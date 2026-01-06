Anunţul despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! Ce le-a transmis selecţionerul colaboratorilor săi - Antena Sport

Selecţionerul naţionalei, Mircea Lucescu (80 de ani), dorea să meargă în Turcia, să vadă la lucru echipele româneşti în Antalya, încă din data de 4 ianuarie.

Problemele de sănătate l-au făcut însă pe selecţioner să amâne plecarea în Turcia.

Mircea Lucescu vrea să meargă la amicalul FCSB-ului cu Beşiktaş

Potrivit fanatik.ro, Mircea Lucescu se simte mai bine, aşa că îşi doreşte să meargă, până la urmă, în Antalya. Sursa citată notează că Mircea Lucescu le-a transmis colaboratorilor săi, Ionel Gane, Florin Constantinovici și Marius Niculae că e foarte probabil să fie prezent la meciul amical al FCSB-ului cu Beşiktaş.

Mircea Lucescu a antrenat-o pe Beşiktaş în perioada 2002-2004, cucerind titlul cu această echipă în sezonul 2002-2003.

România va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, de la ora 19:00, chiar pe stadionul lui Beşiktaş. Meciul va decide echipa care se va califica în finala barajului pentru World Cup 2026. Învingătoarea duelului dintre Turcia şi România va juca finala barajului cu învingătoarea meciului dintre Slovacia şi Kosovo. Pierzătoarele vor susţine între ele un meci amical.