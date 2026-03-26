Vincenzo Montella, cuvinte uriaşe pentru Mircea Lucescu după Turcia – România 1-0: “Un mare antrenor”

Selecţionerul Turciei, Vincenzo Montella, a afirmat, după victoria obţinută în meciul cu România în semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială 2026, scor 1-0, că este mulţumit de evoluţia jucătorilor săi, pentru că i-au respectat indicaţiile tactice.

“Fiecare meci îl luăm separat, sunt foarte mulţumit de performanţa jucătorilor mei. Ne-am descurcat destul de bine, chiar dacă echipa adversă s-a apărat foarte bine Am făcut un meci matur, am fost foarte compacţi, nu am lăsat spaţii multe. Aşteptăm următorul adversar, nu ştim cine va fi, nu ştim ce tactică vom folosi, pentru o schimbăm la fiecare meci, vom vedea ce se va întâmpla. Mă aşteptam ca adversarul să joace în acest mod”, a declarat Vincenzo Montella.

Vincenzo Montella, prima reacţie după Turcia – România 1-0

“Le-am spus jucătorilor să aibă răbdare, să nu ne grăbim, să fim compacţi. Ştiam că au un fundaş dreapta cu o viteză foarte mare. A doua repriză am schimbat tactica şi am atacat şi pe laterale şi cu mingi în adâncime. Aşa am reuşit să înscriem. Le-am spus jucătorilor să aibă răbdare, pentru că dacă nu ai răbdare poţi să greşeşti. A fost un rezultat pe care îl aşteptam”, a declarat Montella.

“Ştim că Turcia nu au mai fost de mult la Campionatul Mondial. A mai rămas un meci cât o finală şi sperăm să-i facem pe suporteri fericiţi şi să ajungem împreună la Cupa Mondială. Ştiu că suporterii nu au răbdare şi de aceea le-am spus jucătorilor că trebuie să aibă răbdare, să jucăm tactic. Sunt mulţumit de ceea ce au realizat astăzi jucătorii mei. Azi a fost un meci echilibrat, dar dacă ar fi să pierdem următorul meci nu cred că se poate trece peste o muncă de doi ani şi jumătate”, a mai spus acesta.

Tehnicianul italian şi-a arătat încă o dată respectul pentru selecţionerul român Mircea Lucescu: “Am foarte multe amintiri cu Mircea Lucescu. La 35 de ani când am debutat ca antrenor am jucat împotriva lui Şahtior Doneţk şi îl ştiu foarte bine. Avem o stimă reciprocă unul faţă de celălalt. Domnul Lucescu este considerat de mine un mare antrenor şi e pe locul trei în lume la trofeele câştigate. E un antrenor foarte mare, îl respect şi îl stimez tot timpul”.