Primul mesaj al lui Ionuț Radu după accidentare: „Nu există nimic de spus…”

Sebastian Ujica Publicat: 23 martie 2026, 20:14

Ionuț Radu, în timpul unui meci / Profimedia

Ionuț Radu s-a accidentat la partida dintre Celta Vigo și Alaves, astfel că va rata meciul cu Turcia din barajul pentru Mondial. În locul său a fost chemat Laurențiu Popescu, portarul celor de la Craiova.

Mesajul lui Radu pentru fanii Celtei

Radu s-a lovit în minutul 61 al thriller-ului cu 7 goluri, însă a strâns din dinți și a rămas pe gazon până la final. După meci, Celta a confirmat că Radu s-a accidentat la gamba piciorului drept. El spune acum că așteaptă verdictul medicilor ca să vadă cât timp va lipsi de pe gazon.

„Nu există nimic de spus pentru a justifica căderea pe care am avut-o ieri, decât să ne cerem scuze și să lăsăm în urmă acest eșec. Vom transforma această frustrare în combustibilul care să ne împingă înainte în meciurile următoare!

În perioada următoare voi face investigații medicale pentru a afla amploarea accidentării din care trebuie să mă recuperez. Mulțumesc pentru mesajele de susținere!

Sempre Celta!” a scris portarul român pe contul său de Instagram.

Profesor din Capitală, acuzat că l-a bătut pe fiul Marei Bănică. A fost emis ordin de protecție. Cum se apărăProfesor din Capitală, acuzat că l-a bătut pe fiul Marei Bănică. A fost emis ordin de protecție. Cum se apără
Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Loading ... Loading ...
Citește și:
Guvernul declară situaţie de criză pe piaţa carburanţilor. Măsurile de protecție, valabile şase luni
Compania care deține nava scufundată are probleme uriașe cu ANAF. Ce sume se solicită în instanță
Miza financiară a calificării naționalei României la CM 2026. Ce ar însemna pentru FRF o prezență la turneul final
LIVE SCOREUnirea Slobozia – Oţelul 1-1. Tomas debutează pe banca gălăţenilor
VideoJurnal Antena Sport | Tokyo Drift
VideoJurnal Antena Sport | Hai cu golul în farfurie
VideoJurnal Antena Sport | Panică la Survivor
LIVE SCORESorana Cîrstea – Coco Gauff se joacă ACUM, în optimile WTA Miami. Duel de foc pentru româncă
1 Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț 2 UPDATEIonuț Radu ratează sigur meciul Turcia – România. Primul verdict al medicilor 3 Mircea Lucescu i-a găsit înlocuitor lui Ionuț Radu, accidentat! Anunțul de ultimă oră venit de la FRF 4 Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul 5 Decizia luată de Dinamo în privinţa lui Adrian Mazilu. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Problema lui” 6 Bogdan Stelea, reacţie dură după ce a văzut cine l-a înlocuit pe Ionuţ Radu la naţională: “El merita!”
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”FCSB și Gigi Becali votează împotriva lui Răzvan Burleanu: “Trebuie să-i arăt ce înseamnă demnitate. Mergem la TAS”