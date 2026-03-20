Pariul lui Mircea Lucescu, scos la pauză în FCSB – UTA. Odihnit pentru barajul cu Turcia?

În ziua în care selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul de jucători pe care se va baza la semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial, o decizie importantă s-a luat la pauza meciului dintre FCSB și UTA.
În jocul care a deschis etapa a doua din play-out, Adrian Mihalcea l-a înlocuit la pauză pe atacantul Marius Coman. În locul acestuia a intrat Flavius Iacob.
Marius Coman, scos la pauză de Adrian Mihalcea
Marius Coman este marea surpriză a selecționerului Mircea Lucescu pentru barajul contra Turciei, atacantul arădenilor fiind convocat în premieră la naționala României.
Vârful lui Adrian Mihalcea poate fi o variantă pentru partida de la Istanbul, iar mutarea a prins contur după ce fotbalistul a fost înlocuit la pauza meciului cu FCSB.
Lotul României pentru meciul cu Turcia
PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);
MIJLOCAȘI
Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
ATACANȚI
Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
