Ianis Hagi, ocazie uriaşă ratată în Turcia – România. Fiul “Regelui”, aproape de gol imediat după deschiderea de scor

Ianis Hagi a avut o ocazie uriaşă în meciul dintre Turcia şi România, din semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Internaţionalul român a fost aproape să restabilească egalitatea pe tabelă.

Turcii au reuşit să deschidă scorul în minutul 53. Ferdi Kadioglu a marcat pentru naţionala lui Vincenzo Montella, din pasa excelentă trimisă de Arda Guler.

La doar două minute distanţă după golul marcat de turci, România a fost aproape să marcheze. Dennis Man a centrat în careu, balonul a fost deviat cu capul de Valentin Mihăilă în faţa porţii. Daniel Bîrligea nu a putut ajunge la minge, care a fost respinsă de un apărător turc până la Ianis Hagi.

Căpitanul naţionalei a şutat din prima, însă mingea s-a scurs puţin pe lângă poarta apărată de Ugurcan Cakir. Imediat după ocazia ratată de Ianis Hagi, toţi “tricolorii” şi-au pus mâinile în cap.

Tot Ianis Hagi a fost cel mai periculos jucător al României şi în prima repriză a partidei de la Istanbul. Fiul “Regelui” a irosit o ocazie importantă în minutul 23, atunci când şutul său, care se îndrepta spre poarta turcilor, a fost respins in extremis în corner.