“Schimbă-i la pauză, mă”. Gigi Becali a făcut praf naţionala, după eşecul cu Turcia: “Erau prea slabi”

Gigi Becali a oferit prima reacţie, după ce Turcia a învins România, scor 1-0, şi s-a calificat în finala play-off-ului. “Tricolorii” au ratat şi ultima şansă să se califice la World Cup 2026, turneu care e live în Universul Antena.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte şi a făcut praf naţionala României, după eşecul de la Istanbul. Patronul de la FCSB a transmis că nu mai puţin de patru schimbări trebuiau efectuate la pauza meciului.

Gigi Becali a declarat că Dennis Man şi Valentin Mihăilă erau primii vizaţi de schimbări, după prima repriză. Patronul campioanei a transmis că şi naţionala Turciei a prestat un joc modest, iar “tricolorii” ar fi trebuit să se impună.

Singurul care a scăpat de criticile lui Gigi Becali a fost Ianis Hagi, fiul naşului său, Gică Hagi. Latifundiarul din Pipera nu l-a luat în vizor nici pe selecţionerul Mircea Lucescu.

“Slab, praf! Toată echipa. Stai să vezi, că e un egal cât o victorie. Fotbalul nu e aşa, că o să stau să mă apăr, că poate dau un gol. Fotbal trebuie să joace ambele echipe. Dacă e mingea doar la unii, ăla nu mai e fotbal, e ţurca.