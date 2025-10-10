"Taci din gură" Mihai Stoica nu l-a menajat pe jucătorul naţionalei criticat şi de Mircea Lucescu! - Antena Sport

Mihai Stoica (60 de ani) i-a transmis un alt mesaj vehement lui Horaţiu Moldovan (27 de ani). Portarul a fost criticat şi de selecţionerul Mircea Lucescu, ce nu l-a mai convocat pentru meciurile cu Moldova şi Austria.

România dispută meciul crucial cu Austria duminică, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii au neapărat nevoie de victorie. Naţionala lui Ralf Rangnick are maximum de puncte după 5 meciuri. România e pe 3, cu 7 puncte. Bosnia e pe 2, cu 13 puncte după 6 meciuri disputate.

Mihai Stoica, mesaj dur pentru Horaţiu Moldovan

„Eu n-am mai crezut niciodată că Horațiu Moldovan va apăra cu Cipru. Înțeleg că e ofuscat că am avut îndrăzneala să comentez ce a făcut el cu Canada.

Taci din gură! Nu veni să te răzbuni pe oameni care nu spun altceva decât adevărul, că uneori mai bolduiesc, asta este, obișnuiește-te. Ești rezervă la Oviedo. Ăsta (n.r: Ionuţ Radu), măcar, este titular la Celta Vigo”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

Mihai Stoica l-a criticat pe Horaţiu Moldovan după gafa din meciul România – Canada 0-3, partidă care s-a văzut pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Oficialul FCSB-ului a considerat inacceptabilă eroarea lui Moldovan.