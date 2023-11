"Nea Puiu ne teroriza!" Mihai Pintilii, dezvăluiri savuroase de la echipa naţională: "Când ţipa şi se enerva era groasă!" - Antena Sport

Mihai Pintilii a făcut dezvăluiri savuroase de la echipa naţională

Mihai Pintilii a jucat 46 de meciuri în tricoul României Mihai Pintilii a făcut dezvăluiri savuroase de la echipa naţională. Mihai Pintilii a jucat 46 de meciuri în tricoul României şi a reuşit să marcheze un singur gol.

Mihai Pintilii a fost antrenat la echipa naţională de Victor Piţurcă, Anghel Iordănescu sau Cristoph Daum. Cu Iordănescu antrenor, Pintilii a jucat la EURO 2016. De altfel, delegatul de la FCSB spune că Anghel Iordănescu a fost cel mai exigent antrenor.

„Nea Puiu ne teroriza! Nu exista… Dacă nu știa el ceva. Dacă chemam frizerul trebuia să meargă la el să-l vadă. La Euro nu vă zic… Am mers în cantonament în Italia, apoi am ajuns în Franța, mergeam toți drepți. Nu mișcam nimic. Eram polițai. Noi am simțit că suntem la Euro la deschidere, atunci am simțit atmosfera. Era totul făcut ca la carte. Lui Raț i-a luat banderola, i-a dat-o lui Chiricheș, parcă. Ăsta era nea Puiu, nu-l schimbă nimic. Când țipa și se enerva era groasă!