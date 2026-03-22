Virgil Ghiţă ştie care este avantajul României în faţa Turciei: “Cred că este un minus pentru ei”

Au mai rămas puține zile până la meciul extrem de important pe care naționala României îl va disputa la Istanbul contra Turciei. Este vorba despre semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială, care va avea loc joi, 26 martie, pe arena celor de la Beșiktaș. Virgil Ghiţă crede că pentru România este un avantaj faptul că turcii se cred deja calificaţi.
“Am venit cu încredere, am venit cu entuziasm. Emoţii sunt, dar sunt emoţii constructive. Mergem cu cele mai bune gânduri.
(întrebat dacă ploaia aduce noroc naţionalei) E bogăţie, aşa se zice. Să fie, să ne aducă noroc această ploaie. E un pic cam frig, să fiu sincer, dar nu contează în astfel de momente.
Cu siguranţă cred că e cel mai important meci din cariera mea, din cariera tuturor. Ne jucăm şansa pentru a merge la Mondial.
Turcia este o echipă foarte bună, a şi demonostrat-o. Va fi un meci greu, au foarte mulţi jucători buni. Toţi sunt periculoşi. Majoritatea jucăm cu zeci de mii de spectatori în tribune.
Ei sunt deja calificaţi la Mondial, cred că este un minus pentru ei. Noi ne ducem cu mai multă concentrare.
Vrem să dăm totul să terminăm toată campania cât mai bine. Nu prea multe, nu am discutat multe cu domnul Lucescu. Ne-am salutat”, a spus Ghiţă înainte de meci.
