Piţurcă l-a taxat pe Ianis Hagi după ce România a ratat Mondialul: “A luftat. Dacă marcam, altul era rezultatul”

Fostul selecţioner al României, Victor Piţurcă (69 de ani), l-a taxat pe Ianis Hagi (27 de ani), după ce tricolorul a ratat o ocazie uriaşă în minutul 55 al partidei de la Istanbul. Ianis Hagi putea marca, la două minute distanţă după ce turcii deschiseseră scorul, prin Ferdi Kadioglu.

România a avut o bară ulterior, în minutul 77, prin Nicolae Stanciu. Victor Piţurcă a pus înfrângerea României cu Turcia pe ghinion. El consideră că situaţia ar fi stat altfel dacă România ar fi deschis scorul.

“E greu de spus de ce nu am putut trece de Turcia, pentru că avea un lot mai valoros ca al României, dar nu un joc de speriat. Am văzut și ce s-a întâmplat în teren. Echipa României nu a jucat rău cu Turcia, însă nu am avut acea șansă. Cu o echipă mai bună valoric ca tine, când ai cea mai mică șansă, trebuie să înscrii. Noi am avut vreo două situații mari, bune, nu numai bara, Ianis, care a luftat puțin. În prima repriză, dacă marcam noi, altul era rezultatul, puteam să câștigăm”, a declarat Victor Piţurcă în exclusivitate pentru AntenaSport.

Turcia ne-a învins cu 1-0 în semifinala barajului şi a învins-o cu 1-0 şi pe Kosovo în finala barajului, în deplasare, asigurându-şi un loc la Campionatul Mondial din 2026.

Din nefericire, meciul cu Turcia a fost ultimul pe banca naţionalei pentru Mircea Lucescu. Lui “Il Luce” i s-a făcut rău în timp ce pregătea amicalul cu Slovacia, a suferit un infarct, iar ulterior a decedat la spital, pe 7 aprilie. Tot fotbalul mondial a fost în doliu după decesul lui Mircea Lucescu, fiind ţinut un minut de reculegere la toate meciurile din competiţiile europene, inclusiv la meciurile Barcelona – Atletico Madrid şi PSG – Liverpool, din sferturile Ligii Campionilor.