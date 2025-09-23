"Poate să revină în doi ani". Variantă surpriză după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională - Antena Sport

Cosmin Contra a reacţionat după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la echipa naţională şi a lansat o variantă surpriză. Fostul selecţioner consideră că mijlocaşul ar putea reveni asupra deciziei sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Contra a declarat că sunt şanse ca Mitriţă să mai joace la echipa naţională, în cazul în care va reveni la o echipă din Europa, după ce-şi va încheia contractul cu actuala formaţie, Zhejiang.

Cosmin Contra, reacţie fermă după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la echipa naţională

Cosmin Contra a ţinut să nu-l critice pe Alexandru Mitriţă şi i-a sfătuit pe toţi să-i respecte jucătorului decizia luată.

“Este decizia lui și doar el poate să vă explice de ce a hotărât asta. Este o opțiune să te retragi de la națională, da. Fiecare ia decizia care crede că este mai bună pentru cariera și viitorul lui. (n.r. dacă Mitriță este un fotbalist capricios) Nu, nu. Nu am avut nicio problemă cu Mitriță sau cu vreun jucător.

Eu nu știu cine alimentează și de ce alimentează aceste lucruri care nu fac bine echipei naționale. Trebuie să găsim un motiv pentru care s-a retras Mitriță de la națională? Nu există niciun motiv. Trebuie doar respectat băiatul și atâta tot. Așa a simțit și asta e.