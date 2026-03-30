Schimbare importantă anunțată pentru Slovacia – România! Ce a stabilit UEFA, împreună cu cele două federații

România și Slovacia au ratat ambele șanse de a obține calificarea în finala barajului pentru Campionatul Mondial de anul acesta, însă, conform protocolului UEFA, cele două se vor întâlni marți în cadrul unui meci amical, transmis în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Deși Federația Română de Fotbal a solicitat suspendarea partidei, acest lucru nu a fost posibil, ba mai mult, meciul va avea parte și de o schimbare importantă.
8 schimbări de tabără la Slovacia – România
După ce a fost învinsă la Istanbul de Turcia, naționala de fotbal a României va juca, fără Mircea Lucescu pe bancă, un amical contra selecționatei Slovaciei, cea împotriva căreia a jucat și la Campionatul European din 2024.
Pentru disputa care va avea loc marți de la 21:45, Andrei Vochin a anunțat o schimbare importantă, după ce UEFA s-a consultat cu oficialii celor două federații.
„Nu știu cum va arăta primul 11, e posibil să fie ceva schimbări, dacă meciul s-a transformat într-unul amical. Trebuie văzuți și alți jucători. Protocolul meciurilor amicale s-a schimbat. Dacă până acum erau permise 6 schimbări, de acum se pot face de la 8 la 11 schimbări, în funcție de cum se înțeleg cele două delegații.
Noi ne-am înțeles cu slovacii să facem 8 schimbări. UEFA a permis lucrul ăsta. Nu cred că vor comunica în timpul meciului (n.r. Mircea Lucescu cu staff-ul tehnic), nici nu știu dacă domnului Lucescu i se va permite să vadă meciul. Planul va fi făcut dinainte și, dacă apar lucruri neprevăzute, Jerry Gane va fi cel care va lua decizia. Eventual, să mai discute la pauză”, a declarat Andrei Vochin, potrivit digisport.ro.
- Probleme cu Daniel Bîrligea. Este incert pentru meciul cu Slovacia
- Nicolae Stanciu a rupt tăcerea, după presupusul conflict din vestiarul naționalei: „Induce lumea în eroare”
- Ce s-a întâmplat la antrenamentul în care lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău. Adevărul spus de Jerry Gane: “În acel moment…”
- Nicolae Stanciu, mesaj tranşant! Ce a spus despre o eventuală retragere de la echipa naţională
- Doi jucători nu mai intră în planurile lui Gică Hagi la naţionala României. Gigi Becali ştie cine sunt