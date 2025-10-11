Petre Marin l-a contrazis pe Mircea Lucescu: "E vorba numai despre o zi". Care e situaţia lui Răzvan Marin - Antena Sport

Petre Marin, tatăl lui Răzvan Marin, a vorbit despre situaţia fiului său de la echipa naţională. Tricolorii vor juca duminică seară împotriva Austriei, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, în preliminariile World Cup 2026.
Un meci extrem de important pentru naţionala lui Mircea Lucescu, iar jucătorii simt asta. Tocmai de aceea, Răzvan Marin face tot posibilul să fie apt, chiar dacă a avut câteva probleme săptămâna aceasta.
Petre Marin, anunţ despre situaţia lui Răzvan Marin: “N-a ieşit nimic la RMN”
La conferinţa de presă, Mircea Lucescu a dat de înţeles că Răzvan Marin nu va putea fi folosit şi că acesta nu s-a antrenat toată săptămâna.
La scurt timp după conferinţa de presă susţinută de selecţionerul României, Petre Marin, tatăl lui Răzvan Marin, a anunţat că nu este nimic grav cu fiul său şi că nu a ieşit nimic la RMN, fiind vorba doar despre o încărcare musculară.
“Mi-a spus că-l ține un pic în spate, la coapsa dreaptă. Dar crede că nu-i nimic grav, doar ceva ca o încărcare musculară mică. N-a ieșit nimic la RMN”, a declarat Petre Marin, potrivit gsp.ro.
De asemenea, Petre Marin a ţinut să precizeze şi că fiul său nu s-a antrenat alături de coechipierii săi de la doar în ziua de joi:
“E vorba numai despre o zi. Joi nu s-a antrenat”, spunea Petre Marin, înainte de aflarea rezultatului RMN.
„E o situație în care nu există altă soluție decât ca Răzvan să nu joace, nu s-a antrenat toată săptămâna. Sper să nu aibă o problemă gravă, să nu-l țină departe de teren. S-au adunat.
Au schimbat echipe, au jucat puțin, lucruri care duc la accidentări. Important e să se refacă. Eu nu forțez jucătorii care resimt ceva. Înseamnă că are o ruptură microscopică. M-am bucura să nu fie foarte grav”, spunea selecţionerul Mircea Lucescu la conferinţa de presă.
- După o întrebare legată de FCSB, Mircea Lucescu a plecat de la conferinţă: “Toţi sunteţi selecţioneri”
- România – Austria, LIVE VIDEO. Tricolorii, ultima şansă la primul loc în grupa de calificare la World Cup!
- Câte bilete s-au vândut până acum la România – Austria! Anunţul făcut de FRF
- Mircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria
- Mircea Lucescu s-a enervat la conferinţa de presă! Întrebarea care l-a iritat: “Căutaţi doar polemici”