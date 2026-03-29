Sabin Ilie face praf fotbalul românesc, după dezastrul din Turcia: “Suntem o mașină de primit pumni în cap”

Sabin Ilie (50 de ani) a criticat conducerea fotbalului românesc după ratarea participării la World Cup 2026, competiţie ce va fi exclusiv în Universul Antena.

Fostul golgheter al Ligii 1 (1996-1997) pune la îndoială valoarea competiţiei interne, care nu poate aduce prea mulţi jucători la echipa naţională. La meciul cu Turcia, tricolorii au avut în primul 11 doi jucători din Liga 1, Nicuşor Bancu şi Daniel Bîrligea.

Sabin Ilie face praf fotbalul românesc

“Vă spun, nu de acum, ci de mult timp: trebuie să facem o reconstrucție a fotbalului românesc. În ultimii ani, de fotbalul românesc se ocupă oameni care nu se pricep la fotbal. Nu doar la echipa națională, ci peste tot, inclusiv în ligile inferioare.

Suntem o adevărată mașină de primit pumni în cap. Eu sunt dezamăgit, pentru că iubesc prea mult fotbalul, dar surprins nu am fost. Noi mergem din eșec în eșec, cu capul în jos.

În momentul de față, niciun jucător din Liga 1 nu poate juca la echipa națională, pentru că nu are cum. Trebuie să o luăm de la zero și să schimbăm totul. Trebuie formați antrenori tineri, oameni care chiar știu cu ce se mănâncă fotbalul, nu doar în Liga 1, ci și în Liga a 2-a”, a spus Sabin Ilie, citat de Sport Total FM.