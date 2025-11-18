Motivul pentru care Marius Marin şi Valentin Mihăilă au fost scoşi din lot de Mircea Lucescu pentru meciul cu San Marino - Antena Sport

S-a aflat motivul pentru care Marius Marin şi Valentin Mihăilă au fost scoşi din lot de Mircea Lucescu pentru meciul României cu San Marino. Partida se va disputa azi, în ultima etapă a grupei preliminare, şi va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.
Pe lângă Valentin Mihăilă şi Marius Marin, nici Denis Drăguş nu va face parte din lotul naţionalei pentru meciul de la Ploieşti. El este suspendat în urma cartonaşului roşu încasat în partida cu Bosnia, pierdută de “tricolori” cu 1-3.
- Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY
Motivul pentru care Marius Marin şi Valentin Mihăilă au fost scoşi din lot de Mircea Lucescu pentru meciul cu San Marino
FRF a anunţat că atât Marius Marin, cât şi Valentin Mihăilă, s-au confruntat cu probleme medicale după partida de la Zenica. Ambii jucători au fost titulari contra Bosniei, Mihăilă oferind pasa decisivă la golul reuşit de Daniel Bîrligea.
“Marius Marin și Valentin Mihăilă acuză probleme medicale după meciul de sâmbătă de la Zenica”, a anunţat FRF, pe pagina oficială de Facebook.
Marius Marin s-a ales cu urechea tăiată şi cusută după partida cu Bosnia. Mijlocaşul român care evoluează la Pisa a fost faultat dur de Haris Tabakovic, în minutul 55. Arbitrul Michael Oliver nu a arătat nici măcar galben, deşi Marin a fost umplut de sânge pe teren.
Lotul României pentru meciul cu San Marino:
PORTARI
- Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);
FUNDAȘI
- Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;
MIJLOCAȘI
- Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);
ATACANȚI
- Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)
