Mircea Lucescu, mesaj tranşant despre viitorul lui după ce a anunţat că poate pleca oricând! Discurs manifest al lui "Il Luce": "Nu se construieşte nimic aşa" - Antena Sport

„Eu n-am fost supărat pe Mihai Popescu, doar i-am explicat. Un jucător a făcut o greșeală care ține de cunoștințele lui, pe care trebuia să le aibă de la 18 ani. Nu s-a pus problema ca această critică să aducă niște consecințe. Am avut și discuții cu el. A fost o greșeală individuală. Am vorbit cu el.

Dacă eu nu pot la vârsta mea să fac observații, să sfătuiesc, să critic, cine mai poate? Un antrenor de 30 de ani? Eu am 80 de ani, îmi permit să spun orice. Am mai spus-o și mă repet. Eu pot pleca în orice moment. În orice moment. Eu am venit să ajut. N-am niciun fel de alte obligații.

Dacă lumea nu înțelege că echipa asta trebuie să treacă la alt nivel… Eu aștept acum jucătorii de la tineret să facă un rezultat bun și să promovăm câțiva jucători, să nu rămânem cu același grup de jucători.

Oameni care stau prin birouri scot din context și vorbesc, deși habar n-au ce se întâmplă la o echipă de fotbal, dar cred că știu mai mult decât mine și decât cei care activează în fotbal”, a declarat, supărat, Mircea Lucescu la conferinţa de presă de după San Marino – România 1-5.

România, doar 3 puncte din dubla cu Bosnia şi San Marino

România a debutat cu stângul în preliminariile World Cup 2026. Tricolorii au fost învinşi acasă, cu 1-0, de Bosnia, într-o partidă care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Denis Drăguş a ratat nu mai puţin de 4 ocazii mari cu Bosnia. Singurul gol al meciului a fost marcat de Armin Gigovic în minutul 14 al meciului. Atacantul Edin Dzeko a părăsit terenul accidentat, după ce a fost lovit de Mihai Popescu.

După meci, Mircea Lucescu l-a criticat pe Mihai Popescu pentru că a greşit la golul marcat de jucătorii bosniaci. De altfel, Lucescu a fost vehement atunci când a susţinut că, la vârsta lui, poate să le spună jucătorilor naţionalei astfel de lucruri.

Ulterior, în deplasare, România a câştigat cu 5-1 cu San Marino. „Tricolorii” aveau neapărat nevoie de victorie după startul ratat cu Bosnia. Jucătorii pregătiţi de Lucescu au punctat prima oară pe tabelă printr-un autogol al lui Michele Cevoli din minutul 6. În minutul 44, Mihai Popescu avea să reuşească primul lui gol pentru naţionala României, ducând scorul la 2-0 pentru „tricolori”. Jucătorii antrenaţi de Mircea Lucescu au mai înscris de trei ori, prin Răzvan Marin (min. 55) şi Ianis Hagi (min. 75), ambele goluri fiind marcate din penalty, şi prin Denis Alibec, în prelungirile partidei.

Ambele lovituri de la 11 metri au fost scoase de către Dennis Man. Mircea Lucescu a debutat nu mai puţin de 3 jucători în meciul cu San Marino, Denis Ciobotariu, Vlad Dragomir şi Dennis Politic bifând primele lor minute pentru naţionala României. România a obţinut primele 3 puncte în grupa H din preliminariile World Cup 2026. Într-o altă partidă disputată în grupa H, Bosnia a învins-o cu 2-1 pe Cipru şi este, momentan, liderul grupei din care naţionala noastră face parte.