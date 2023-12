„Te gândești la o convocare la națională?” Constantin Budescu a dat imediat răspunsul! Ce a declarat „Magicianul” de la Farul - Antena Sport

„Noi am încercat să ne facem treaba, să marcăm, probabil că trebuia să înscriem şi a patra oară ca să se pună. Asta e, încheiem anul binişor. Sperăm ca la anul să câştigăm mai multe meciuri acasă. Dacă le câştigam, eram sus de tot!

Am început destul de prost, au fost şi acele meciuri de Europa, a fost puţin dificil. Bine că ne-am revenit şi am ieşit din acea pasă proastă. Am pierdut puncte în minutul 90, în minutul 91, cu 4 puncte puteam să spunem că suntem bine.

Stau următoarea etapă. Eu am atins şi mingea, şi piciorul lui. Nu ştiu cum se judecă. Nu mai vreau să vorbesc, am avut un penalty, henţ… nu s-a vorbit de penalty-urile de la UTA. Noi nu prea suntem băgaţi în seamă. Cu Larie i s-a dat galben după ce i s-a spus de la VAR. Se spune şi la galben? Se anunţă şi la VAR sau am făcut noi nişte reguli pe aici pe la noi?„, a declarat Constantin Budescu la digisport.ro.