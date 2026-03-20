Pariul lui Mircea Lucescu, scos la pauză în FCSB – UTA. Odihnit pentru barajul cu Turcia?

În ziua în care selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul de jucători pe care se va baza la semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial, o decizie importantă s-a luat la pauza meciului dintre FCSB și UTA.

În jocul care a deschis etapa a doua din play-out, Adrian Mihalcea l-a înlocuit la pauză pe atacantul Marius Coman. În locul acestuia a intrat Flavius Iacob.

Marius Coman, scos la pauză de Adrian Mihalcea

Marius Coman este marea surpriză a selecționerului Mircea Lucescu pentru barajul contra Turciei, atacantul arădenilor fiind convocat în premieră la naționala României.

Vârful lui Adrian Mihalcea poate fi o variantă pentru partida de la Istanbul, iar mutarea a prins contur după ce fotbalistul a fost înlocuit la pauza meciului cu FCSB.

Lotul României pentru meciul cu Turcia

PORTARI