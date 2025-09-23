Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Nu cred în vrăjeala asta". Adrian Mutu, reacţie categorică după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la naţională - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | “Nu cred în vrăjeala asta”. Adrian Mutu, reacţie categorică după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la naţională

“Nu cred în vrăjeala asta”. Adrian Mutu, reacţie categorică după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la naţională

Publicat: 23 septembrie 2025, 11:43

Comentarii
Nu cred în vrăjeala asta. Adrian Mutu, reacţie categorică după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la naţională

Alexandru Mitriţă şi Adrian Mutu/ Profimedia

Adrian Mutu a oferit o reacţie categorică după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la echipa naţională. “Briliantul” consideră că mijlocaşul de 30 de ani a luat această decizie deoarece era nemulţumit pentru faptul că nu i se acordă minute.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mutu se aştepta ca Mitriţă să ia o astfel de decizie, ţinând cont că la ultima acţiune a naţionalei, el a a jucat doar 17 minute în amicalul pierdut de România cu Canada, scor 0-3.

Adrian Mutu, reacţie categorică după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la naţională

Totodată, Adrian Mutu a mai declarat că crede că distanţa a stat la baza deciziei luate de Alexandru Mitriţă, fiind convins că nemulţumirea mijlocaşului era legată de faptul că nu i se acordă mai multe şanse.

“Era de aşteptat, sincer. Am văzut ce a declarat, nu cred în vrăjeala asta cu distanţa. Are asta în cap de mult, nefolosirea lui, a ajuns la o vârstă şi tot nu i se dă şansa să fie titular. Omul a zis că nu mai are rost la 30 de ani, de ce să încerc când nu i se dă şansa. Cu toate că el a băgat asta cu distanţa dintre China şi România.

Are şi el motivele lui, probabil nu înţelege de ce. Mircea Lucescu a explicat de ce, România are nevoie de 10 jucători pe faza defensivă. Probabil a vorbit şi cu el, dar cred că Alex a luat o hotărâre pe care voia să o ia mai de mult, cred că şi acum un an şi ceva voia.

Reclamă
Reclamă

De la echipa naţională nu te retragi, dar cred că gestul lui e un fel de protest pentru că nu i s-a dat credit. Eu zic că ar fi meritat, mie-mi place de el, dar antrenorul îşi dă seama exact ce înseamnă Mitriţă la naţională, mă refer doar pe fază defensivă, faptul că el nu se apără, echipa suferă. În anumite meciuri i se putea da credit, cu Cipru de exemplu. Dacă joci cu Franţa, îţi trebuie toţi jucătorii pe fază defesivă.

E supărat, 100% e supărat, a venit din China şi a jucat câteva minute. A stat pe avioane o zi întreagă, ce fac? Cred că, dacă nu mă înşel, şi acum un an şi jumătate a vrut să se retragă, cred că atunci era Edi Iordănescu. Cred că Rotaru a avut un cuvânt de spus şi nu s-a retras. Dar s-a întâmplat ceea ce…îl chemi din China şi îl bagi două minute. De ce îl mai chemi? Ce să regrete? Vine din China şi iar joacă două minute.

Dacă mai venea, probabil regreta că nu s-a retras acum. Poate voia să facă faza defensivă de 3-4 meciuri, dar nu a avut când”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro.

Cu ce facturi s-au trezit sute de români după de au primit ani la rând apă potabilă la discreţieCu ce facturi s-au trezit sute de români după de au primit ani la rând apă potabilă la discreţie
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
Observator
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e motivul. Nu cred în vrăjeală. A mai vrut o dată să facă asta”
Fanatik.ro
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e motivul. Nu cred în vrăjeală. A mai vrut o dată să facă asta”
14:26
Christian Horner va primi 60 de milioane de euro după despărţirea de Red Bull
14:23
“Nu ai cum să te retragi de la naţională”. Victor Piţurcă l-a taxat pe Alexandru Mitriţă pentru decizia luată
13:32
Jucătorul din Liga 1 pe care Gigi Becali l-a remarcat: “Mi-a plăcut. Se distra pe teren”
13:17
Cum a reacţionat Gigi Becali după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională: “Totul e pe bani”
13:17
Gigi Becali îl vinde pe Daniel Bîrligea doar pentru 15 milioane de euro: “Are o clauză prea mică”
12:49
EXCLUSIVFRF nu renunță la Edi Iordănescu! Condițiile în care ar putea reveni la națională și când ar fi posibil
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 5 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 6 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca