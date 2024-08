Prima decizie importantă a lui Mircea Lucescu, la naţionala României. Jucătorul care va fi sărit din schemă - Antena Sport

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia), Marius MARIN (Pisa | Italia), Alexandru CICÂLDĂU (Galatasaray | Turcia), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită), Dennis MAN (Parma | Italia), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia), Ianis HAGI (Glasgow Rangers | Scoția), Florinel COMAN (Al Gharafa | Qatar);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia), George PUȘCAȘ (Bodrumspor | Turcia), Daniel PARASCHIV (Oviedo | Spania).

Mircea Lucescu: Multe sentimente m-au încercat

„Multe sentimente m-au încercat, în primul rând nostalgia periaodei trecute. Am avut momente extraordinare şi ca jucător al naţionalei, şi ca antrenor. Eu plec cu un handicap, în ultimii ani am lipsit din fotbalul românesc. De când m-am întors am urmărit meciurile… nu m-am gândit că mi se va propune. Eu am făcut tot ce a depins de mine să nu vin la echipa naţională. Voiam să le dau şanse antrenorilor tineri să vină. Am vorbit cu Edi Iordănescu, am încercat să îl conving să rămână pentru un ciclu de 4-5 ani. Am spus Federaţiei că este foarte important să dea continuitate, ei au făcut tot ce a fost posibil ca să îl convingă, dar nu au reuşit.

Am spus să vorbească apoi cu Gică Hagi, el îşi doreşte atât de mult şi a făcut atât de multe. Nu s-a ajuns la niciun fel de înţelegere. Le-am spus: ‘În momentul în care nu mai aveţi nicio soluţie, eu am obligaţia pentru fotbalul românesc să mă întorc’. Eu sunt un produs 100% al fotbalului românesc, care a făcut furori pe stadioanele din Europa. Ştiu că mă angajez la un lucru atât de dificil, dar am mare încredere în aceşti jucători. Au format un grup de învingători. Este un motiv de orgoliu, în fotbal rămâi cu momentele foarte frumoase ale carierei. Discuţia a fost despre fotbal. Eu nu am nevoie nici de… e un risc şi îmi dau seama că e un risc foarte tare. Dar merită acest risc. Eu nu am nevoie nici de bani. M-au împins momentele acelea extraordinare pe care le-am trăit şi acesta este motivul pentru care am venit.„, a spus Mircea Lucescu în conferinţa de prezentare.