Slovacul ce se luptă la titlu cu Chivu a spus cum a fost să întâlnească România după ce s-a întâmplat cu Lucescu

Bogdan Stănescu Publicat: 1 aprilie 2026, 0:42 / Actualizat: 1 aprilie 2026, 1:47

Stanislav Lobotka, într-un interviu pentru AntenaSport

Jucătorul lui Napoli, Stanislav Lobotka (31 de ani), a reacţionat, în exclusivitate pentru AntenaSport, după Slovacia – România 2-0, partidă transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Lobotka i-a pasat decisiv lui Strelec la al doilea gol al slovacilor, marcat de echipa lui Calzona după o eroare monumentală a lui Marian Aioani (26 de ani).

Stanislav Lobotka: “România are jucători buni, de calitate. A fost un meci dificil pentru noi”

“(n.r: Felicitări pentru victorie. Cum a fost pentru voi să jucaţi cu România, o echipă zdruncinată de ce s-a întâmplat cu selecţionerul Mircea Lucescu?) Nu a fost uşor. România are jucători buni, de calitate. A fost un meci dificil pentru noi, dar cred că merităm victoria.

România are o echipă bună, cred că a fost un meci bun pentru fani, pentru cei care s-au uitat la TV. Ambele ocazii şi-au creat multe ocazii. Sunt fericit că am terminat aşa această perioadă a jocurilor echipelor naţionale.

Dacă am fi jucat finala (n.r: barajului pentru Mondial) aş fi fost mai fericit, dar e fotbal. Suntem mândri să jucăm pentru echipa naţională, jucăm, de asemenea, pentru antrenor, pentru fani. Au venit să ne susţină.

(n.r: Vă luptaţi în Italia la titlu cu Inter, care e antrenată de Cristi Chivu) Da, desigur, ne luptăm, dar e dificil. Abia am terminat meciul, sunt obosit, o să mă duc să mă odihnesc. O să mă întorc apoi la Napoli şi voi da tot ce am mai bun să ne luptăm pentru titlu”, a declarat Stanislav Lobotka în exclusivitate pentru AntenaSport.

După 30 de etape, Interul lui Cristi Chivu e pe primul loc în Serie A, cu 69 de puncte. AC Milan e pe 2, cu 63 de puncte, iar campioana Napoli e pe 3, cu 62 de puncte.

REZUMAT SLOVACIA – ROMÂNIA 2-0

Cât cheltuie românii pentru câinii lor. Hrana și serviciile pentru câini, mai scumpe ca niciodatăCât cheltuie românii pentru câinii lor. Hrana și serviciile pentru câini, mai scumpe ca niciodată
Recomandări

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Citește și:
Produsele care s-au scumpit cu 50% după începerea războiului din Iran
Observator
Produsele care s-au scumpit cu 50% după începerea războiului din Iran
”Este un coșmar fără sfârșit”. Presa din Italia, dărâmată după ce ”squadra azzurra” a ratat a treia calificare consecutivă la Cupa Mondială
Fanatik.ro
”Este un coșmar fără sfârșit”. Presa din Italia, dărâmată după ce ”squadra azzurra” a ratat a treia calificare consecutivă la Cupa Mondială
0:41 1 apr.

“Un plasture victorios pentru un baraj eșuat”. Slovacii au reacționat imediat după victoria cu România
0:34 1 apr.

Italia ratează o nouă Cupă Mondială! Bosnia dă lovitura la Zenica și se califică la World Cup 2026. Rezultatele serii
0:26 1 apr.

EXCLUSIVGică Popescu, descumpănit după eşecul României: “Echipă fără pretenții. Asta înseamnă lipsă de respect”
0:12 1 apr.

EXCLUSIVJerry Gane a pus eşecul pe şocul trăit cu Mircea Lucescu: “Nu au fost uşoare zilele acestea”
0:03 1 apr.

EXCLUSIV“Șocul cu Lucescu ne-a zdruncinat”. Bîrligea, descumpănit după Slovacia – România 2-0. Ce a spus de autogol
0:00 1 apr.

EXCLUSIV“Ne facem de râs, e o ruşine” Andrei Raţiu a răspuns şi acuzaţiilor la adresa lui legate de Mircea Lucescu!
Vezi toate știrile
1 Prima plecare de la FCSB. Mirel Rădoi a decis să renunţe la jucătorul de naţională 2 EXCLUSIVFRF a anunţat oficial numirea unui nou selecţioner în locul lui Mircea Lucescu: “Sper să avem succes” 3 Rapid reuşeşte două “transferuri” de la CFR Cluj. Bilaşco nu vine singur în Giuleşti 4 VIDEOSlovacia – România 2-0. Un autogol și o gafă monumentală decid ultimul meci din mandatul lui Mircea Lucescu 5 EXCLUSIVDaniel Bîrligea, titular în Slovacia – România! Cum va arăta primul 11 al naţionalei 6 “UEFA a permis”. Ce înţelegere a făcut România cu Slovacia, înaintea meciului direct: “Protocolul s-a schimbat”
Citește și
Cele mai citite
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune
Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce”Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce”
Revenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficialRevenire de senzaţie în Liga 1! Antrenorul străin a fost prezentat oficial
Doi jucători nu mai intră în planurile lui Gică Hagi la naţionala României. Gigi Becali ştie cine suntDoi jucători nu mai intră în planurile lui Gică Hagi la naţionala României. Gigi Becali ştie cine sunt