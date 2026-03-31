Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Dezvăluiri din interiorul FRF: “Să-l menajăm”

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a venit cu ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, selecționerul României care s-a operat astăzi.

Oficialul FRF a confirmat faptul că antrenorul de 80 de ani se simte foarte bine, dar și că nimeni din instituție nu voia să riște cu el, ținând cont de stresul pe care îl provoacă un meci de fotbal.

Operația lui Mircea Lucescu a decurs excelent

Duminică dimineața, cantonamentul din Mogoșoaia a fost cuprins de panică după ce Mircea Lucescu a leșinat în timpul unei ședințe tehnice. Antrenorul a fost transportat la Spitalul Universitar din București unde a fost stabilizat și unde s-a și stabilit cauza exactă a problemelor sale, și anume tulburări majore de ritm cardiac.

Lucescu nu a mai făcut deplasarea pentru meciul cu Slovacia după ce a fost internat la spital, unde a suferit o operație și i s-a montat un defibrilator. La câteva ore distanță, înainte de confruntarea de la Bratislava, Mihai Stoichiță a spus ce se întâmplă cu “Il Luce” și a confirmat informațiile deținute de AntenaSport, și anume că intervenția a fost una de succes.

“(N.r. Ce v-a spus Nea Mircea în ultimul timp?) O să-l sun în seara asta, în timpul meciului, să-i spun că am înțeles că doctorii i-au interzis azi să se uite la meci. A suferit și o intervenție astăzi și gata s-a încheiat.