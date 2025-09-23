Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Poate să revină în doi ani". Variantă surpriză după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | “Poate să revină în doi ani”. Variantă surpriză după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională

“Poate să revină în doi ani”. Variantă surpriză după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională

Publicat: 23 septembrie 2025, 10:32

Comentarii
Poate să revină în doi ani. Variantă surpriză după ce Alexandru Mitriţă s-a retras de la naţională

Alexandru Mitriţă, pe banca naţionalei/ Profimedia

Cosmin Contra a reacţionat după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la echipa naţională şi a lansat o variantă surpriză. Fostul selecţioner consideră că mijlocaşul ar putea reveni asupra deciziei sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Contra a declarat că sunt şanse ca Mitriţă să mai joace la echipa naţională, în cazul în care va reveni la o echipă din Europa, după ce-şi va încheia contractul cu actuala formaţie, Zhejiang.

Cosmin Contra, reacţie fermă după retragerea lui Alexandru Mitriţă de la echipa naţională

Cosmin Contra a ţinut să nu-l critice pe Alexandru Mitriţă şi i-a sfătuit pe toţi să-i respecte jucătorului decizia luată.

Este decizia lui și doar el poate să vă explice de ce a hotărât asta. Este o opțiune să te retragi de la națională, da. Fiecare ia decizia care crede că este mai bună pentru cariera și viitorul lui. (n.r. dacă Mitriță este un fotbalist capricios) Nu, nu. Nu am avut nicio problemă cu Mitriță sau cu vreun jucător.

Eu nu știu cine alimentează și de ce alimentează aceste lucruri care nu fac bine echipei naționale. Trebuie să găsim un motiv pentru care s-a retras Mitriță de la națională? Nu există niciun motiv. Trebuie doar respectat băiatul și atâta tot. Așa a simțit și asta e.

Reclamă
Reclamă

Întotdeauna poți reveni asupra deciziei. Poate se întoarce în Europa și peste doi ani spune că vrea să revină. Eu m-am întors după ce m-am retras pentru că naționala avea nevoie de mine. Poate că a luat această decizie acum din cauza distanței mari față de România”, a declarat Cosmin Contra, conform digisport.ro.

Alexandru Mitriţă a bifat în total 25 de meciuri la echipa naţională, pe parcursul a şapte ani. El a reuşit să marcheze patru goluri şi a debutat în martie 2018, într-un meci amical cu Israel.

Specia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolariSpecia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolari
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
Observator
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat
Scandal uriaș la Rapid! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe angajatul clubului!
Fanatik.ro
Scandal uriaș la Rapid! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe angajatul clubului!
10:05
Ce se întâmplă la FRF? Mihai Stoichiţă şi-a dat cuvântul de onoare că nu ştia de retragerea lui Alexandru Mitriţă
9:59
VideoEric, emoționat la SuperFAZE: „Când ați bătut Argentina, toată Brazilia v-a iubit!”
9:47
Revenire spectaculoasă în Liga 1. Petrolul şi-a anunţat oficial noul antrenor
9:37
Alexandru Mitriţă, replică pentru Mircea Lucescu după retragerea de la naţională. Ce i-a transmis selecţionerului
9:26
Ce se întâmplă cu Piastri? Analiza lui Adrian Georgescu
9:20
EXCLUSIVLovitura uriaşă pe care Dan Şucu vrea să o dea cu Alex Dobre. Suma cerută de Rapid pentru transferul la Legia
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 5 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 6 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca