Robert Sălceanu a egalat cu un șut superb în FCSB - Petrolul! Devierea lui Ngezana l-a păcălit pe Târnovanu - Antena Sport

Robert Sălceanu a egalat cu un șut superb în FCSB – Petrolul! Devierea lui Ngezana l-a păcălit pe Târnovanu

Publicat: 22 noiembrie 2025, 22:03

Șutul lui Sălceanu, deviat de Ngezana / Sport Pictures

Robert Sălceanu a restabilit egalitatea în FCSB – Petrolul, la doar două minute de la reluarea jocului. Alexandru Stoian a deschis scorul pe Arena Națională, în minutul 11, iar campioana României a intrat la cabine în avantaj.

Repriza a doua a început cu Petrolul în atac, iar ploieștenii au fost răsplătiți. Sălceanu și-a încercat norocul cu un șut de pe partea stângă, de la peste 25 de metri, iar echipa lui Neagoe a restabilit egalitatea.

Șutul jucătorului de la Petrolul Ploiești l-a luat prin surprindere pe Ștefan Târnovanu, cel care se îndrepta către colțul scurt. Cu toate acestea, mingea a luat o traiectorie ciudată, iar balonul s-a dus spre centrul porții, chiar înainte ca aceasta să ajungă în dreptul portarului roș-albaștrilor.

Reluările au arătat însă că șutul lui Robert Sălceanu a fost deviat de Siyabonga Ngezana, această deviere fiind decisivă la golul marcat de Petrolul Ploiești în partida de pe Arena Națională.

În vârstă de 21 de ani, Robert Sălceanu a marcat pe Arena Națională primul său gol în Liga 1.

  • Dunărea Călărași, Gloria Buzău, Farul Constanța și Petrolul Ploiești sunt echipele din CV-ul lui Robert Sălceanu
  • 150.000 de euro este cota de piață a lui Robert Sălceanu, potrivit transfermarkt.com
