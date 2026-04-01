“Un plasture victorios pentru un baraj eșuat”. Slovacii au reacționat imediat după victoria cu România

Andrei Nicolae Publicat: 1 aprilie 2026, 0:41

Slovacia - România / Profimedia

Presa din Slovacia a reacționat la scurt timp după ce naționala lui Francesco Calzona s-a impus la Bratislava în meciul contra României cu scorul de 2-0. Jurnaliștii din centrul Europei au făcut o asociere între succesul contra “tricolorilor” și ratarea Campionatului Mondial.

România a suferit un eșec categoric în fața Slovaciei în ceea ce a reprezentat duelul naționalelor învinse în semifinala barajului de Mondial. Duelul de la Bratislava, care a fost ultimul din mandatul lui Mircea Lucescu, a fost decis de autogolul lui Bîrligea și gafa monumentală a lui Aioani.

Ce au scris jurnaliștii slovaci după victoria cu România

La scurt timp după partida de la Bratislava în care formația pregătită de pe bancă de Jerry Gane nu prea a contat pe plan ofensiv, presa din Slovacia a venit cu o reacție. Jurnaliștii au catalogat succesul în cauză drept un “plasture” pentru ratarea finalei barajului de Mondial și implicit a turneului final.

Un plasture victorios pentru un baraj eșuat. Slovacii au învins România în meciul de pregătire. Autogolul oaspeților în urma unui corner, în minutul șapte, i-a lansat pe slovaci spre victorie. Ulterior, la începutul reprizei secunde, David Strelec a marcat și a închis scorul meciului“, au scris cei de la Sportnet.

Duelul dintre România și Slovacia s-a disputat după ce “tricolorii” au suferit un eșec cu Turcia cu 1-0, în timp ce formația lui Calzona a fost învinsă cu 4-3 de Kosovo.

Rezumat Slovacia – România 2-0

