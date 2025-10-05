Unde s-a ajuns! Marian Iancu l-a făcut "Dobitocule" pe Mircea Lucescu, în direct. Moderatorul a intervenit: "E mizerabil" - Antena Sport

Marian Iancu a avut o nouă ieşire în direct şi l-a criticat în continuare pe Mircea Lucescu, cel căruia a ţinut să-i răspundă în cadrul emisiunii moderată de Viorel Grigoroiu, Digi Sport Matinal. Numai că de această dată, nivelul propus în discuţie de Iancu a fost extrem de scăzut.

Fostul patron al Timişoarei, pe care Il Luce îl numise “escroc ordinar”, l-a numit “dobitocule” pe actualul selecţioner al naţionalei. Moderatorul a intervenit prompt şi i-a cerut lui Iancu să continue discursul în timpul emisiunii cu un limbaj civilizat.

Dialogul halucinant dintre Marian Iancu şi Viorel Grigoroiu

“Marian Iancu: Dobitocule care ești tu, Mircea Lucescu…

Viorel Grigoroiu: A fost ceva mizerabil, vă rog frumos! Pe cuvânt, a fost mizerabil!

Marian Iancu: Ascultă argumentul!