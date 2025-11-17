Valoarea lui Mircea Lucescu la naţionala României, pusă la îndoială: "Este sub Rădoi, sub Contra" - Antena Sport

Numărul celor care îl contestă pe Mircea Lucescu este în creştere. După eșecul cu Bosnia, Daniel Stanciu a atacat şi el, făcând chiar câteva afirmaţii care pun la îndoială valoarea lui Mircea Lucescu.

Stanciu crede că Mirel Rădoi sau Consmin Contra i-au fost superiori lui Lucescu.

”Noi am pierdut din unitatea aia a grupului. Noi am făcut rezultate prin grup. Când am fost un grup, am reușit să obținem niște rezultate extraordinare. Noi nu avem un lider, simțeai asta, vedeai acum doi-trei ani. Cu tot respectul pentru Mircea Lucescu, este sub Rădoi, sub Contra. Vorbesc de echipa națională.

Cu Rădoi am fost la un baraj, ne-am calificat la un baraj. Bine, și cu Mircea Lucescu ne-am calificat la un baraj din Liga a III-a. De exemplu, cu Rădoi, echipa juca. Cu tot respectul pentru cariera lui Mircea Lucescu, e un antrenor care de multe ori la echipa națională, când a fost selecționer, la România și Turcia, nu a avut rezultate”, a spus Stanciu, potrivit iamsport.ro.