Turcii nu au pregătit loviturile de departajare, înaintea barajului cu România. Arda Guler: “Credem că vom câştiga şi fără”

Arda Guler (21 de ani) a dezvăluit că Turcia nu a pregătit până acum loviturile de departajare, înaintea meciului cu România. Cele două ţări se întâlnesc joi seară, de la ora 19:00, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026.
Meciul de la Istanbul este unul crucial pentru naţionala României. În cazul în care jucătorii lui Mircea Lucescu vor câştiga, atunci tricolorii vor întâlni pe 31 martie echipa câştigătoare a duelului Slovacia – Kosovo, în meciul decisiv de calificare la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic.
Arda Guler, înainte de Turcia – România: “Respectăm orice adversar, dar vrem să mergem la World Cup”
“Va fi un meci dificil, dar noi suntem pregătiţi. Suntem concentraţi total şi vrem să mergem la World Cup. În ceea ce priveşte importanţa, este unul dintre cele mai importante ale carierei.
Respectăm echipa României, joacă pentru ţara lor şi vor da totul împotriva noastră. Asta nu înseamnă că nu vrem să câştigăm, dar respectăm fiecare adversar. Este greu să dăm pronosticuri, pentru că orice se poate întâmpla în fotbal.
(n.r. despre loviturile de departajare) Nu ne-am pregătit, pentru că noi credem că vom câştiga meciul şi fără. Probabil că o vom face după antrenamentul de astăzi.
Publicul din Turcia este mereu factorul care ne împinge de la spate şi indiferent unde am jucat, chiar şi în afara oraşelor mari, am avut parte de o susţinere uriaşă. Nu doar fanii din stadion, ci şi întreaga ţară. Evident, cred că vor fi şi fani români la meci, dar sper să plece supăraţi după meci.
(n.r. golul de la 60 de metri) A fost un gol special. Am mai încercat înainte. Sper să continui să înscriu goluri ca acesta”, a declarat Arda Guler, în exclusivitate pentru Antena Sport.
- 90 de milioane de euro este cota de piaţă a lui Arda Guler, potrivit transfermarkt.com
- 102 milioane de euro este cota de piaţă a lotului României deplasat de Mircea Lucescu la Istanbul
