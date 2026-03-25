Turcii nu au pregătit loviturile de departajare, înaintea barajului cu România. Arda Guler: "Credem că vom câştiga şi fără"

Alex Masgras Publicat: 25 martie 2026, 15:00

Arda Guler, în timpul unui interviu / Antena Sport

Arda Guler (21 de ani) a dezvăluit că Turcia nu a pregătit până acum loviturile de departajare, înaintea meciului cu România. Cele două ţări se întâlnesc joi seară, de la ora 19:00, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026.

Meciul de la Istanbul este unul crucial pentru naţionala României. În cazul în care jucătorii lui Mircea Lucescu vor câştiga, atunci tricolorii vor întâlni pe 31 martie echipa câştigătoare a duelului Slovacia – Kosovo, în meciul decisiv de calificare la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic.

Arda Guler, înainte de Turcia – România: “Respectăm orice adversar, dar vrem să mergem la World Cup”

“Va fi un meci dificil, dar noi suntem pregătiţi. Suntem concentraţi total şi vrem să mergem la World Cup. În ceea ce priveşte importanţa, este unul dintre cele mai importante ale carierei.

Respectăm echipa României, joacă pentru ţara lor şi vor da totul împotriva noastră. Asta nu înseamnă că nu vrem să câştigăm, dar respectăm fiecare adversar. Este greu să dăm pronosticuri, pentru că orice se poate întâmpla în fotbal.

(n.r. despre loviturile de departajare) Nu ne-am pregătit, pentru că noi credem că vom câştiga meciul şi fără. Probabil că o vom face după antrenamentul de astăzi.

Publicul din Turcia este mereu factorul care ne împinge de la spate şi indiferent unde am jucat, chiar şi în afara oraşelor mari, am avut parte de o susţinere uriaşă. Nu doar fanii din stadion, ci şi întreaga ţară. Evident, cred că vor fi şi fani români la meci, dar sper să plece supăraţi după meci.

(n.r. golul de la 60 de metri) A fost un gol special. Am mai încercat înainte. Sper să continui să înscriu goluri ca acesta”, a declarat Arda Guler, în exclusivitate pentru Antena Sport.

  • 90 de milioane de euro este cota de piaţă a lui Arda Guler, potrivit transfermarkt.com
  • 102 milioane de euro este cota de piaţă a lotului României deplasat de Mircea Lucescu la Istanbul
Fiul unui fost primar din Timiş, arestat după ce a bătut cu bestialitate un alt bărbat. Momentul, filmatFiul unui fost primar din Timiş, arestat după ce a bătut cu bestialitate un alt bărbat. Momentul, filmat
Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ea este femeia ucisă de soţ cu 3 lovituri de cuţit, în Mureş. Preotul a fost cel care a alertat poliţia
Observator
Ea este femeia ucisă de soţ cu 3 lovituri de cuţit, în Mureş. Preotul a fost cel care a alertat poliţia
Care este mâncarea preferată a lui Andrei Coubiș. Niciun preparat românesc nu se află în topul preferințelor
Fanatik.ro
Care este mâncarea preferată a lui Andrei Coubiș. Niciun preparat românesc nu se află în topul preferințelor
18:04

EXCLUSIVMircea Lucescu, în gardă înainte de Turcia – România: “Poate fi comparată cu o finală de Champions League”
18:04

„Iubesc Turcia, mi-aș fi dorit să meargă ambele la Mondial” Lucescu, avertisment pentru turci
17:52

Radu Drăguşin: “Trebuie să arătăm că merităm să mergem la Mondial.” Ce spune despre prezenţa lui Ionuţ Radu cu Turcia
17:50

Încă o lovitură primită de Liverpool după plecarea lui Salah. Înlocuitorul, declarat „netransferabil”
17:50

Turcia – România LIVE TEXT (joi, 19:00). Duel crucial pentru tricolori la barajul pentru World Cup 2026
17:44

Și-a aflat pedeapsa! Ce sancțiune a primit Nicușor Bancu, după eliminarea din meciul cu Dinamo
1 Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună” 2 “Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis” 3 Transferul cerut de Gigi Becali care l-a făcut pe Mihai Stoica să ameninţe cu demisia la FCSB: “Râde lumea de noi” 4 Dinamo, anunţ decisiv despre transferul lui Vladislav Blănuță 5 Decizia de ultim moment luată de Mircea Lucescu, după ce Ionuț Radu a aterizat în România 6 Gazzetta dello Sport a dat verdictul: cu ce scor se termină Turcia – România
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav