Campionul mondial Jenson Button a devenit ambasadorul Aston Martin - Antena Sport

Campionul mondial de Formula 1 din 2009, pilotul britanic Jenson Button, va reprezenta echipa Aston Martin din punct de vedere comercial şi mediatic, un rol de “ambasador” pe care l-a exercitat anterior la Williams, potrivit unui comunicat publicat luni, citat de AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Button, în vârstă de 46 de ani, care a pilotat în Campionatul Mondial de Formula 1 între 2000 şi 2017, apoi a fost pilot de anduranţă, a fost asociat pentru cea mai mare parte a carierei sale cu producătorul japonez de motoare Honda, care echipează noul monopost Aston Martin în acest sezon 2026 de revizuire a reglementărilor privind motoarele, şasiul, anvelopele şi combustibilii.

Jenson Button a devenit ambasadorul Aston Martin

“De-a lungul carierei sale de pilot, Jenson a lucrat îndeaproape cu Honda: de la prima sa victorie în Formula 1, la Marele Premiu al Ungariei din 2006, până la, mai recent, victoria sa în Campionatul Super GT din Japonia cu Honda”, a remarcat Aston Martin anunţând un “acord multianual pentru a sprijini programele comerciale, parteneriatul şi promovarea mediatică a echipei”.

“Noul parteneriat dintre Honda şi echipă m-a atras foarte mult şi aştept cu nerăbdare să-mi pun anii de experienţă în noul meu rol de ambasador”, a declarat Button, conform comunicatului de presă.

Button şi-a început cariera în Formula 1 în 2000 la echipa britanică Williams, înainte de a se alătura echipei British American Racing (BAR) motorizată de Honda în 2003, redenumită ulterior Honda Racing. El a cucerit titlul de campion mondial la piloţi la sfârşitul anului 2009, la volanul unui monopost Brawn-Mercedes, la mai puţin de un an după retragerea Honda din Formula 1.