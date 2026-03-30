Nicolae Stanciu, mesaj tranşant! Ce a spus despre o eventuală retragere de la echipa naţională

Nicolae Stanciu (32 de ani) a anunţat că, atât timp cât va fi jucător în activitate, nu se pune problema retragerii sale de la naţională. Stanciu a vrut să lămurească lucrurile având în vedere că a spus că aceasta a fost ultima lui şansă de a merge la Mondial.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Stanciu a punctat că s-a referit la acest lucru pentru că va avea 37 de ani la următorul Mondial, fiind şanse mici să îl mai prindă. Nu se pune problema să nu vină la naţională de fiecare dată când va fi chemat.

Nicolae Stanciu nu se retrage de la echipa naţională: “Dacă va fi nevoie de mine, voi veni cu mare drag”

“(n.r: Cum sunteţi după cele întâmplate?) Suntem mai liniştiţi, puţin mai calmi. Ne bucurăm că domnul Lucescu este bine. Am primit şi prin intermediul staff-ului câteva mesaje de la dânsul. Din acest punct de vedere suntem mai liniştiţi, să ştim că e în afara oricărui pericol.

A fost un şoc, nu vreau să intru în detalii legate de ce s-a întâmplat. Suntem bucuroşi că dânsul e bine.

Ne-am fi dorit să fie o finală (n.r: pentru Mondial), dar nu cred că, în cazul nostru, se mai poate vorbi de motivare când îmbraci tricoul echipei naţionale.