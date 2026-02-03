Campionul mondial Jenson Button a devenit ambasadorul Aston Martin - Antena Sport

Campionul mondial de Formula 1 din 2009, pilotul britanic Jenson Button, va reprezenta echipa Aston Martin din punct de vedere comercial şi mediatic, un rol de “ambasador” pe care l-a exercitat anterior la Williams, potrivit unui comunicat publicat luni, citat de AFP.
Button, în vârstă de 46 de ani, care a pilotat în Campionatul Mondial de Formula 1 între 2000 şi 2017, apoi a fost pilot de anduranţă, a fost asociat pentru cea mai mare parte a carierei sale cu producătorul japonez de motoare Honda, care echipează noul monopost Aston Martin în acest sezon 2026 de revizuire a reglementărilor privind motoarele, şasiul, anvelopele şi combustibilii.
Jenson Button a devenit ambasadorul Aston Martin
“De-a lungul carierei sale de pilot, Jenson a lucrat îndeaproape cu Honda: de la prima sa victorie în Formula 1, la Marele Premiu al Ungariei din 2006, până la, mai recent, victoria sa în Campionatul Super GT din Japonia cu Honda”, a remarcat Aston Martin anunţând un “acord multianual pentru a sprijini programele comerciale, parteneriatul şi promovarea mediatică a echipei”.
“Noul parteneriat dintre Honda şi echipă m-a atras foarte mult şi aştept cu nerăbdare să-mi pun anii de experienţă în noul meu rol de ambasador”, a declarat Button, conform comunicatului de presă.
Button şi-a început cariera în Formula 1 în 2000 la echipa britanică Williams, înainte de a se alătura echipei British American Racing (BAR) motorizată de Honda în 2003, redenumită ulterior Honda Racing. El a cucerit titlul de campion mondial la piloţi la sfârşitul anului 2009, la volanul unui monopost Brawn-Mercedes, la mai puţin de un an după retragerea Honda din Formula 1.
Britanicul s-a asociat cu furnizorul japonez de motoare la sfârşitul carierei sale la McLaren, înainte de a debuta în Super GT în Japonia şi în cursele de anduranţă, în 2018, până la retragerea sa din pilotajul profesionist anul trecut.
El era din 2021 consilier şi “ambasador” la Williams, echipa la care şi-a început cariera.
Noul sezon va începe pe 8 martie la Melbourne, cu Marele Premiu al Australiei. Sezonul 2026 din Formula 1 va fi transmis în Universul Antena.
- George Russell şi-a anunţat candidatura la titlul din Formula 1: “Sunt pregătit să lupt”
- Câteva idei după testele din Barcelona. Analiza lui Adrian Georgescu
- “E la alt nivel. Am putea avea un an minunat”. Oficialul din Formula 1 exultă înainte de noul sezon
- Christian Horner, anunț despre revenirea în Formula 1: “Am treburi neterminate”. Ce a spus fostul șef Red Bull
- Lewis Hamilton, optimist după ce a fost cel mai rapid în testele din Barcelona: “Avem o mentalitate de învingători”