Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Petre Marin l-a contrazis pe Mircea Lucescu: "E vorba numai despre o zi". Care e situaţia lui Răzvan Marin - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Petre Marin l-a contrazis pe Mircea Lucescu: “E vorba numai despre o zi”. Care e situaţia lui Răzvan Marin

Petre Marin l-a contrazis pe Mircea Lucescu: “E vorba numai despre o zi”. Care e situaţia lui Răzvan Marin

Publicat: 11 octombrie 2025, 15:52

Comentarii
Petre Marin l-a contrazis pe Mircea Lucescu: E vorba numai despre o zi. Care e situaţia lui Răzvan Marin

Răzvan Marin, în timpul unui meci / Profimedia

Petre Marin, tatăl lui Răzvan Marin, a vorbit despre situaţia fiului său de la echipa naţională. Tricolorii vor juca duminică seară împotriva Austriei, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, în preliminariile World Cup 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un meci extrem de important pentru naţionala lui Mircea Lucescu, iar jucătorii simt asta. Tocmai de aceea, Răzvan Marin face tot posibilul să fie apt, chiar dacă a avut câteva probleme săptămâna aceasta.

Petre Marin, anunţ despre situaţia lui Răzvan Marin: “N-a ieşit nimic la RMN”

La conferinţa de presă, Mircea Lucescu a dat de înţeles că Răzvan Marin nu va putea fi folosit şi că acesta nu s-a antrenat toată săptămâna.

La scurt timp după conferinţa de presă susţinută de selecţionerul României, Petre Marin, tatăl lui Răzvan Marin, a anunţat că nu este nimic grav cu fiul său şi că nu a ieşit nimic la RMN, fiind vorba doar despre o încărcare musculară.

“Mi-a spus că-l ține un pic în spate, la coapsa dreaptă. Dar crede că nu-i nimic grav, doar ceva ca o încărcare musculară mică. N-a ieșit nimic la RMN”, a declarat Petre Marin, potrivit gsp.ro.

Reclamă
Reclamă

De asemenea, Petre Marin a ţinut să precizeze şi că fiul său nu s-a antrenat alături de coechipierii săi de la doar în ziua de joi:

“E vorba numai despre o zi. Joi nu s-a antrenat”, spunea Petre Marin, înainte de aflarea rezultatului RMN.

„E o situație în care nu există altă soluție decât ca Răzvan să nu joace, nu s-a antrenat toată săptămâna. Sper să nu aibă o problemă gravă, să nu-l țină departe de teren. S-au adunat.

Cât câştigă un român, alături de soţie, în Germania: "Degeaba faci atâţia bani, că nu eşti fericit"Cât câştigă un român, alături de soţie, în Germania: "Degeaba faci atâţia bani, că nu eşti fericit"
Reclamă

Au schimbat echipe, au jucat puțin, lucruri care duc la accidentări. Important e să se refacă. Eu nu forțez jucătorii care resimt ceva. Înseamnă că are o ruptură microscopică. M-am bucura să nu fie foarte grav”, spunea selecţionerul Mircea Lucescu la conferinţa de presă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Val de ironii la adresa Poliției, după "captura" de un miliard de euro. Banii ar fi recuzită de film
Observator
Val de ironii la adresa Poliției, după "captura" de un miliard de euro. Banii ar fi recuzită de film
Tatăl fotbalistului care face 45.000 de euro pe zi, acuzat că trăiește din banii fiului său. Cum a răspuns bărbatul acuzațiilor aduse: ”Asta se numește artă”
Fanatik.ro
Tatăl fotbalistului care face 45.000 de euro pe zi, acuzat că trăiește din banii fiului său. Cum a răspuns bărbatul acuzațiilor aduse: ”Asta se numește artă”
15:37
După o întrebare legată de FCSB, Mircea Lucescu a plecat de la conferinţă: “Toţi sunteţi selecţioneri”
15:29
Rapid, scor de tenis în amicalul cu CS Tunari! Şi CFR Cluj s-a impus în pauza competiţională
15:25
Los Angeles Kings – Winnipeg Jets LIVE VIDEO (20:30). Spectacol total în NHL
14:53
România – Austria, LIVE VIDEO. Tricolorii, ultima şansă la primul loc în grupa de calificare la World Cup!
14:50
Câte bilete s-au vândut până acum la România – Austria! Anunţul făcut de FRF
14:06
Novak Djokovic, eliminat în semifinalele de la Shanghai de locul 204 ATP! Săptămână de vis pentru Vacherot
Vezi toate știrile
1 Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit 2 Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român 3 Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria” 4 Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României 5 EXCLUSIVMircea Lucescu a decis! Cine va apăra poarta României în meciul crucial cu Austria 6 EXCLUSIVMircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu”. Ce a spus despre meciul cu Austria
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”