"Poate să revină în doi ani". Variantă surpriză după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională - Antena Sport

Cosmin Contra a reacţionat după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la echipa naţională şi a lansat o variantă surpriză. Fostul selecţioner consideră că mijlocaşul ar putea reveni asupra deciziei sale.
Contra a declarat că sunt şanse ca Mitriţă să mai joace la echipa naţională, în cazul în care va reveni la o echipă din Europa, după ce-şi va încheia contractul cu actuala formaţie, Zhejiang.
Cosmin Contra, reacţie fermă după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la echipa naţională
Cosmin Contra a ţinut să nu-l critice pe Alexandru Mitriţă şi i-a sfătuit pe toţi să-i respecte jucătorului decizia luată.
“Este decizia lui și doar el poate să vă explice de ce a hotărât asta. Este o opțiune să te retragi de la națională, da. Fiecare ia decizia care crede că este mai bună pentru cariera și viitorul lui. (n.r. dacă Mitriță este un fotbalist capricios) Nu, nu. Nu am avut nicio problemă cu Mitriță sau cu vreun jucător.
Eu nu știu cine alimentează și de ce alimentează aceste lucruri care nu fac bine echipei naționale. Trebuie să găsim un motiv pentru care s-a retras Mitriță de la națională? Nu există niciun motiv. Trebuie doar respectat băiatul și atâta tot. Așa a simțit și asta e.
Întotdeauna poți reveni asupra deciziei. Poate se întoarce în Europa și peste doi ani spune că vrea să revină. Eu m-am întors după ce m-am retras pentru că naționala avea nevoie de mine. Poate că a luat această decizie acum din cauza distanței mari față de România”, a declarat Cosmin Contra, conform digisport.ro.
Alexandru Mitriţă a bifat în total 25 de meciuri la echipa naţională, pe parcursul a şapte ani. El a reuşit să marcheze patru goluri şi a debutat în martie 2018, într-un meci amical cu Israel.
