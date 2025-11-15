Sfatul lui Miodrag Belodedici, înainte de Bosnia - România. Mesaj direct pentru tricolorii lui Mircea Lucescu - Antena Sport

Miodrag Belodedici va fi prezent la Zenica, acolo unde România va juca împotriva Bosniei, în preliminariile World Cup 2026. Tricolorii luptă pentru locul 2 în grupa de calificare şi vor să îşi ia revanşa pentru înfrângerea suferită la Bucureşti, în luna martie.

Fostul mare jucător al Stelei şi al naţionalei României nu ştie dacă tricolorii se pot impune în meciul de sâmbătă seară, dar a avut un sfat pentru fundaşii lui Mircea Lucescu.

Sfatul lui Miodrag Belodedici, înainte de Bosnia – România: “Trebuie să fie duri”

Acesta este de părere că fundaşii trebuie să fie duri în această partidă, fără să facă însă faulturi în apropierea careului de 16 metri. Mai mult, chiar dacă anii au trecut peste Dzeko, Belodedici consideră că fostul atacant de la Inter sau Manchester City poate fi în continuare periculos:

“Asta mă întrebam şi eu, dacă putem sau nu putem să batem în Bosnia. Poate nea Mircea ştie răspunsul. Eu cred că nici nea Mircea nu poate să vă dea răspunsul. Aici, în deplasare, o să depună un efort mare, că şi lor le trebuie o victorie. Nu ştiu cine poate să decidă meciul. La noi, şi apărătorii pot decide, fie la un corner, fie la o lovitură liberă laterală.

E un lucru negativ că ne lipsesc câţiva jucători importanţi. Sperăm ca cei care o să vină în locul lor să fie inspiraţi, să joace ce trebuie să joace.