"Nu cred în vrăjeala asta". Adrian Mutu, reacţie categorică după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la naţională - Antena Sport

Adrian Mutu a oferit o reacţie categorică după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la echipa naţională. “Briliantul” consideră că mijlocaşul de 30 de ani a luat această decizie deoarece era nemulţumit pentru faptul că nu i se acordă minute.
Mutu se aştepta ca Mitriţă să ia o astfel de decizie, ţinând cont că la ultima acţiune a naţionalei, el a a jucat doar 17 minute în amicalul pierdut de România cu Canada, scor 0-3.
Adrian Mutu, reacţie categorică după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la naţională
Totodată, Adrian Mutu a mai declarat că crede că distanţa a stat la baza deciziei luate de Alexandru Mitriţă, fiind convins că nemulţumirea mijlocaşului era legată de faptul că nu i se acordă mai multe şanse.
“Era de aşteptat, sincer. Am văzut ce a declarat, nu cred în vrăjeala asta cu distanţa. Are asta în cap de mult, nefolosirea lui, a ajuns la o vârstă şi tot nu i se dă şansa să fie titular. Omul a zis că nu mai are rost la 30 de ani, de ce să încerc când nu i se dă şansa. Cu toate că el a băgat asta cu distanţa dintre China şi România.
Are şi el motivele lui, probabil nu înţelege de ce. Mircea Lucescu a explicat de ce, România are nevoie de 10 jucători pe faza defensivă. Probabil a vorbit şi cu el, dar cred că Alex a luat o hotărâre pe care voia să o ia mai de mult, cred că şi acum un an şi ceva voia.
De la echipa naţională nu te retragi, dar cred că gestul lui e un fel de protest pentru că nu i s-a dat credit. Eu zic că ar fi meritat, mie-mi place de el, dar antrenorul îşi dă seama exact ce înseamnă Mitriţă la naţională, mă refer doar pe fază defensivă, faptul că el nu se apără, echipa suferă. În anumite meciuri i se putea da credit, cu Cipru de exemplu. Dacă joci cu Franţa, îţi trebuie toţi jucătorii pe fază defesivă.
E supărat, 100% e supărat, a venit din China şi a jucat câteva minute. A stat pe avioane o zi întreagă, ce fac? Cred că, dacă nu mă înşel, şi acum un an şi jumătate a vrut să se retragă, cred că atunci era Edi Iordănescu. Cred că Rotaru a avut un cuvânt de spus şi nu s-a retras. Dar s-a întâmplat ceea ce…îl chemi din China şi îl bagi două minute. De ce îl mai chemi? Ce să regrete? Vine din China şi iar joacă două minute.
Dacă mai venea, probabil regreta că nu s-a retras acum. Poate voia să facă faza defensivă de 3-4 meciuri, dar nu a avut când”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro.
- “Nu ai cum să te retragi de la naţională”. Victor Piţurcă l-a taxat pe Alexandru Mitriţă pentru decizia luată
- FRF nu renunță la Edi Iordănescu! Condițiile în care ar putea reveni la națională și când ar fi posibil
- “Poate să revină în doi ani”. Variantă surpriză după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională
- Ce se întâmplă la FRF? Mihai Stoichiţă şi-a dat cuvântul de onoare că nu ştia de retragerea lui Alexandru Mitriţă
- Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului