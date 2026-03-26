Ianis Hagi, ocazie uriaşă ratată în Turcia – România. Fiul “Regelui”, aproape de gol imediat după deschiderea de scor

Ianis Hagi a avut o ocazie uriaşă în meciul dintre Turcia şi România, din semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Internaţionalul român a fost aproape să restabilească egalitatea pe tabelă.
Turcii au reuşit să deschidă scorul în minutul 53. Ferdi Kadioglu a marcat pentru naţionala lui Vincenzo Montella, din pasa excelentă trimisă de Arda Guler.
Ianis Hagi, ocazie uriaşă ratată în Turcia – România
La doar două minute distanţă după golul marcat de turci, România a fost aproape să marcheze. Dennis Man a centrat în careu, balonul a fost deviat cu capul de Valentin Mihăilă în faţa porţii. Daniel Bîrligea nu a putut ajunge la minge, care a fost respinsă de un apărător turc până la Ianis Hagi.
Căpitanul naţionalei a şutat din prima, însă mingea s-a scurs puţin pe lângă poarta apărată de Ugurcan Cakir. Imediat după ocazia ratată de Ianis Hagi, toţi “tricolorii” şi-au pus mâinile în cap.
Tot Ianis Hagi a fost cel mai periculos jucător al României şi în prima repriză a partidei de la Istanbul. Fiul “Regelui” a irosit o ocazie importantă în minutul 23, atunci când şutul său, care se îndrepta spre poarta turcilor, a fost respins in extremis în corner.
În cazul în care se va impune la Istanbul, România va întâlni în finala barajului câştigătoarea partidei Slovacia – Kosovo. Meciul se va disputa tot azi, de la ora 21:45.
Echipele de start la Turcia – România:
- Turcia (4-2-3-1): Cakir – Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu – Yuksek, Calhanoglu – Yilmaz, Guler, Yildiz – Akturgoglu.
- Rezerve: Gunok, Bayindir, Karazor, Elmali, Ozcan, Kokcu, Gul, Kabak, Can Kahveci, Aydin, Akgun, Ayhan.
- Selecţioner: Vincenzo Montella.
- România (4-3-3): Radu – Raţiu, Drăguşin, Burcă, Bancu – R. Marin, I. Hagi, Dragomir – Man, Bîrligea, Mihăilă.
- Rezerve: Aioani, Popescu, Coubiş, Ghiţă, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, Coman, Sorescu.
- Selecţioner: Mircea Lucescu.
