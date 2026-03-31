Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Dezvăluiri din interiorul FRF: “Să-l menajăm”

EXCLUSIV

Andrei Nicolae Publicat: 31 martie 2026, 21:41

Mircea Lucescu - Profimedia Images

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a venit cu ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, selecționerul României care s-a operat astăzi.

Oficialul FRF a confirmat faptul că antrenorul de 80 de ani se simte foarte bine, dar și că nimeni din instituție nu voia să riște cu el, ținând cont de stresul pe care îl provoacă un meci de fotbal.

Operația lui Mircea Lucescu a decurs excelent

Duminică dimineața, cantonamentul din Mogoșoaia a fost cuprins de panică după ce Mircea Lucescu a leșinat în timpul unei ședințe tehnice. Antrenorul a fost transportat la Spitalul Universitar din București unde a fost stabilizat și unde s-a și stabilit cauza exactă a problemelor sale, și anume tulburări majore de ritm cardiac.

Lucescu nu a mai făcut deplasarea pentru meciul cu Slovacia după ce a fost internat la spital, unde a suferit o operație și i s-a montat un defibrilator. La câteva ore distanță, înainte de confruntarea de la Bratislava, Mihai Stoichiță a spus ce se întâmplă cu “Il Luce” și a confirmat informațiile deținute de AntenaSport, și anume că intervenția a fost una de succes.

(N.r. Ce v-a spus Nea Mircea în ultimul timp?) O să-l sun în seara asta, în timpul meciului, să-i spun că am înțeles că doctorii i-au interzis azi să se uite la meci. A suferit și o intervenție astăzi și gata s-a încheiat.

E perfect, e ok, dar trebuie să-l menajăm. Nu trebuie să îi oferim emoțiile unui meci de fotbal care, știți și dumneavoastră, cum sunt“, a spus directorul tehnic FRF în exclusivitate pentru AntenaSport.

Citește și:
Produsele care s-au scumpit cu 50% după începerea războiului din Iran
Observator
Selecționer nou la echipa națională! FRF a făcut anunțul oficial
Fanatik.ro
22:32

LIVE VIDEOSlovacia – România 1-0. Pauză la Bratislava. Adversarii tricolorilor au dominat finalul de repriză
22:05

VideoDaniel Bîrligea şi-a dat autogol în Slovacia – România! Ghinion teribil pentru atacantul naţionalei
21:55

VIDEOCe mesaj au afişat jucătorii naţionalei pentru Mircea Lucescu
21:45

LIVE SCOREBosnia – Italia şi Kosovo – Turcia se joacă ACUM. „Squadra Azzurra”, în 10 oameni la Zenica
21:33

EXCLUSIVGică Popescu știe la ce trebuie să lucreze Hagi după ce va deveni selecționerul României: „Un lucru vital lipsește”
21:26

Adi Mutu s-a enervat când a văzut echipa de start a României: “Joacă, mă, cu Screciu! Bagă-l pe Dobre, dă-i și lui o șansă!”
1 Doi jucători nu mai intră în planurile lui Gică Hagi la naţionala României. Gigi Becali ştie cine sunt 2 Prima plecare de la FCSB. Mirel Rădoi a decis să renunţe la jucătorul de naţională 3 A refuzat FRF! Fostul antrenor de la FCSB i-a spus “NU” lui Burleanu: “Mie mi s-a propus” 4 Putin, anunț în ziua cea mare: „Rusia este pregătită” 5 Rapid reuşeşte două “transferuri” de la CFR Cluj. Bilaşco nu vine singur în Giuleşti 6 EXCLUSIVFRF a anunţat oficial numirea unui nou selecţioner în locul lui Mircea Lucescu: “Sper să avem succes”
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune
Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce”Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce”