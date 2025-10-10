"Taci din gură" Mihai Stoica nu l-a menajat pe jucătorul naţionalei criticat şi de Mircea Lucescu! - Antena Sport

Închide meniul
“Taci din gură” Mihai Stoica nu l-a menajat pe jucătorul naţionalei criticat şi de Mircea Lucescu!

Publicat: 10 octombrie 2025, 19:39

Mihai Stoica, la un meci / Profimedia Images

Mihai Stoica (60 de ani) i-a transmis un alt mesaj vehement lui Horaţiu Moldovan (27 de ani). Portarul a fost criticat şi de selecţionerul Mircea Lucescu, ce nu l-a mai convocat pentru meciurile cu Moldova şi Austria.

România dispută meciul crucial cu Austria duminică, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Tricolorii au neapărat nevoie de victorie. Naţionala lui Ralf Rangnick are maximum de puncte după 5 meciuri. România e pe 3, cu 7 puncte. Bosnia e pe 2, cu 13 puncte după 6 meciuri disputate.

Mihai Stoica, mesaj dur pentru Horaţiu Moldovan

Eu n-am mai crezut niciodată că Horațiu Moldovan va apăra cu Cipru. Înțeleg că e ofuscat că am avut îndrăzneala să comentez ce a făcut el cu Canada.

Taci din gură! Nu veni să te răzbuni pe oameni care nu spun altceva decât adevărul, că uneori mai bolduiesc, asta este, obișnuiește-te. Ești rezervă la Oviedo. Ăsta (n.r: Ionuţ Radu), măcar, este titular la Celta Vigo”, a declarat Mihai Stoica pentru fanatik.ro.

Mihai Stoica l-a criticat pe Horaţiu Moldovan după gafa din meciul România – Canada 0-3, partidă care s-a văzut pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Oficialul FCSB-ului a considerat inacceptabilă eroarea lui Moldovan.

Mircea Lucescu l-a taxat pe Moldovan după partidele cu Canada şi Cipru

Selecţionerul Mircea Lucescu nu a trecut nici el peste prestaţiile lui Moldovan din partidele cu Canada şi Cipru. Mircea Lucescu şi-a asumat şi greşeala de a-l titulariza pe Moldovan cu Cipru, în condiţiile în care portarul lui Oviedo gafase în meciul cu Canada.

“Ce a făcut Moldovan cu Canada… Nu s-a gândit ce consecințe poate avea. La echipa națională trebuie să fii super-responsabil.

E vina mea că l-am folosit, el nejucând. Golul doi cu Cipru este din vina lui. Nu avea voie să facă așa ceva. El, cu degajarea aia, a destabilizat mijlocul. Poți să faci asta dacă dai mingea la 20 de metri de poarta adversă, dar el o dă doar la jumătate”, a spus Mircea Lucescu la conferinţa de presă.

Lotul naţionalei pentru meciul cu Austria

PORTARI

Ionuț RADU, Ștefan TÂRNOVANU, Răzvan SAVA

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU, Cristian MANEA, Andrei BURCĂ, Virgil GHIȚĂ, Bogdan RACOVIȚAN, Mihai POPESCU, Lisav EISSAT, Alexandru CHIPCIU, Raul OPRUŢ, Kevin CIUBOTARU;

MIJLOCAȘI

Marius MARIN, Vladimir SCRECIU, Răzvan MARIN, Vlad DRAGOMIR, Dennis MAN, Olimpiu MORUȚAN, Ianis HAGI, Florin TĂNASE, Cătălin CÎRJAN, Ștefan BAIARAM, Valentin MIHĂILĂ, Alexandru DOBRE;

ATACANȚI

Louis MUNTEANU, Daniel BÎRLIGEA, David MICULESCU

 

 

