Problemele medicale ale lui Lucescu, apărute chiar în ziua plecării în Slovacia. Ce se întâmplă cu deplasarea

Mircea Lucescu a acuzat probleme de sănătate în cantonamentul naționalei pe data de 29 martie și a fost transportat la Spitalul Universitar din București pentru îngrijiri amănunțite.

Vestea care a bulversat naționala României a venit chiar în ziua în care “tricolorii” ar fi trebuit să plece în Slovacia, unde urmau să dispute meciul amical contra celeilalte naționale care a pierdut semifinala ei de baraj.

Lucescu, șanse infime să mai plece și el în Slovacia

Duminică dimineața, lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău în timpul unui antrenament desfășurat la Mogoșoaia, fiind transportat cu ambulanța la spital. Oamenii din stafful României s-au temut de un infarct, dar EKG-ul făcut a contrazis această ipoteză.

Deși primul verdict al medicilor în privința lui “Il Luce” a fost unul favorabil, șansele ca selecționerul de 80 de ani să mai plece alături de elevii săi în Slovacia sunt extrem de mici. Lotul naționalei era programat să plece azi de la ora 18:00, la câteva ore distanță de incidentul care l-a avut în prim-plan pe Lucescu.

În cazul în care România nu va avea antrenorul ei principal la partida amicală contra Slovaciei, atunci Lucescu va fi cel mai probabil înlocuit de secunzii săi. Duelul de marți seara, de la ora 21:45, va fi LIVE în Universul Antena.