Unde s-a ajuns! Marian Iancu l-a făcut "Dobitocule" pe Mircea Lucescu, în direct. Moderatorul a intervenit: "E mizerabil" - Antena Sport

Marian Iancu a avut o nouă ieşire în direct şi l-a criticat în continuare pe Mircea Lucescu, cel căruia a ţinut să-i răspundă în cadrul emisiunii moderată de Viorel Grigoroiu, Digi Sport Matinal. Numai că de această dată, nivelul propus în discuţie de Iancu a fost extrem de scăzut.
Fostul patron al Timişoarei, pe care Il Luce îl numise “escroc ordinar”, l-a numit “dobitocule” pe actualul selecţioner al naţionalei. Moderatorul a intervenit prompt şi i-a cerut lui Iancu să continue discursul în timpul emisiunii cu un limbaj civilizat.
Dialogul halucinant dintre Marian Iancu şi Viorel Grigoroiu
“Marian Iancu: Dobitocule care ești tu, Mircea Lucescu…
Viorel Grigoroiu: A fost ceva mizerabil, vă rog frumos! Pe cuvânt, a fost mizerabil!
Marian Iancu: Ascultă argumentul!
Viorel Grigoroiu: Deja nu vă recunosc. Ați avut o ieșire…
Marian Iancu: 1.200.000.000 de euro am plătit eu la stat. Au considerat că nu am plătit încă 30.000.000. Ca să mă faci escroc și să te aștepți să nu răspund… ai greșit!
Viorel Grigoroiu: Vă rog să avem până la finalul emisiunii un limbaj civilizat. Se poate?
Marian Iancu: Nu!
Viorel Grigoroiu: Nu vă recunosc! Ieșirea asta mă șochează.
Marian Iancu: V-a jignit pe voi în primul rând, trăiești din meseria asta…
Viorel Grigoroiu: Nu trăiesc din meseria asta, cine crede asta să mai bage o fisă!”, a fost dialogul dintre cei doi.
După precedenta dublă a naţionalei, Marian Iancu îi ceruse demisia lui Mircea Lucescu, iar antrenorul ajuns la 80 de ani avea atunci un răspuns acid.
“Mă uitam la ce spune Marian Iancu ăsta. Iese din închisoare un escroc ordinar și își permite să mai discute despre alți oameni. E ceva în societatea românească care pe mine mă îngrozește. Sunt niște oameni care ar trebui să stea ascunși pentru incapacitatea lor de a face față momentului”, spunea atunci Lucescu.
- Cum şi-a făcut Ianis Hagi apariţia la reunirea naţionalei. Schimbare de look pentru “Prinţ”
- Cristi Manea, despre convocarea la naţionala României: “M-am bucurat ca un copil”. Ce a spus despre FCSB – Universitaea Craiova
- Adrian Iencsi a ales lotul naţionalei U20 pentru dubla cu Cehia
- Cine e Kevin Ciubotaru, marea surpriză din lotul lui Mircea Lucescu! L-a impresionat şi pe Gigi Becali
- Costin Curelea a anunţat lotul naţionalei U21 pentru meciurile cu Serbia şi Cipru