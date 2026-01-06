Anunţul despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Ce le-a transmis selecţionerul colaboratorilor săi - Antena Sport

Închide meniul
Anunţul despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Ce le-a transmis selecţionerul colaboratorilor săi

Echipa naţională

Anunţul despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Ce le-a transmis selecţionerul colaboratorilor săi

Bogdan Stănescu 6 ianuarie 2026, 16:24

Anunţul despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Ce le-a transmis selecţionerul colaboratorilor săi

Mircea Lucescu / Sport Pictures

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), dorea să meargă în Turcia, să vadă la lucru echipele româneşti în Antalya, încă din data de 4 ianuarie.

Problemele de sănătate l-au făcut însă pe selecţioner să amâne plecarea în Turcia.

Mircea Lucescu vrea să meargă la amicalul FCSB-ului cu Beşiktaş

Potrivit fanatik.ro, Mircea Lucescu se simte mai bine, aşa că îşi doreşte să meargă, până la urmă, în Antalya. Sursa citată notează că Mircea Lucescu le-a transmis colaboratorilor săi, Ionel Gane, Florin Constantinovici și Marius Niculae că e foarte probabil să fie prezent la meciul amical al FCSB-ului cu Beşiktaş.

Mircea Lucescu a antrenat-o pe Beşiktaş în perioada 2002-2004, cucerind titlul cu această echipă în sezonul 2002-2003.

România va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, de la ora 19:00, chiar pe stadionul lui Beşiktaş. Meciul va decide echipa care se va califica în finala barajului pentru World Cup 2026. Învingătoarea duelului dintre Turcia şi România va juca finala barajului cu învingătoarea meciului dintre Slovacia şi Kosovo. Pierzătoarele vor susţine între ele un meci amical.

Turneul final al Campionatului Mondial din 2026, din America, se vede exclusiv în Universul Antena.

România a terminat pe locul 3 grupa din preliminariile World Cup 2026, după Austria, care s-a calificat la Mondial şi Bosnia, care va susţine, la fel ca noi, barajul.

Reacţia unei americance când s-a trezit la uşă cu preotul cu Boboteaza, în OradeaReacţia unei americance când s-a trezit la uşă cu preotul cu Boboteaza, în Oradea
