Mircea Lucescu recunoaşte: "Sigur, aș fi vrut să evit Turcia, asta e clar!" De ce se teme selecţionerul - Antena Sport

Mirce Lucescu a prefaţat meciul cu Turcia, dar nu poate uita nici eşecul din grupă, cu Bosnia.

“În fotbal totul este posibil, meciurile sunt echilibrate. Se pleacă de la 0-0. Se pot întâmpla multe lucruri în teren. Este timp, ca fiecare echipă să se organizeze bine, când are meci acasă. Aţi văzut Bosnia ce bine s-a organiza, cu public. Au avut totul la îndemână, arbitru şi condiţii şi tot, tot. Din punctul ăsta de vedere, fiecare vrea să ajungă la Campionatul Mondial”, a spus Mircea Lucescu pentru Fanatik.ro.

Mircea Lucescu crede că naţionala noastră are un avantaj, acela că el cunoaşte bine fotbalul turcesc. Acest lucru nu este însă suficient, mai ales că vorbim de o reprezentativă cu un lot de peste 430 de milioane de euro, cu jucători care activează la cel mai înalt nivel.

“Cunoaştem Turcia. Eu, cel puţin, ca antrenor i-am bătut în 86 de două ori, 3-0 la Craiova, 2-0 la ei. A mai fost un 2-0 la Târgu Mureş, am mai făcut un 1-1 numai cu jucători tineri când au inaugurat stadionul Ali Sami Yen. Deci avem un avantaj din punctul ăsta de vedere. Între timp, Turcia a crescut foarte mult, au jucători foarte buni care joacă în străinătate, la Real Mardrid, Inter, Juventus. La rândul meu am promovat jucători din campionatul intern la naţională. I-am format, promovat, dar au trecut cinci ani, ei au crescut şi-au asigurat locurile lor. Turcia a făcut un start foarte important. Problema e ce facem noi în cele paru luni până în martie, dacă bieţii noştri reuşesc să se impună la cluburile lor. Este u lucru extrem de important. Sigur, aș fi vrut să evit Turcia, asta e clar. Având în vedere jucătorii care sunt acolo”, a mai spus Mircea Lucescu.