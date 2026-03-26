“Schimbă-i la pauză, mă”. Gigi Becali a făcut praf naţionala, după eşecul cu Turcia: “Erau prea slabi”

Gigi Becali a oferit prima reacţie, după ce Turcia a învins România, scor 1-0, şi s-a calificat în finala play-off-ului. “Tricolorii” au ratat şi ultima şansă să se califice la World Cup 2026, turneu care e live în Universul Antena.
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte şi a făcut praf naţionala României, după eşecul de la Istanbul. Patronul de la FCSB a transmis că nu mai puţin de patru schimbări trebuiau efectuate la pauza meciului.
Gigi Becali, prima reacţie după Turcia – România 1-0
Gigi Becali a declarat că Dennis Man şi Valentin Mihăilă erau primii vizaţi de schimbări, după prima repriză. Patronul campioanei a transmis că şi naţionala Turciei a prestat un joc modest, iar “tricolorii” ar fi trebuit să se impună.
Singurul care a scăpat de criticile lui Gigi Becali a fost Ianis Hagi, fiul naşului său, Gică Hagi. Latifundiarul din Pipera nu l-a luat în vizor nici pe selecţionerul Mircea Lucescu.
“Slab, praf! Toată echipa. Stai să vezi, că e un egal cât o victorie. Fotbalul nu e aşa, că o să stau să mă apăr, că poate dau un gol. Fotbal trebuie să joace ambele echipe. Dacă e mingea doar la unii, ăla nu mai e fotbal, e ţurca.
Turcii slabi şi ei! Erau prea slabi! Trebuia să-i facem praf dacă eram cât de cât. Vorbeam de Mircea Lucescu, nu mă băgam, e Lucescu, nu poţi să spui. Vezi că Man e praf, Mihăilă e praf. Schimbă-i la pauză, mă!
N-am cum să câştig meciul aşa. Bagă-l pe Baiaram, ăla e fotbalist, bagă-l pe Tănase, pe Stanciu. La pauză, patru schimbări, Stanciu, Baiaram, David Miculescu, toate schimbările, la pauză. Nu vreau să zic de Ianis. Ianis oricât de slab ar fi, niciodată nu o să zic de el. E naşul meu, cum să zic de el. Mă doare gura? Tac, nu zic nimic, nu-mi dau părerea. Nu de Ianis, ci să nu-l supăr pe Gică. De Ianis nu vreau să vorbesc. Toată echipa, praf”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro, după Turcia – România 1-0.
Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final. Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.
Prima parte a reprizei întâi a fost una de tatonare, în care tricolorii au încercat să meţină un tempo scăzut pentru acţiunile gazdelor, urmărind să întrerupă atacurile acestora cât mai departe de poarta lui Radu. Turcii au controlat repriza, având 69 la sută posesie, dar jucătorii lui Mircea Lucescu au reuşit ceea ce şi-au propus, nelăsând spaţii gazdelor. Calhanoglu a încercat poarta lui Radu, din lovitură liberă, în minutul 17, dar nu a cadrat şutul, apoi Hagi a răspuns, în contul naţionalei noastre, dar şutul său l-a lovit pe Yuksek şi a ieşit în corner. Un minut mai târziu Dragomir a lovit bara porţii lui Cakir, dar autorul pasei, Bîrligea, se afla în ofsaid. Arda Guler a trimis puţin peste poartă în minutul 32, fază iniţiată după o greşeală a lui Raţiu, care a vrut să dribleze în margine, pentru ca patru minute mai târziu Hakan Calhanoglu a şutat şi el pe lângă bara din dreapta lui Radu.
Turcii nu au mai pierdut timpul în repriza secundă şi în minutul 53 Arda Guler a trimis o pasă formidabilă, peste toată apărarea noastră, iar Ferdi Kadioglu a preluat, a rămas singur cu Radu şi l-a învins pe acesta, deschizând scorul. Ianis Hagi a şutat din voleu puţin pe lângă bară, în minutul 56, însă nici turcii nu au rămas datori şi Kenan Yildiz a lovit transversala, în minutul 61. Ionuţ Radu a scos în corner un şut al lui Arda Guler, în minutul 72. Cinci minute mai târziu, Stanciu a trimis şi el în bară, mingea plimbându-se pe linia porţii şi fiind trimisă în afara terenului de Bîrligea, care se afla însă în ofsaid. Turcii au revenit în ofensivă, dar tabela a rămas neschimbată şi gazdele s-au impus cu 1-0, calificându-se pentru finala barajului de calificare la Cupa Mondială 2026. Noi rămânem acasă încă patru ani!
