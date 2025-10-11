Petre Marin l-a contrazis pe Mircea Lucescu: "E vorba numai despre o zi". Care e situaţia lui Răzvan Marin - Antena Sport

Petre Marin, tatăl lui Răzvan Marin, a vorbit despre situaţia fiului său de la echipa naţională. Tricolorii vor juca duminică seară împotriva Austriei, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, în preliminariile World Cup 2026.

Un meci extrem de important pentru naţionala lui Mircea Lucescu, iar jucătorii simt asta. Tocmai de aceea, Răzvan Marin face tot posibilul să fie apt, chiar dacă a avut câteva probleme săptămâna aceasta.

Petre Marin, anunţ despre situaţia lui Răzvan Marin: “N-a ieşit nimic la RMN”

La conferinţa de presă, Mircea Lucescu a dat de înţeles că Răzvan Marin nu va putea fi folosit şi că acesta nu s-a antrenat toată săptămâna.

La scurt timp după conferinţa de presă susţinută de selecţionerul României, Petre Marin, tatăl lui Răzvan Marin, a anunţat că nu este nimic grav cu fiul său şi că nu a ieşit nimic la RMN, fiind vorba doar despre o încărcare musculară.

“Mi-a spus că-l ține un pic în spate, la coapsa dreaptă. Dar crede că nu-i nimic grav, doar ceva ca o încărcare musculară mică. N-a ieșit nimic la RMN”, a declarat Petre Marin, potrivit gsp.ro.