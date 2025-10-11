Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mircea Lucescu a anunţat o pierdere importantă pentru naţionala României înaintea meciului cu Austria! - Antena Sport

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Mircea Lucescu a anunţat o pierdere importantă pentru naţionala României înaintea meciului cu Austria!

Mircea Lucescu a anunţat o pierdere importantă pentru naţionala României înaintea meciului cu Austria!

Bogdan Stănescu Publicat: 11 octombrie 2025, 13:04

Comentarii
Mircea Lucescu a anunţat o pierdere importantă pentru naţionala României înaintea meciului cu Austria!

Naţionala României, la sfârşitul meciului cu Canada / Sport Pictures

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a anunţat la conferinţa de presă organizată înaintea meciului România – Austria că Răzvan Marin (29 de ani) nu va putea evolua deloc cu liderul grupei H. România – Austria e în direct duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Situaţia lui Răzvan Marin era incertă, jucătorul naţionalei fiind programat la un RMN.

Răzvan Marin nu va evolua cu Austria

E o situație în care nu există altă soluție decât ca Răzvan să nu joace, nu s-a antrenat toată săptămâna. Sper să nu aibă o problemă gravă, să nu-l țină departe de teren. S-au adunat.

Au schimbat echipe, au jucat puțin, lucruri care duc la accidentări. Important e să se refacă. Eu nu forțez jucătorii care resimt ceva. Înseamnă că are o ruptură microscopică. M-am bucura să nu fie foarte grav”, a declarat selecţionerul Mircea Lucescu la conferinţa de presă.

Mircea Lucescu l-a convocat de urgenţă la naţională pe Adrian Şut (26 de ani) după accidentarea lui Răzvan Marin.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Val de ironii la adresa Poliției, după "captura" de un miliard de euro. Banii ar fi recuzită de film
Observator
Val de ironii la adresa Poliției, după "captura" de un miliard de euro. Banii ar fi recuzită de film
S-a aflat câți bani a plătit Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Puțini se așteaptă la o asemenea sumă
Fanatik.ro
S-a aflat câți bani a plătit Gigi Becali pentru cele 3 tone de brânză de la nunta lui George Simion. Puțini se așteaptă la o asemenea sumă
12:40
EXCLUSIVMircea Lucescu ştie cum o poate învinge România pe Austria: “Nu e stilul nostru, dar cu inteligenţă putem”
12:36
EXCLUSIVFlorin Tănase a spus care e atuul nostru înaintea meciului crucial cu Austria: “Suntem pregătiţi”
12:08
EXCLUSIV“Ce a adus Costel Gâlcă la Rapid?” Răspunsul tehnicianului giuleştenilor, care e la egalitate cu liderul Ligii 1
11:49
Max Verstappen a numit echipa de care se va teme în 2026: “Cred că ei vor fi în faţă”
11:37
OFICIAL | A fost demis deşi e la doar 3 puncte în spatele liderului PSG!
11:19
Cine merge la Cupa Mondială: Capul Verde, ca și calificată, Benin, Surinam și Curaçao sunt în pole-position!
Vezi toate știrile
1 Adrian Șut, convocat de urgență la națională pentru meciul cu Austria. Pe cine a înlocuit 2 Zlatan Ibrahimovic şi-a amintit de Chivu: “Îi urez baftă, dar sper să nu câștige!” Cum îl laudă pe român 3 Ilie Dumitrescu a făcut un „pariu” surprinzător după ce România a învins Moldova: „El va fi titular cu Austria” 4 Mircea Lucescu a intrat peste conferința selecționerului Moldovei. Ce cuvânt a repetat de trei ori, după victoria României 5 EXCLUSIVMircea Lucescu l-a lăudat pe Ianis Hagi după victoria cu Moldova: „Preia rolul lui Stanciu”. Ce a spus despre meciul cu Austria 6 Gigi Becali l-a făcut praf pe jucătorul pe care a plătit 700.000 de euro şi l-a cedat gratis: “Aşa bun e”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”