"Nu cred în vrăjeala asta". Adrian Mutu, reacţie categorică după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la naţională - Antena Sport

Adrian Mutu a oferit o reacţie categorică după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la echipa naţională. “Briliantul” consideră că mijlocaşul de 30 de ani a luat această decizie deoarece era nemulţumit pentru faptul că nu i se acordă minute.

Mutu se aştepta ca Mitriţă să ia o astfel de decizie, ţinând cont că la ultima acţiune a naţionalei, el a a jucat doar 17 minute în amicalul pierdut de România cu Canada, scor 0-3.

Adrian Mutu, reacţie categorică după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la naţională

Totodată, Adrian Mutu a mai declarat că crede că distanţa a stat la baza deciziei luate de Alexandru Mitriţă, fiind convins că nemulţumirea mijlocaşului era legată de faptul că nu i se acordă mai multe şanse.

“Era de aşteptat, sincer. Am văzut ce a declarat, nu cred în vrăjeala asta cu distanţa. Are asta în cap de mult, nefolosirea lui, a ajuns la o vârstă şi tot nu i se dă şansa să fie titular. Omul a zis că nu mai are rost la 30 de ani, de ce să încerc când nu i se dă şansa. Cu toate că el a băgat asta cu distanţa dintre China şi România.

Are şi el motivele lui, probabil nu înţelege de ce. Mircea Lucescu a explicat de ce, România are nevoie de 10 jucători pe faza defensivă. Probabil a vorbit şi cu el, dar cred că Alex a luat o hotărâre pe care voia să o ia mai de mult, cred că şi acum un an şi ceva voia.