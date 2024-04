Reclamă

„(n.r. Vrei să fii convocat la EURO?) Clar! Cum să nu sper? Câtă vreme o să mai joc fotbal voi spera întotdeauna să fiu convocat. Sigur, e mai greu ca staff-ul naţionalei să urmărească prestaţiile pe care le am eu în Kazahstan, dar dacă e posibil să studieze evoluţiile mele de aici m-aş bucura mult.

Mister Iordănescu chiar m-a inclus pe lista convocaţilor la un moment dat, am şi discutat cu dumnealui despre planuri, despre ceea ce aştepta de la mine, numai că pe urmă am avut o accidentare şi nu am reuşit să revin în lot. Ar fi o imensă onoare să mai îmbrac tricolorul. Ştiu că e ceva ce auziţi des, dar e pe bune, aş veni şi pe jos!”, a spus Bogdan Vătăjelu, potrivit fanatik.ro.

Vătăjelu a jucat 2 în două meciuri pentru echipa națională. A fost debutat de tatăl actualului selecționer, Anghel Iordănescu, într-un amical cu Republica Moldova, din anul 2015. Atunci, fundașul a oferit o pasă decisivă.

A mai jucat și în anul 2022 pentru „tricolori”, în amicalul cu Slovenia, pierdut de România cu scorul de 1-2.

Cotat la suma de 700.000 de euro de site-ul Transfermarkt, Vătăjelu a ajuns la Aktobe în această iarnă, de la U Cluj. Până în momentul de față a jucat în 2 meciuri pentru echipa din Kazahstan, în care a reușit să ofere o pasă decisivă.

Edi Iordănescu, dorit de o echipă de club Edi Iordănescu este dorit de o echipă de club. Selecționerul a atras atenția, după ce a calificat România la EURO 2024, de pe primul loc. Acesta este ofertat de către Legia Varșovia, cea mai titrată echipă din campionatul Poloniei. Edi Iordănescu încă nu și-a prelungit contractul cu echipa națională, contract care expiră imediat după EURO 2024. Conform digisport.ro, Edi Iordănescu este dorit pe banca celor de la Legia Varșovia, echipă care are în palmares nu mai puțin de 15 titluri în Polonia. Oficialii echipei l-ar fi desemnat pe Octavian Moraru, fostul director sportiv de la Rapid și Gaz Metan Mediaș, să îl convingă pe selecționer să plece de la echipa națională. Moraru este în prezent director sportiv la Radomiak, echipă din prima ligă din Polonia, și este bun prieten cu Edi Iordănescu. Iordănescu Jr este selecționer de mai bine de doi ani, de pe 25 ianuarie 2022. România a avut un parcurs remarcabil în preliminariile pentru EURO 2024 și a încheiat grupa pe primul loc, fără înfrângere, mergând astfel la primul turneu final după opt ani. Edi Iordănescu a pregătit-o pe FCSB, înainte de a prelua echipa națională. Selecționerul a bifat 12 meciuri pe banca roș-albaștrilor, și a plecat după doar trei luni. De-a lungul carierei, Edi Iordănescu le-a mai antrenat pe CFR Cluj, Astra, Gaz Metan, CSKA Sofia, Pandurii și FCM Târgu Mureș.

