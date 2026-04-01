Slovacul ce se luptă la titlu cu Chivu a spus cum a fost să întâlnească România după ce s-a întâmplat cu Lucescu

Jucătorul lui Napoli, Stanislav Lobotka (31 de ani), a reacţionat, în exclusivitate pentru AntenaSport, după Slovacia – România 2-0, partidă transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Lobotka i-a pasat decisiv lui Strelec la al doilea gol al slovacilor, marcat de echipa lui Calzona după o eroare monumentală a lui Marian Aioani (26 de ani).
Stanislav Lobotka: “România are jucători buni, de calitate. A fost un meci dificil pentru noi”
“(n.r: Felicitări pentru victorie. Cum a fost pentru voi să jucaţi cu România, o echipă zdruncinată de ce s-a întâmplat cu selecţionerul Mircea Lucescu?) Nu a fost uşor. România are jucători buni, de calitate. A fost un meci dificil pentru noi, dar cred că merităm victoria.
România are o echipă bună, cred că a fost un meci bun pentru fani, pentru cei care s-au uitat la TV. Ambele ocazii şi-au creat multe ocazii. Sunt fericit că am terminat aşa această perioadă a jocurilor echipelor naţionale.
Dacă am fi jucat finala (n.r: barajului pentru Mondial) aş fi fost mai fericit, dar e fotbal. Suntem mândri să jucăm pentru echipa naţională, jucăm, de asemenea, pentru antrenor, pentru fani. Au venit să ne susţină.
(n.r: Vă luptaţi în Italia la titlu cu Inter, care e antrenată de Cristi Chivu) Da, desigur, ne luptăm, dar e dificil. Abia am terminat meciul, sunt obosit, o să mă duc să mă odihnesc. O să mă întorc apoi la Napoli şi voi da tot ce am mai bun să ne luptăm pentru titlu”, a declarat Stanislav Lobotka în exclusivitate pentru AntenaSport.
După 30 de etape, Interul lui Cristi Chivu e pe primul loc în Serie A, cu 69 de puncte. AC Milan e pe 2, cu 63 de puncte, iar campioana Napoli e pe 3, cu 62 de puncte.
REZUMAT SLOVACIA – ROMÂNIA 2-0
