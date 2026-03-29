Sabin Ilie face praf fotbalul românesc, după dezastrul din Turcia: “Suntem o mașină de primit pumni în cap”

Dan Roșu Publicat: 29 martie 2026, 11:09

Sabin Ilie (50 de ani) a criticat conducerea fotbalului românesc după ratarea participării la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fostul golgheter al Ligii 1 (1996-1997) pune la îndoială valoarea competiţiei interne, care nu poate aduce prea mulţi jucători la echipa naţională. La meciul cu Turcia, tricolorii au avut în primul 11 doi jucători din Liga 1, Nicuşor Bancu şi Daniel Bîrligea.

“Vă spun, nu de acum, ci de mult timp: trebuie să facem o reconstrucție a fotbalului românesc. În ultimii ani, de fotbalul românesc se ocupă oameni care nu se pricep la fotbal. Nu doar la echipa națională, ci peste tot, inclusiv în ligile inferioare.

Suntem o adevărată mașină de primit pumni în cap. Eu sunt dezamăgit, pentru că iubesc prea mult fotbalul, dar surprins nu am fost. Noi mergem din eșec în eșec, cu capul în jos.

În momentul de față, niciun jucător din Liga 1 nu poate juca la echipa națională, pentru că nu are cum. Trebuie să o luăm de la zero și să schimbăm totul. Trebuie formați antrenori tineri, oameni care chiar știu cu ce se mănâncă fotbalul, nu doar în Liga 1, ci și în Liga a 2-a”, a spus Sabin Ilie, citat de Sport Total FM.

Reclamă
Reclamă

Gică Hagi, şanse mari să preia naţionala României

Lucrurile se pot schimba însă dacă Gică Hagi va avea un al doilea mandat pe banca naţionalei. Asta dacă ţinem cont de condiţiile pe care “Regele” le-a pus pentru a fi urmaşul lu Mircea Lucescu. Hagi vrea, printre altele, control total la toate grupele de juniori.

“Regele” ar dori astfel ca echipele de juniori să evolueze în acelaşi sistem de joc cu cea mare, astfel ca paşii unor fotbalişti să fie mai uşor de făcut. În acest sens, fostul căpitan al Generaţiei de Aur a mai venit cu o cerinţă clară.

Hagi doreşte ca la toate categoriile de vârstă ale naţionalei să fie antrenori propuşi de el, astfel ca acesta să fie în control cu tot ce se întâmplă cu tricolorii mici pe care în viitor va dori să se bazeze la naţionala mare. O cerinţă revoluţionară pentru fotbalul nostru, pe care FRF a acceptat-o de asemenea.

Reclamă
Reclamă
