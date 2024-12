„Un vis!” Dennis Man vrea să se califice cu naționala la World Cup 2026! Cele trei dorințe puse pentru 2025 - Antena Sport

Dennis Man, în timpul unui interviu/ FRF TV Dennis Man vrea să se califice cu echipa națională la World Cup 2026. Internaționalul român a transmis că i s-ar îndeplini un vis dacă ar avea ocazia să reprezinte România la un turneu final mondial. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România își va afla adversarele din drumul către Campionatul Mondial vineri, atunci când este programată tragerea la sorți, de la ora 13:00. Dennis Man vrea să se califice cu naționala la World Cup 2026 Dennis Man a fost desemnat „Tricolorul anului 2024”, de către FRF, și a tras concluziile, după un an de vis. Acesta s-a declarat mândru de reușitele sale din 2024, și în special de participarea la EURO cu naționala. Pentru 2025, Dennis Man și-a făcut deja planul. Mijlocașul de la Parma își dorește să rămână sănătos, să se califice la Mondial și să continue cu Parma în Serie A. Reclamă

„Cu siguranță, a fost cel mai bun an al meu, am avut evoluții bune. La final de an sunt fericit. Sunt cel mai mândru că am avut șansa să particip la Campionatul European cu echipa națională.

Având în vedere că am avut evoluții constant bune, am meritat să încheiem grupa pe locul întâi. (N.r. Cel mai frumos gol înscris) Primul gol în Serie A, împotriva Fiorentinei, având în vedere că l-am înscris după o pauză de doi ani, când am evoluat în Liga a 2-a.

(N.r. Ce ar reprezenta calificarea cu România la un Campionat Mondial) Ar fi un vis, pentru că am avut șansa de a evolua la EURO, mi-aș dori enorm de mult să am șansa să evoluez cu echipa națională și la un Campionat Mondial. (N.r. Ce îți dorește de la 2025) Îmi doresc să fiu sănătos, să ne calificăm la Mondial și să rămân cu Parma în Serie A”, a declarat Dennis Man, într-un interviu pentru FRF TV.

Câştigătoare a grupei de Nations League şi promovată în Liga B, România se află în urna a doua valorică pentru tragerea la sorţi care va avea loc la Zurich. Urnele pentru tragerea la sorţi a preliminariilor World Cup 2026 Urna 1: Franța* (sau Croația), Spania* (sau Țările de Jos), Anglia, Portugalia* (sau Danemarca), Belgia**, Italia* (sau Germania), Germania* (sau Italia), Croația* (sau Franța), Elveția, Danemarca* (sau Portugalia), Austria** Urna 2: Ucraina**, Suedia, Turcia**, Țara Galilor, Ungaria**, Serbia**, Polonia, ROMÂNIA, Grecia**, Slovacia**, Cehia, Norvegia Urna 3: Scoția**, Slovenia**, Irlanda**, Albania, Macedonia de Nord, Georgia**, Finlanda, Islanda**, Irlanda de Nord, Muntenegru, Bosnia-Herțegovina, Israel Urna 4: Bulgaria**, Luxemburg, Belarus, Kosovo**, Armenia**, Kazahstan, Azerbaidjan, Estonia, Cipru, Insulele Feroe, Letonia, Lituania Urna 5: Moldova, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino * Echipe care vor juca în „sferturile” Ligii Națiunilor și vor fi repartizate în grupe în funcție de rezultat.

** Echipe care în martie 2025 vor juca în meciurile de promovare/retrogradare din Liga Națiunilor.

