Mircea Lucescu a anunţat o pierdere importantă pentru naţionala României înaintea meciului cu Austria! - Antena Sport

Selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) a anunţat la conferinţa de presă organizată înaintea meciului România – Austria că Răzvan Marin (29 de ani) nu va putea evolua deloc cu liderul grupei H. România – Austria e în direct duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Situaţia lui Răzvan Marin era incertă, jucătorul naţionalei fiind programat la un RMN.

Răzvan Marin nu va evolua cu Austria

„E o situație în care nu există altă soluție decât ca Răzvan să nu joace, nu s-a antrenat toată săptămâna. Sper să nu aibă o problemă gravă, să nu-l țină departe de teren. S-au adunat.

Au schimbat echipe, au jucat puțin, lucruri care duc la accidentări. Important e să se refacă. Eu nu forțez jucătorii care resimt ceva. Înseamnă că are o ruptură microscopică. M-am bucura să nu fie foarte grav”, a declarat selecţionerul Mircea Lucescu la conferinţa de presă.

Mircea Lucescu l-a convocat de urgenţă la naţională pe Adrian Şut (26 de ani) după accidentarea lui Răzvan Marin.