S-a cerut la naţionala României, iar Mircea Lucescu i-a dat răspunsul: "Nimic altceva!" - Antena Sport

S-a cerut la naţionala României, iar Mircea Lucescu i-a dat răspunsul: "Nimic altceva!"

S-a cerut la naţionala României, iar Mircea Lucescu i-a dat răspunsul: “Nimic altceva!”

Alex Masgras Publicat: 12 ianuarie 2026, 17:11

Comentarii
S-a cerut la naţionala României, iar Mircea Lucescu i-a dat răspunsul: Nimic altceva!

Mircea Lucescu / Profimedia

Mircea Lucescu a auzit declaraţiile lui Andrei Coubiş, noul jucător al celor de la U Cluj. Tânărul de 22 de ani a semnat cu “şepcile roşii” şi a anunţat că îşi doreşte să fie convocat la echipa naţională a României, chiar dacă, în trecut, el a refuzat convocările la echipa de tineret, fiind în acel moment cu gândul la naţionala Italiei.

Ajuns în Liga 1, se pare că Andrei Coubiş şi-a luat gândul de la Squadra Azzurra şi speră ca evoluţiile sale să îi atragă atenţia lui Mircea Lucescu pentru un loc la naţionala României.

Mircea Lucescu, mesaj pentru Andrei Coubiş: “Să sperăm că venirea sa în țară va ajuta echipa națională”

“Il Luce” ştie despre declaraţiile date de Coubiş şi cunoaşte situaţia fostului jucător de la AC Milan. Selecţionerul României îşi doreşte ca transferul fotbalistului de 22 de ani să poată reprezenta un lucru bun, atât pentru fotbalist, cât şi pentru echipa naţională:

“E în regulă. Știu despre ce este vorba. El era considerat un jucător de perspectivă, doar că a fost accidentat. Nimic altceva. Să sperăm că venirea sa în țară va ajuta echipa națională”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit digisport.ro.

Andrei Coubiş şi-a făcut junioratul la AC Milan, însă nu a debutat pentru echipa mare a “diavolilor”. Fundaşul a fost transferat de Sampdoria în vară, fără să bifeze însă vreun meci pentru echipa de Serie B. La U Cluj, el a venit sub formă de împrumut până la vară.

După ce a semnat cu U Cluj, Andrei Coubiş a dezvăluit că e gata să reprezinte din nou România. Fundaşul a transmis că e “100% disponibil” să joace sub comanda lui Mircea Lucescu.

“Eu aștept convocarea lui Lucescu. Sunt sută la sută disponibil să joc la echipa națională. Am făcut cum am făcut ca să am dublu pașaport pentru a putea fi convocat atât de Italia, cât și de România. Nu am închis porțile nimănui. Și dacă regret, și dacă nu regret, s-a întâmplat. Asta e”, a declarat Andrei Coubiş.

