate în acest sens.
Tot Charania a anunțat în cadrul unei emisiuni că echipa care a intrat pe fir pentru transferul lui James Harden este Cleveland Cavaliers, care sezonul trecut a încheiat pe primul loc în Conferința de Est. Formația din Ohio vrea să aducă un star în echipa sa pentru a se putea bate la titlu pe termen scurt, iar superstarul Harden pare să fie soluția aleasă.
Just into @SportsCenter — Clippers and James Harden working on finding a trade by Thursday’s deadline, with the Cleveland Cavaliers as one of the teams expressing serious interest: pic.twitter.com/Bx6qj11SOX
— Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026
De cealaltă parte, Clippers vor să își întinerească lotul și câștige din acest schimb și alegeri pentru următoarele draft-uri. În plus, trupa din California ar putea să îl primească pe Darius Garland de la Cleveland în cazul în care schimbul se va concretiza.
James Harden, ajuns la vârsta de 36 de ani, nu a reușit încă să câștige un inel de campion în ciuda încercărilor sale de a merge de la o echipă la alta în căutarea unui lot competitiv. În acest sezon, apărătorul a înregistrat 25,4 puncte în 35,4 minute. Los Angeles Clippers e pe locul 9 în Conferința de Vest, poziție care îi asigură momentan accesul în play-in:
NBA, exclusiv pe AntenaPLAY
NBA, cea mai tare ligă de baschet din lume, se vede exclusiv în România pe AntenaPLAY. Acțiunea continuă în luna februarie cu următoarele transmisiuni:
- 7 Februarie, ora 22:30, Houston Rockets @ Oklahoma City Thunder
- 8 Februarie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Golden State Warriors @ Los Angeles Lakers
- 14 Februarie, ora 4:00 (noaptea de vineri spre sâmbătă), NBA All Star Weekend – Rising Stars Challenge
- 15 Februarie, ora 0:00 (noaptea de sâmbătă spre duminică), NBA All Star Saturday
- 16 Februarie, ora 0:00 (noaptea de duminică spre luni), 2026 NBA All Star Game
- 22 Februarie, ora 22:30, Denver Nuggets @ Golden State Warriors
- 23 Februarie, ora 1:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Boston Celtics @ Los Angeles Lakers
- 28 Februarie, ora 4:30 (noaptea de vineri spre sâmbătă), Denver Nuggets @ Oklahoma City Thunder
- 29 Februarie, ora 3:30 (noaptea de sâmbătă spre duminică), Los Angeles Lakers @ Golden State Warriors
- NBA All-Star Game 2026. Tot ce trebuie să ştii despre ediţia cu numărul 75 (16 februarie, 00:00, AntenaPLAY)
- Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 121-111. Shai Gilgeous-Alexander şi-a condus echipa spre victorie cu o prestaţie de MVP
- LeBron James, selecţionat pentru al 22-lea All-Star Game (16 februarie, AntenaPLAY). Cum arată cele două loturi
- “Cutremur” în NBA. Superstarul Paul George, suspendat după încălcarea regulilor antidrog. Cât va sta pe bară
- Houston Rockets – Dallas Mavericks 111-107. Kevin Durant&Co. au anulat prestația de top a lui Cooper Flagg