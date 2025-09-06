Mihai Stoica l-a făcut praf pe Horaţiu Moldovan, după gafa din România - Canada: "Dezastru total". Săgeţi şi către Lucescu - Antena Sport

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al FCSB-ului, l-a pus la zid pe Horaţiu Moldovan, pentru prestaţia din meciul România – Canada, scor 0-3, care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Fostul portar de la Rapid a făcut un joc modest, iar la al doilea gol marcat al canadienilor a făcut o gafă uriaşă, când a încercat să îl dribleze pe Ahmed în propriul careu. Actualul portar al celor de la Oviedo a fost deposedat, iar Canada a majorat diferenţa.

Mihai Stoica, despre Horaţiu Moldovan, după România – Canada 0-3: “Alea nu sunt greşeli permise”

Mihai Stoica a taxat evoluţia lui Horaţiu Moldovan şi a pus sub semnul întrebării folosirea acestuia. Oficialul campioanei României s-a întrebat de ce Răzvan Sava, portar titular la Udinese în primele două etape din Serie A, nu a jucat şi a fost preferat Moldovan, portar care este rezervă în La Liga:

“Singurul lucru bun a fost că meciul nu e oficial, în rest a fost un dezastru total. A fost un dezastru total. Ce a făcut Moldovan vezi rar, de regulă doar pe reţele.

Avem vreun contract că trebuie să apere Moldovan, care nu apără la echipa de club? Sava este titular la Udinese, care tocmai a bătut pe San Siro.