Vincenzo Montella, cuvinte uriaşe pentru Mircea Lucescu după Turcia – România 1-0: “Un mare antrenor”

Viviana Moraru Publicat: 26 martie 2026, 23:04

Mircea Lucescu şi Vincenzo Montella/ Sport Pictures

Selecţionerul Turciei, Vincenzo Montella, a afirmat, după victoria obţinută în meciul cu România în semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială 2026, scor 1-0, că este mulţumit de evoluţia jucătorilor săi, pentru că i-au respectat indicaţiile tactice.

“Fiecare meci îl luăm separat, sunt foarte mulţumit de performanţa jucătorilor mei. Ne-am descurcat destul de bine, chiar dacă echipa adversă s-a apărat foarte bine Am făcut un meci matur, am fost foarte compacţi, nu am lăsat spaţii multe. Aşteptăm următorul adversar, nu ştim cine va fi, nu ştim ce tactică vom folosi, pentru o schimbăm la fiecare meci, vom vedea ce se va întâmpla. Mă aşteptam ca adversarul să joace în acest mod”, a declarat Vincenzo Montella.

Vincenzo Montella, prima reacţie după Turcia – România 1-0

“Le-am spus jucătorilor să aibă răbdare, să nu ne grăbim, să fim compacţi. Ştiam că au un fundaş dreapta cu o viteză foarte mare. A doua repriză am schimbat tactica şi am atacat şi pe laterale şi cu mingi în adâncime. Aşa am reuşit să înscriem. Le-am spus jucătorilor să aibă răbdare, pentru că dacă nu ai răbdare poţi să greşeşti. A fost un rezultat pe care îl aşteptam”, a declarat Montella.

“Ştim că Turcia nu au mai fost de mult la Campionatul Mondial. A mai rămas un meci cât o finală şi sperăm să-i facem pe suporteri fericiţi şi să ajungem împreună la Cupa Mondială. Ştiu că suporterii nu au răbdare şi de aceea le-am spus jucătorilor că trebuie să aibă răbdare, să jucăm tactic. Sunt mulţumit de ceea ce au realizat astăzi jucătorii mei. Azi a fost un meci echilibrat, dar dacă ar fi să pierdem următorul meci nu cred că se poate trece peste o muncă de doi ani şi jumătate”, a mai spus acesta.

Tehnicianul italian şi-a arătat încă o dată respectul pentru selecţionerul român Mircea Lucescu: “Am foarte multe amintiri cu Mircea Lucescu. La 35 de ani când am debutat ca antrenor am jucat împotriva lui Şahtior Doneţk şi îl ştiu foarte bine. Avem o stimă reciprocă unul faţă de celălalt. Domnul Lucescu este considerat de mine un mare antrenor şi e pe locul trei în lume la trofeele câştigate. E un antrenor foarte mare, îl respect şi îl stimez tot timpul”.

Naţionala de fotbal a României a ratat o nouă calificare la Cupa Mondială, după ce a fost învinsă de Turcia cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Beşiktaş Park din Istanbul, în semifinalele barajului de calificare la turneul final din 2026.

Ultima Cupă Mondială la care a participat România a fost cea din 1998, în urmă cu 28 de ani. Tricolorii sunt la al treilea baraj pentru pentru Cupa Mondială, după cele din 2002 şi 2014.

ANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţiiANIMAŢIE. Cum s-a petrecut accidentul din Neamţ soldat cu 4 morţi. Bebeluş salvat de mamă cu preţul vieţii
Recomandări

Cine va câştiga titlul în Liga 1?

Vezi rezultatele

Citește și:
Panourile din benzinării nu sunt configurate să arate prețuri de peste 10 lei. Imaginea care a făcut senzație
Nu s-a văzut la TV: Ianis Hagi, certat de Mircea Lucescu! „Chiar la schimbare i-a făcut observațiile!”
0:37 27 mart.

Slovacia – Kosovo 3-4. Surpriză uriașă la Bratislava! Lista completă a echipelor calificate în finala barajului
23:46

Slovacia – România e live în Universul Antena (marţi, 21:45), după ratarea calificării la World Cup 2026
23:45

Vincenzo Montella, iritat de întrebarea unui român după victoria Turciei: “Sunteți provocator”. Ce replică a dat
23:30

Răzvan Marin a spus ce s-a întâmplat în vestiarul României, după eşecul cu Turcia: “Asta cred că va face domnul Lucescu”
23:23

“Următorii la rând!”. Presa din Turcia, reacție arogantă după victoria contra României în barajul de Mondial
23:10

Marius Șumudică a desființat naționala României, după 0-1 cu Turcia. Atac la adresa lui Mircea Lucescu
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 VideoMircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce” 3 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 4 Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026 5 Mulţumim, Mircea Lucescu! Bine ai venit, Gică Hagi! Viitorul României e în Universul Antena 6 Turcii anunță o pierdere grea pentru naționala Românei. L-au scos din echipa de start
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț