Slovacul ce se luptă la titlu cu Chivu a spus cum a fost să întâlnească România după ce s-a întâmplat cu Lucescu

Jucătorul lui Napoli, Stanislav Lobotka (31 de ani), a reacţionat, în exclusivitate pentru AntenaSport, după Slovacia – România 2-0, partidă transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Lobotka i-a pasat decisiv lui Strelec la al doilea gol al slovacilor, marcat de echipa lui Calzona după o eroare monumentală a lui Marian Aioani (26 de ani).

Stanislav Lobotka: “România are jucători buni, de calitate. A fost un meci dificil pentru noi”

“(n.r: Felicitări pentru victorie. Cum a fost pentru voi să jucaţi cu România, o echipă zdruncinată de ce s-a întâmplat cu selecţionerul Mircea Lucescu?) Nu a fost uşor. România are jucători buni, de calitate. A fost un meci dificil pentru noi, dar cred că merităm victoria.

România are o echipă bună, cred că a fost un meci bun pentru fani, pentru cei care s-au uitat la TV. Ambele ocazii şi-au creat multe ocazii. Sunt fericit că am terminat aşa această perioadă a jocurilor echipelor naţionale.

Dacă am fi jucat finala (n.r: barajului pentru Mondial) aş fi fost mai fericit, dar e fotbal. Suntem mândri să jucăm pentru echipa naţională, jucăm, de asemenea, pentru antrenor, pentru fani. Au venit să ne susţină.