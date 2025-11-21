Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mircea Lucescu recunoaşte: "Sigur, aș fi vrut să evit Turcia, asta e clar!" De ce se teme selecţionerul - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Mircea Lucescu recunoaşte: “Sigur, aș fi vrut să evit Turcia, asta e clar!” De ce se teme selecţionerul

Mircea Lucescu recunoaşte: “Sigur, aș fi vrut să evit Turcia, asta e clar!” De ce se teme selecţionerul

Radu Constantin Publicat: 21 noiembrie 2025, 10:17

Comentarii
Mircea Lucescu recunoaşte: Sigur, aș fi vrut să evit Turcia, asta e clar! De ce se teme selecţionerul

Mircea Lucescu, în timpul unui meci al naționalei/ Sport Pictures

Mirce Lucescu a prefaţat meciul cu Turcia, dar nu poate uita nici eşecul din grupă, cu Bosnia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“În fotbal totul este posibil, meciurile sunt echilibrate. Se pleacă de la 0-0. Se pot întâmpla multe lucruri în teren. Este timp, ca fiecare echipă să se organizeze bine, când are meci acasă. Aţi văzut Bosnia ce bine s-a organiza, cu public. Au avut totul la îndemână, arbitru şi condiţii şi tot, tot. Din punctul ăsta de vedere, fiecare vrea să ajungă la Campionatul Mondial”, a spus Mircea Lucescu pentru Fanatik.ro.

Mircea Lucescu crede că naţionala noastră are un avantaj, acela că el cunoaşte bine fotbalul turcesc. Acest lucru nu este însă suficient, mai ales că vorbim de o reprezentativă cu un lot de peste 430 de milioane de euro, cu jucători care activează la cel mai înalt nivel.

“Cunoaştem Turcia. Eu, cel puţin, ca antrenor i-am bătut în 86 de două ori, 3-0 la Craiova, 2-0 la ei. A mai fost un 2-0 la Târgu Mureş, am mai făcut un 1-1 numai cu jucători tineri când au inaugurat stadionul Ali Sami Yen. Deci avem un avantaj din punctul ăsta de vedere. Între timp, Turcia a crescut foarte mult, au jucători foarte buni care joacă în străinătate, la Real Mardrid, Inter, Juventus. La rândul meu am promovat jucători din campionatul intern la naţională. I-am format, promovat, dar au trecut cinci ani, ei au crescut şi-au asigurat locurile lor. Turcia a făcut un start foarte important. Problema e ce facem noi în cele paru luni până în martie, dacă bieţii noştri reuşesc să se impună la cluburile lor. Este u lucru extrem de important. Sigur, aș fi vrut să evit Turcia, asta e clar. Având în vedere jucătorii care sunt acolo”, a mai spus Mircea Lucescu.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vom elimina Turcia la barajul pentru World Cup 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Al şaselea oraş din România care renunţă la artificiile de Revelion. Motivul invocat de autorităţi
Observator
Al şaselea oraş din România care renunţă la artificiile de Revelion. Motivul invocat de autorităţi
Gigi Becali, imaginile zilei! Cum a apărut la Catedrala Patriarhală în zi de sărbătoare, la 24 de ore după operația la cervicală! Foto
Fanatik.ro
Gigi Becali, imaginile zilei! Cum a apărut la Catedrala Patriarhală în zi de sărbătoare, la 24 de ore după operația la cervicală! Foto
11:35
Naționala României se va duela cu Slovacia sau Kosovo în martie, chiar dacă pierde cu Turcia
11:05
Şeful COSR “nu tolerează” comportamentul Cameliei Voinea: “Nu există în toată lumea asta aşa ceva”
10:32
Antrenorul care a făcut istorie cu Liverpool îl vrea pe Ianis Hagi. Ofertă de top pentru căpitanul naţionalei
10:25
Anunţul oficial făcut de Mick Schumacher
9:38
Tragedie în fotbalul românesc. A murit Doru Toma
9:31
Mircea Rednic nu s-a mai abţinut când a văzut gestul lui Drăguş: “E un tip mai dezordonat la nivelul capului”
Vezi toate știrile
1 Afacerea care l-a ruinat pe Cristi Chivu. Pe ce s-au dus zecile de milioane câştigate de român 2 BREAKING NEWSTurcia – România, la barajul pentru Cupa Mondială. Posibil duel cu Slovacia sau Kosovo în finala play-off-ului 3 Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 4 OFICIAL | UEFA a anunţat când se joacă Turcia – România! Oră neobişnuită pentru “tricolori” 5 Veste mare pentru România! Unde se poate juca meciul cu Turcia, din barajul World Cup 2026 6 Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc
Citește și
Cele mai citite
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”Afacerea în care Cosmin Olăroiu a investit milioanele arabilor: “Nu mă văd antrenând la 80 de ani, ca Lucescu”
Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!Adrian Mutu a caracterizat cu un singur cuvânt jocul făcut de Ianis Hagi în meciul de coşmar cu Bosnia!
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga CampionilorAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor