Schimbare importantă anunțată pentru Slovacia – România! Ce a stabilit UEFA, împreună cu cele două federații

România și Slovacia au ratat ambele șanse de a obține calificarea în finala barajului pentru Campionatul Mondial de anul acesta, însă, conform protocolului UEFA, cele două se vor întâlni marți în cadrul unui meci amical, transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Deși Federația Română de Fotbal a solicitat suspendarea partidei, acest lucru nu a fost posibil, ba mai mult, meciul va avea parte și de o schimbare importantă.

8 schimbări de tabără la Slovacia – România

După ce a fost învinsă la Istanbul de Turcia, naționala de fotbal a României va juca, fără Mircea Lucescu pe bancă, un amical contra selecționatei Slovaciei, cea împotriva căreia a jucat și la Campionatul European din 2024.

Pentru disputa care va avea loc marți de la 21:45, Andrei Vochin a anunțat o schimbare importantă, după ce UEFA s-a consultat cu oficialii celor două federații.

„Nu știu cum va arăta primul 11, e posibil să fie ceva schimbări, dacă meciul s-a transformat într-unul amical. Trebuie văzuți și alți jucători. Protocolul meciurilor amicale s-a schimbat. Dacă până acum erau permise 6 schimbări, de acum se pot face de la 8 la 11 schimbări, în funcție de cum se înțeleg cele două delegații.