Răzvan Marin îl aşteaptă pe Hagi la echipa naţională: “Trebuie să dăm mai mult de 100%”

Radu Constantin Publicat: 31 martie 2026, 23:59 / Actualizat: 1 aprilie 2026, 1:54

Răzvan Marin îl aşteaptă pe Hagi la echipa naţională: Trebuie să dăm mai mult de 100%

Reprezentativa României a fost învinsă, marţi seară, cu scorul de 2-0, de selecţionata Slovaciei, într-un meci amical disputat la Bratislava. Chiar în ziua partidei, selecţionerul Mircea Lucescu a fost supus la Bucureşti unei intervenţii chirurgicale. Echipa tricoloră a fost condusă de pe bancă de secundul Ionel Gane.

Răzvan Marin îl alteaptă pe Gică Hgai la naţionala României. Spune că încă nu au fost anunţaţi cine este selecţioner, dar crede că tricolorii trebuie să aibă o altă atitudine în viitor. El a vorbit şi despre ce s-a întâmplat în ultimele zile la lot şi crede că toată lumea a fost afectată de ce s-a întâmplat cu Mircea Lucescu.

“Au fost momente grele în aceste zile şi nu prea avem ce să spunem. Ne-am dorit să câştigăm, din păcate nu am reuşit. Mergem înainte.

Acum suntem mai bine. Duminică a fost un şoc pentru noi toţi. Apoi am fost ţinuţi la curent şi Nea Mircea se simte mai bine şi îi dorim multă sănătate.

Am încercat. Slovacia poate a fost mai bine montată pentru acest meci.

Nu ştiu ce să vă spun. Nu am fost anunţaţi. Domnul Hagi a mai fost dorit la naţională, acum este liber. Ci siguranţă este pe lista domnului preşedinte, dar nu se ştie niciodată.

Am fost foarte dezamăgiţi, foarte supăraţi, ne-am dorit să ne calificăm la Mondial. Am fost foarte supăraţi după meciul cu Turcia pentru că ne doream acolo.

Cred că la echipa naţională trebuie să dăm mai mult de 100% dacă vrem să purtăm cu mândrie tricoul naţionalei”, a spus Răzvan Marin la finalul partidei.

