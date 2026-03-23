Primul mesaj al lui Ionuț Radu după accidentare: „Nu există nimic de spus…”

Ionuț Radu s-a accidentat la partida dintre Celta Vigo și Alaves, astfel că va rata meciul cu Turcia din barajul pentru Mondial. În locul său a fost chemat Laurențiu Popescu, portarul celor de la Craiova.
Mesajul lui Radu pentru fanii Celtei
Radu s-a lovit în minutul 61 al thriller-ului cu 7 goluri, însă a strâns din dinți și a rămas pe gazon până la final. După meci, Celta a confirmat că Radu s-a accidentat la gamba piciorului drept. El spune acum că așteaptă verdictul medicilor ca să vadă cât timp va lipsi de pe gazon.
„Nu există nimic de spus pentru a justifica căderea pe care am avut-o ieri, decât să ne cerem scuze și să lăsăm în urmă acest eșec. Vom transforma această frustrare în combustibilul care să ne împingă înainte în meciurile următoare!
În perioada următoare voi face investigații medicale pentru a afla amploarea accidentării din care trebuie să mă recuperez. Mulțumesc pentru mesajele de susținere!
Sempre Celta!” a scris portarul român pe contul său de Instagram.
