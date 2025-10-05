Unde s-a ajuns! Marian Iancu l-a făcut "Dobitocule" pe Mircea Lucescu, în direct. Moderatorul a intervenit: "E mizerabil" - Antena Sport

Închide meniul
Unde s-a ajuns! Marian Iancu l-a făcut “Dobitocule” pe Mircea Lucescu, în direct. Moderatorul a intervenit: “E mizerabil”

Publicat: 5 octombrie 2025, 13:13

Marian Iancu, la o conferinţă de presă - Sport Pictures

Marian Iancu a avut o nouă ieşire în direct şi l-a criticat în continuare pe Mircea Lucescu, cel căruia a ţinut să-i răspundă în cadrul emisiunii moderată de Viorel Grigoroiu, Digi Sport Matinal. Numai că de această dată, nivelul propus în discuţie de Iancu a fost extrem de scăzut.

Fostul patron al Timişoarei, pe care Il Luce îl numise “escroc ordinar”, l-a numit “dobitocule” pe actualul selecţioner al naţionalei. Moderatorul a intervenit prompt şi i-a cerut lui Iancu să continue discursul în timpul emisiunii cu un limbaj civilizat.

Dialogul halucinant dintre Marian Iancu şi Viorel Grigoroiu

Marian Iancu: Dobitocule care ești tu, Mircea Lucescu…

Viorel Grigoroiu: A fost ceva mizerabil, vă rog frumos! Pe cuvânt, a fost mizerabil!

Marian Iancu: Ascultă argumentul!

Viorel Grigoroiu: Deja nu vă recunosc. Ați avut o ieșire…

Marian Iancu: 1.200.000.000 de euro am plătit eu la stat. Au considerat că nu am plătit încă 30.000.000. Ca să mă faci escroc și să te aștepți să nu răspund… ai greșit!

Viorel Grigoroiu: Vă rog să avem până la finalul emisiunii un limbaj civilizat. Se poate?

Marian Iancu: Nu!

Viorel Grigoroiu: Nu vă recunosc! Ieșirea asta mă șochează.

Marian Iancu: V-a jignit pe voi în primul rând, trăiești din meseria asta…

Viorel Grigoroiu: Nu trăiesc din meseria asta, cine crede asta să mai bage o fisă!”, a fost dialogul dintre cei doi.

După precedenta dublă a naţionalei, Marian Iancu îi ceruse demisia lui Mircea Lucescu, iar antrenorul ajuns la 80 de ani avea atunci un răspuns acid.

“Mă uitam la ce spune Marian Iancu ăsta. Iese din închisoare un escroc ordinar și își permite să mai discute despre alți oameni. E ceva în societatea românească care pe mine mă îngrozește. Sunt niște oameni care ar trebui să stea ascunși pentru incapacitatea lor de a face față momentului”, spunea atunci Lucescu.

1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund 3 Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor” 4 VIDEOGeorge Russell, pole-position în Marele Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY) 5 Inter – Cremonese 4-1. Echipa lui Cristi Chivu, a cincea victorie la rând. Bonny, omul meciului 6 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu
