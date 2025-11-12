Momentul care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să plângă la World Cup 1994: "Doamne, de când aştept momentul ăsta" - Antena Sport

Închide meniul
Momentul care l-a făcut pe Ilie Dumitrescu să plângă la World Cup 1994: “Doamne, de când aştept momentul ăsta”

Publicat: 12 noiembrie 2025, 11:14

Ilie Dumitrescu, în timpul unui interviu / Antena 1

Ilie Dumitrescu şi-a adus aminte de cele mai importante goluri ale carierei. În optimile de finală de la World Cup 1994, Dumitrescu marca două goluri în victoria cu 3-2 a României, contra Argentinei.

Tricolorii se calificau în sferturile de finală ale turneului final din Statele Unite, după cel mai bun meci din istoria naţionalei de fotbal a României. World Cup 2026, turneu care va fi găzduit de Statele Unite, Canada şi Mexic va fi transmis în Universul Antena.

Ilie Dumitrescu, despre cele două goluri marcate împotriva Argentinei: “Cu amintirea asta o să rămân toată viaţa”

Ilie Dumitrescu a deschis scorul după numai 11 minute în meciul cu Argentina, marcând un gol superb, din lovitură liberă. Câteva minute mai târziu, “pumele” au restabilit egalitatea, dar acelaşi Ilie Dumitrescu a dus scorul la 2-1, după o reluare elegantă, din pasa superbă a lui Gică Hagi.

Fostul internaţional român şi-a adus aminte de cele două goluri marcate împotriva Argentinei. Vizibil emoţionat, Dumitrescu a recunoscut că a plâns în momentul intonării imnurilor, simţind că va face o partidă uriaşă pentru România:

“Doamne, de când aştept momentul ăsta. Dumnezeu m-a ajutat să dau cele mai importante goluri din istoria fotbalului românesc, la cel mai înalt nivel. La imn am plâns, am simţit că se întâmplă ceva.

Cu amintirea asta o să rămân toată viaţa pentru că a rămas cea mai mare performanţă din istoria fotbalului românesc”, a declarat Ilie Dumitrescu, în cadrul emisiunii SuperFaze, la Antena 1.

Documentarul “Hai, România!”, care spune istoria celei mai glorioase perioade din fotbalul românesc, poate fi urmărit în AntenaPLAY.

Citește și:
