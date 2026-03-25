Turcii nu au pregătit loviturile de departajare, înaintea barajului cu România. Arda Guler: “Credem că vom câştiga şi fără”

Arda Guler (21 de ani) a dezvăluit că Turcia nu a pregătit până acum loviturile de departajare, înaintea meciului cu România. Cele două ţări se întâlnesc joi seară, de la ora 19:00, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026.

Meciul de la Istanbul este unul crucial pentru naţionala României. În cazul în care jucătorii lui Mircea Lucescu vor câştiga, atunci tricolorii vor întâlni pe 31 martie echipa câştigătoare a duelului Slovacia – Kosovo, în meciul decisiv de calificare la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic.

Arda Guler, înainte de Turcia – România: “Respectăm orice adversar, dar vrem să mergem la World Cup”

“Va fi un meci dificil, dar noi suntem pregătiţi. Suntem concentraţi total şi vrem să mergem la World Cup. În ceea ce priveşte importanţa, este unul dintre cele mai importante ale carierei.

Respectăm echipa României, joacă pentru ţara lor şi vor da totul împotriva noastră. Asta nu înseamnă că nu vrem să câştigăm, dar respectăm fiecare adversar. Este greu să dăm pronosticuri, pentru că orice se poate întâmpla în fotbal.

(n.r. despre loviturile de departajare) Nu ne-am pregătit, pentru că noi credem că vom câştiga meciul şi fără. Probabil că o vom face după antrenamentul de astăzi.