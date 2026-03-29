Problemele medicale ale lui Lucescu, apărute chiar în ziua plecării în Slovacia. Ce se întâmplă cu deplasarea

Andrei Nicolae Publicat: 29 martie 2026, 12:37

Mircea Lucescu, la naţională / Profimedia

Mircea Lucescu a acuzat probleme de sănătate în cantonamentul naționalei pe data de 29 martie și a fost transportat la Spitalul Universitar din București pentru îngrijiri amănunțite.

Vestea care a bulversat naționala României a venit chiar în ziua în care “tricolorii” ar fi trebuit să plece în Slovacia, unde urmau să dispute meciul amical contra celeilalte naționale care a pierdut semifinala ei de baraj.

Lucescu, șanse infime să mai plece și el în Slovacia

Duminică dimineața, lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în timpul unui antrenament desfășurat la Mogoșoaia, fiind transportat cu ambulanța la spital. Oamenii din stafful României s-au temut de un infarct, dar EKG-ul făcut a contrazis această ipoteză.

Deși primul verdict al medicilor în privința lui “Il Luce” a fost unul favorabil, șansele ca selecționerul de 80 de ani să mai plece alături de elevii săi în Slovacia sunt extrem de mici. Lotul naționalei era programat să plece azi de la ora 18:00, la câteva ore distanță de incidentul care l-a avut în prim-plan pe Lucescu.

În cazul în care România nu va avea antrenorul ei principal la partida amicală contra Slovaciei, atunci Lucescu va fi cel mai probabil înlocuit de secunzii săi. Duelul de marți seara, de la ora 21:45, va fi LIVE în Universul Antena.

Anunţul făcut de FRF după ce lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău

“Federația Română de Fotbal dorește să informeze publicul și reprezentanții mass-media cu privire la incidentul medical petrecut astăzi în cadrul cantonamentului echipei naționale a României.
În timpul ședinței tehnice premergătoare ultimului antrenament înaintea plecării spre Slovacia, selecționerului Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Primele măsuri de asistență au fost luate imediat de către membrii staff-ului medical al echipei naționale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului.

În urma apelului la serviciul de urgență 112, două echipaje SMURD s-au deplasat de urgență la baza de pregătire. Intervenția promptă a personalului medical a permis stabilizarea rapidă a tehnicianului.

În acest moment, starea selecționerului este stabilă. Cu toate acestea, conform protocoalelor medicale în vigoare și pentru a elimina orice risc, Mircea Lucescu a fost transportat la o unitate spitalicească din Capitală pentru investigații amănunțite și monitorizare de specialitate”, se arată pe frf.ro.

