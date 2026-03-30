Nicolae Stanciu, mesaj tranşant! Ce a spus despre o eventuală retragere de la echipa naţională

Nicolae Stanciu (32 de ani) a anunţat că, atât timp cât va fi jucător în activitate, nu se pune problema retragerii sale de la naţională. Stanciu a vrut să lămurească lucrurile având în vedere că a spus că aceasta a fost ultima lui şansă de a merge la Mondial.
Stanciu a punctat că s-a referit la acest lucru pentru că va avea 37 de ani la următorul Mondial, fiind şanse mici să îl mai prindă. Nu se pune problema să nu vină la naţională de fiecare dată când va fi chemat.
Nicolae Stanciu nu se retrage de la echipa naţională: “Dacă va fi nevoie de mine, voi veni cu mare drag”
“(n.r: Cum sunteţi după cele întâmplate?) Suntem mai liniştiţi, puţin mai calmi. Ne bucurăm că domnul Lucescu este bine. Am primit şi prin intermediul staff-ului câteva mesaje de la dânsul. Din acest punct de vedere suntem mai liniştiţi, să ştim că e în afara oricărui pericol.
A fost un şoc, nu vreau să intru în detalii legate de ce s-a întâmplat. Suntem bucuroşi că dânsul e bine.
Ne-am fi dorit să fie o finală (n.r: pentru Mondial), dar nu cred că, în cazul nostru, se mai poate vorbi de motivare când îmbraci tricoul echipei naţionale.
“Nu există meciuri amicale la echipa naţională”
Toată lumea e conştientă de ce înseamnă acest tricou. Le spuneam băieţilor că nu există meciuri amicale sau să nu dai totul când îmbraci acest tricou. La fel îl vom trata şi mâine.
Suntem conştienţi de acest lucru, că reprezentăm o ţară întreagă. Vrem să câştigăm meciul.
Miză e întotdeauna pentru coeficient. Toată lumea se gâneşte că e un meci amical, şi noi şi slovacii am pierdut semifinala şi şansa de a ajunge la Mondial. De aceea lumea se gândeşte că nu contează pentru niciuna dintre echipe, dar, v-am zis, atât timp cât îmbrăcăm tricoul naţionalei nu putem vorbi de meciuri amicale.
(n.r: despre noul selecţioner) Toţi o să vedem cine o să vină şi ar fi o lipsă de respect faţă de domnul Lucescu să vorbim acum de noul selecţioner.
Am spus după meciul cu Turcia că e ultima şansă de a juca la Mondial referindu-mă că la următorul Mondial voi avea 37 de ani. În rest nu am făcut nicio referire că mă voi retrage la echipa naţională. Cât timp voi fi în activitate, dacă va fi nevoie de mine, voi veni cu mare drag”, a declarat Nicolae Stanciu în exclusivitate pentru AntenaSport.
Meciul Slovacia – România, ultimul din mandatul lui Mircea Lucescu (80 de ani), va fi în direct pe Antena 1 marţi, de la ora 21:45. Selecţionerul Mircea Lucescu nu va fi pe bancă, din pricina problemelor de sănătate. “Il Luce” este internat în spital. În locul său, pe banca naţionalei va fi secundul Jerry Gane la partida cu Slovacia.
